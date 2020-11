20 film con un cast stellare

Film con un cast stellare: da Assassinio sull'Orient Express a Knives Out, dalla serie degli Avengers a Love Actually, 20 pellicole che possono vantare un cast corale davvero d'eccezione.

The Avengers: una scena del film

Quando tante star si uniscono insieme in un solo film è un vero piacere per gli occhi. Se poi il regista è in grado di orchestrare al meglio il cast, valorizzando e dando il giusto spazio ad ogni singolo elemento, allora assistiamo a una vera e propria magia cinematografica. Avere a disposizione un cast d'eccezione può davvero fare il successo di una pellicola nonché la felicità degli spettatori che potranno vedere diversi dei loro attori e delle loro attrici preferiti in un colpo solo.

Sono molti i film che possono vantare cast di un certo livello, titoli amatissimi dal grande pubblico come Love Actually, Knives Out, Ocean's Eleven o Grand Budapest Hotel. Noi ne abbiamo selezionati 20 che possono vantare tra le fila dei propri protagonisti molte stelle del cinema: ecco la nostra lista di film con un cast stellare.

1. American Hustle - L'apparenza inganna (2013)

American Hustle: Amy Adams, Christian Bale e Bradley Cooper in una scena

Iniziamo la nostra lista dei film dai cast stellari con American Hustle - L'apparenza inganna, pellicola del 2013 per la regia di David O. Russell. La narrazione è incentrata su eventi reali e racconta la storia dell'operazione Abscam, messa in atto dall'FBI verso la fine degli anni Settanta per combattere la corruzione e la mafia all'interno di alcune organizzazioni governative tra cui il Congresso degli Stati Uniti. Il film vanta un cast davvero d'eccezione composto da Christian Bale, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Amy Adams, Jeremy Renner e Robert De Niro.

American Hustle: Amy Adams, Christian Bale, Jeremy Renner, Jennifer Lawrence e Bradley Cooper in una scena

2. Pulp Fiction (1994)

Pulp Fiction: John Travolta e Samuel L. Jackson

Scritto e diretto da Quentin Tarantino, Pulp Fiction ha il merito di aver consacrato il regista, facendogli conquistare, tra gli altri, un premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale, un Golden Globe alla miglior sceneggiatura e la Palma d'oro al Festival di Cannes. La pellicola, inoltre, ha ridato lustro alla carriera di John Travolta e messo in luce l'allora giovanissima ma già nota Uma Thurman. Del cast fanno parte anche Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Tim Roth, Amanda Plummer, Ving Rhames, Harvey Keitel e Christopher Walken che appare in un breve ma meraviglioso cameo.

3. Mars Attacks! (1996)

Una scena di Mars Attack! di Tim Burton

Con questa pellicola del 1996 Tim Burton rende omaggio alla fantascienza degli anni Cinquanta, creando una mescolanza di generi che spazia dall'horror alla commedia, con spiccati toni macabri. Una brillante parodia messa in piedi dal regista per raccontare gli "alieni al cinema" in un periodo in cui Hollywood iniziava a cedere al fascino delle invasioni extraterrestri. Mars Attacks! può contare su tanti effetti speciali ma anche su tante celebrità come Jack Nicholson, Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan, Natalie Portman, Michael J. Fox, Glenn Close, Annette Bening e Martin Short e Danny DeVito.

4. The Avengers (2012)

Jeremy Renner, Chris Evans e Scarlett Johansson in una scena di The Avengers

The Avengers, come tutti gli altri film aventi come protagonista l'omonimo gruppo di supereroi Marvel, deve il suo enorme successo di pubblico e critica anche alla presenza di un cast davvero stellare. Il regista Joss Whedon, infatti, dirige magistralmente Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Capitan America), Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Vedova Nera) e Jeremy Renner (Occhio di Falco) riuniti da Nick Fury/Samuel L. Jackson in una super squadra per fermare il perfido Loki/Tom Hiddleston.

5. Love Actually - L'amore davvero

Love Actually: Hugh Grant in una scena del film

Pellicola corale natalizia per eccellenza, Love Actually porta sul grande schermo le storie di nove personaggi che si intrecciano tra loro nella splendida cornice della città di Londra. Il merito della riuscita di questa amatissima commedia va sicuramente al regista Richard Curtis che ha saputo raccontare con grande umorismo i drammi familiari e amorosi di persone comuni, oltre ad aver valorizzato ogni singolo elemento di un cast davvero stellare: Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, Bill Nighy, Laura Linney, Martin Freeman, Chiwetel Ejiofor, Andrew Lincoln e Rowan Atkinson.

6. Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco (2001)

Steven Soderbergh realizza un remake della pellicola del 1960 Colpo grosso mettendo in piedi una squadra di ladri professionisti con l'obiettivo di assaltare un caveau nel quale convergono gli incassi di tre casinò di Las vegas. Per mettere a segno un colpo del genere era necessario un cast eccezionale con a capo George Clooney e composto da Brad Pitt, Casey Affleck, Matt Damon, Don Cheadle, Andy Garcia, Catherine Zeta-Jones, Al Pacino e Vincent Cassel. Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco ha anche due sequel, Ocean's Twelve e Ocean's Thirteen e uno spin-off, Ocean's 8.

7. Cena con delitto - Knives Out (2019)

Cena con delitto - Knives Out: Jamie Lee Curtis, Toni Collette in una scena del film

Ispirato ai grandi classici del genere giallo, Cena con delitto - Knives Out vede l'investigatore privato Benoit Blanc (Daniel Craig) alle prese con l'assassinio del celebre scrittore di romanzi gialli Harlan Thrombey (Christopher Plummer), trovato morto nella propria stanza. Ovviamente, a essere sospettati saranno tutti i membri dell'enorme famiglia Thrombey, interpretati da Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Katherine Langford e Jaeden Martell.

8. The Departed - Il bene e il male (2006)

Matt Damon con Leonardo DiCaprio in una scena di The Departed

Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Mark Wahlberg, Jack Nicholson, Vera Farmiga, Martin Sheen e Alec Baldwin sono i protagonisti di quello che è considerato uno dei migliori film di Martin Scorsese: The Departed - Il bene e il male. Ambientata a Boston, la pellicola segue le vicissitudini di Colin Sullivan, figlioccio del boss Costello e infiltrato per suo conto all'interno della Polizia di Stato del Massachusetts.

9. Boogie Nights - L'altra Hollywood (1997)

Mark Wahlberg in una scena del film Boogie Nights

Boogie Nights - L'altra Hollywood, per la regia di Paul Thomas Anderson, descrive l'ascesa e il declino di Eddie Adams in arte Dirk Diggler (Mark Wahlberg), un giovane attore pornografico notato dal produttore Jack Horner (Burt Reynolds) e sulla cresta dell'onda nella California degli anni Settanta. Nel cast anche Julianne Moore, John C. Reilly, Heather Graham e Philip Seymour Hoffman.

10. Grand Budapest Hotel (2014)

The Grand Budapest Hotel: Willem Dafoe, Adrien Brody, Mathieu Amalric e Ralph Fiennes in una scena

Sappiamo tutti quanto Wes Anderson ami circondarsi di interpreti di un certo calibro per realizzare i suoi film (vedi I Tenenbaum o Le avventure acquatiche di Steve Zissou) ma forse con Gran Budapest Hotel il regista si è davvero superato. Le pellicola, che mette in scena le avventure eroiche di Monsieur Gustav (Ralph Fiennes), concierge del Grand Budapest Hotel dell'immaginaria Zubrowka, e del suo fidato aiutante Zero Moustafa (Tony Revolori), vede la partecipazione degli immancabili Bill Murray e Owen Wilson ai quali si aggiungono F. Murray Abraham, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Willem Dafoe, Jude Law, Edward Norton, Tom Wilkinson, Jeff Goldblum e Léa Seydoux.

The Grand Budapest Hotel: Ralph Fiennes, Saoirse Ronan e Tony Revolori insieme in scena

11. La sottile linea rossa (1998)

La sottile linea rossa: una scena del film

Ispirandosi all'omonimo romanzo scritto da James Jones, Terrence Malick porta sul grande schermo il dramma della Seconda Guerra Mondiale attraverso gli occhi di un gruppo di soldati americani approdati sull'isola di Guadalcanal per conquistare un campo d'aviazione giapponese. La sottile linea rossa vede la partecipazione di numerose star, alcune delle quali hanno anche accettato ruoli minori pur di apparire nella pellicola. Il cast comprende Jim Caviezel, Sean Penn e Nick Nolte (nei panni dei tre protagonisti), Adrien Brody, George Clooney, John Cusack, Elias Koteas, Woody Harrelson, John Travolta, John C. Reilly, Jared Leto e John Savage.

12. Gosford Park (2001)

Kelly Macdonald e Maggie Smith in una scena di Gosford Park

Robert Altman ci regala un capolavoro del genere giallo, mettendo in scena un omicidio che in realtà rappresenta solo un pretesto per raccontare le complesse dinamiche di classe nell'Inghilterra degli anni Trenta. Una potente storia corale ambientata nella villa inglese di Gosford Park e con protagonisti Maggie Smith, Michael Gambon, Kristin Scott Thomas, Helen Mirren, Jeremy Northam, Emily Watson, Clive Owen, Charles Dance, Richard E. Grant e Tom Hollander.

13. Assassinio sull'Orient Express (2017)

Assassinio sull'Orient Express: un primo piano di Kenneth Branagh e dei suoi baffi

In questo remake dell'omonimo film del 1974 (anch'esso con un cast stellare), il regista Kenneth Branagh si cala anche nei panni del celebre investigatore nato dalla penna di Agatha Cristie: Hercule Poirot. Quando il sinistro uomo d'affari che lo aveva reclutato come guardia del corpo viene assassinato a bordo del lussuoso Orient Express, Poirot avrà il compito di interrogare tutti i passeggeri presenti al momento del delitto. Assassinio sull'Orient Express vanta nel suo cast nomi del calibro di Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Judi Dench, Penelope Cruz, Willem Dafoe, Derek Jacobi, Daisy Ridley e Olivia Colman.

14. Sin City (2005)

Bruce Willis in una scena di Sin City

Frank Miller, Robert Rodriguez e Quentin Tarantino (special guest director) portano sul grande schermo tre episodi tratti dalla graphic novel Sin City dello stesso Miller per dar dar vita a una pellicola pulp dal fortissimo impatto visivo. Tra i suoi protagonisti troviamo Bruce Willis nei panni del poliziotto John Hartigan, Benicio Del Toro, Clive Owen, Brittany Murphy, Jessica Alba, Mickey Rourke, Elijah Wood, Rosario Dawson, Rutger Hauer, Michael Madsen, Alexis Bledel e Michael Clarke Duncan.

15. Inception (2010)

Michael Caine e Leonardo DiCaprio nel film Inception

Dominic Cobb (Leonardo DiCaprio) è un professionista capace di infiltrarsi nei sogni delle persone per estrarne i segreti più reconditi. Un giorno, lui e la sua squadra vengono contattati da un potente uomo d'affari, Mr. Saito (Ken Watanabe), che propone loro un lavoro di "innesto" in cambio di una cosa molto cara a Dom. Protagonisti di Inception, incredibile thriller fantascientifico per la regia di Christopher Nolan, sono Tom Hardy, Cillian Murphy, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page e Marion Cotillard.

Joseph Gordon-Levitt in una scena del film Inception

16. La trilogia de Il signore degli anelli

Una scena de Il signore degli anelli: Le due torri

L'epica trilogia de Il signore degli anelli, tratta dal capolavoro di J.R.R. Tolkien e diretta da Peter Jackson, può vantare un cast assolutamente all'altezza. Troviamo, infatti, Elijah Wood nei panni di Frodo Baggins, Sean Astin (Sam), Billy Boyd (Peregrino Tuc), Dominic Monaghan (Merry), Viggo Mortensen (Aragorn), Sean Bean (Boromir), Ian McKellen (Gandalf), John Rhys-Davies (Gimli) e Orlando Bloom come mebri della Compagnia dell'Anello, Liv Tyler e Cate Blanchett rispettivamente nel ruolo delle elfe Arwen e Galadriel e Christopher Lee nei panni di Saruman.

17. Ragione e sentimento (1995)

Kate Winslet ed Emma Thompson in Ragione e sentimento

Pellicola del 1995 per la regia di Ang Lee e ispirata all'omonimo romanzo di Jane Austen, Ragione e sentimento segue le vicissitudini familiari e amorose della signora Dashwood (Gemma Jones) e delle sue tre figlie Elinor (Emma Thompson), Marianne (Kate Winslet) e Margaret, cadute in disgrazia dopo la morte del padre. Nel cast del film anche Alan Rickman, Hugh Grant, Greg Wise, Robert Hardy, Hugh Laurie e Tom Wilkinson.

18. I segreti di Osage County (2013)

Meryl Streep in una scena de I segreti di Osage County con Julia Roberts e Julianne Nicholson

Diretto da John Wells e basato sulla pièce teatrale Agosto, foto di famiglia di Tracy Letts, I segreti di Osage County racconta un dramma familiare ambientato in Oklahoma. In seguito alla misteriosa scomparsa del padre, Barbara (Julia Roberts) e Karen Weston (Juliette Lewis) saranno costrette a far ritorno nella casa di famiglia dove vive Violet Weston (Meryl Streep), madre terribile malata di tumore. Insieme alle attrici già citate partecipano alla pellicola anche Chris Cooper, Margo Martindale, Benedict Cumberbatch, Julianne Nicholson, Ewan McGregor, Abigail Breslin, Dermot Mulroney e Sam Shepard.

19. America Oggi (1993)

Alcuni dei protagonisti del film del 1993 America Oggi

Nel cast di America Oggi, film del 1993 diretto da Robert Altman, troviamo moltissimi attori all'inizio (o quasi) della propria carriera che sarebbero poi diventati delle star internazionali: Andie MacDowell, Julianne Moore, Matthew Modine, Tim Robbins, Jennifer Jason Leigh, Robert Downey Jr. e Frances McDormand. La pellicola è la trasposizione cinematografia di nove racconti e una poesia di Raymond Carver e segue le vicissitudini di alcuni ragazzi di provincia proiettati della soffocante realtà metropolitana di Los Angeles.

20. A casa tutti bene (2018)

A casa tutti bene: Pierfrancesco Favino in una scena del film

Concludiamo la nostra lista dei 20 film con un cast stellare con una pellicola italiana del 2018 diretta da Gabriele Muccino: A casa tutti i bene. Quando il pranzo per i 50 anni di matrimonio di Alba e Pietro si trasforma in una convivenza forzata, un nutrito gruppo familiare dovrà affrontare questioni in sospeso, vecchie gelosie e nuovi conflitti. Nel film troviamo alcuni tra i più famosi attori italiani come Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Sabrina Impacciatore, Valeria Solarino, Claudia Gerini, Stefania Sandrelli, Ivano Marescotti, Massimo Ghini, Giampaolo Morelli, Gianmarco Tognazzi e Sandra Milo.