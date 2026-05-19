The Mandalorian and Grogu, recensione: il duo più tenero di Star Wars conquista il cinema

È uno dei personaggi più riusciti delle recenti produzioni legate all'universo di Star Wars, unito a una delle storie più tenere della Galassia lontana lontana. The Mandalorian and Grogu è il lungometraggio interamente dedicato all'ormai iconico duo che è entrato nei cuori dei fan a suon di azione e dolcezza. Il film diretto da Jon Favreau arriva infatti a distanza di ben tre anni dall'ultima stagione di The Mandalorian, e rappresenta un'ottima occasione per lenire la mancanza del piccolo "Baby Yoda".

Pedro Pascal in una scena del film

Perché, ammettiamolo, il mandaloriano interpretato da Pedro Pascalè amato, ma mai quanto il piccolo ed espressivo trovatello verde che, fin dalle sue prime apparizioni, ha riempito il cuore degli spettatori e i negozi di merchandising. Riuscirà quindi questo film a tenere alta la qualità, mantenendo le atmosfere western che hanno sempre distinto The Mandalorian dalle altre serie di Star Wars?

Una nuova missione tra imprevisti e vecchie conoscenze

Mando e Grogu in una scena

Ritroviamo Grogu e il Mandaloriano a lavorare come cacciatori di taglie freelance per la Nuova Repubblica. L'incarico che ricevono è quello di dare la caccia a un misterioso comandante dell'Impero. Per farlo, i due dovranno recarsi sul pianeta degli Hutt per ottenere informazioni, a patto di riportare loro il nipote scomparso: nientepopodimeno che il figlio di Jabba the Hutt, tenuto prigioniero da un esponente malavitoso. Non tutto, però, è come sembra, e il successore del tirannico Jabba si rivelerà un individuo totalmente diverso dal padre. Mando e il piccolo Grogu dovranno quindi non solo capire come portare a termine la missione, ma anche tirarsi fuori da una serie di guai imprevisti.

L'effetto Grogu: un "fan service" funzionale

L'adorabile piccolo Grogu

La prima cosa che è impossibile non notare fin dai primi minuti di The Mandalorian & Grogu è proprio l'utilizzo furbo ma funzionale dell'adorabile piccoletto. Nel film, infatti, sono tantissime le scene che lo vedono protagonista e che ne esaltano il lato più tenero. Possiamo chiamarlo fan service? Certo che sì, ma se consideriamo che buona parte del successo della serie madre è dovuta a questo, ci rendiamo presto conto che la sua presenza non è mai ridondante, ma piuttosto una caratteristica distintiva del titolo. Il limitato uso della CGI (almeno per quanto riguarda Grogu) lo rende inoltre un personaggio effettivamente tangibile e visivamente integrato alla perfezione con il resto del cast.

Ritmo televisivo su grande schermo

Anche se pensato per superare le due ore, il film non tradisce del tutto i tempi narrativi seriali. Le vicende, infatti, potrebbero essere idealmente divise in due maxi-episodi, con tanto di fisiologico calo di ritmo e l'immancabile colpo di scena a metà. Durante la visione del lungometraggio viene quindi quasi il dubbio che lo script fosse pensato inizialmente per essere inserito in una stagione televisiva e solo successivamente riadattato per farlo diventare un film di 132 minuti.

Un'immagine di The Mandalorian and Grogu

Questo non costituisce di certo un difetto, ma piuttosto colloca The Mandalorian and Grogu nell'universo dei "capitoli ponte", ovvero quelle produzioni che non si pongono l'obiettivo di stravolgere la lore, ma scelgono semplicemente di riportare lo spettatore nel mondo da lui amato. Non è consigliabile, infatti, approcciarsi alla visione della pellicola senza conoscere gli eventi che l'hanno preceduta, poiché ci si ritroverebbe davanti a situazioni e personaggi incontrati nella serie che la sceneggiatura sceglie di non reintrodurre.

Estetica e tecnica d'eccezione

Una meravigliosa immagine del film

Oltre all'ottima colonna sonora curata da Ludwig Göransson, a rendere veramente godibile quest'opera, ammantandola di un'aura tanto suggestiva quanto epica, è di sicuro la cura delle immagini. Molte inquadrature, infatti, sembrano uscite da un prezioso artbook: la costruzione della scena, la fotografia e l'attenzione ai dettagli rendono The Mandalorian and Grogu un film tecnicamente di altissimo livello. La regia di Jon Favreau si fa più ampia e accorta per accogliere la sfida della sala cinematografica, vincendola.