25 film da vedere su Netflix

Voglia di film da vedere su Netflix? Ecco, siete nel posto giusto, e in grande compagnia. Da quando la diffusione delle piattaforme streaming è diventata massiccia e globale, si è aperto il dibattito sulla distribuzione e la fruizione delle opere cinematografiche in cui sembra che qualche volta ci si dimentichi che i film, in televisione, li abbiamo sempre visti, e questo non ha portato all'estinzione delle sale. Che la visione di un film sul piccolo schermo di una TV, di un tablet o - orrore - di uno smartphone non sia paragonabile a quella immersiva, stordente, intensa della sala cinematografica, è evidente persino a un bambino.

Così come è evidente che se in mancanza di finanziamenti o distribuzione tradizionali, per un opera senza casa l'approdo dello streaming è meglio di un film in meno. Detto questo, l'incredibile comodità di Netflix si trasforma in un'esperienza sempre più completa man mano che il suo catalogo cinematografico si amplia, includendo originali, uscite recenti, classici e piccoli gioielli da (ri)scoprire. Facciamo il punto sull'offerta cinematografica di Netflix attraverso venti film imperdibili, una selezione che farà la gioia dei cinefili duri e puri e dei neofiti che navigano alla ricerca di colpi di fulmine. Buona visione!

1. Smetto quando voglio

Smetto quando voglio: Edoardo Leo assonnato in una scena del film

Capitolo iniziale della trilogia di Sydney Sibilia dedicata a un irresistibile quanto improvvisata gang di accademici, dotti e scienziati che, frustrati dalla mancanza di opportunità in un paese che non valorizza le competenze, si danno alla criminalità. Il Walter White de noantri in Smetto quando voglio qua si chiama Pietro Zinni ed è interpretato da Edoardo Leo; il film su Netflix non è un vero e proprio epos come Breaking Bad ma è una commedia brillante e intelligente che rappresenta anche un'ironica ma catartica rivalsa per un'intera generazione di "secchioni" e una preziosa ventata di freschezza per la commedia tricolore.

2. Hot Fuzz

Nick Frost e Simon Pegg in Hot Fuzz

Altra trilogia comica, quella del Cornetto, di cui Hot Fuzz è il capitolo centrale (gli altri due sono gli altrettanto divertenti L'Alba dei morti dementi - Shaun of the Dead e La fine del mondo). Se non conoscete lo stile di Edgar Wright - dinamico, vulcanico, inconfondibile - vi conviene rimediare subito seguendo le vicende del neo-sergente di polizia Nicholas Angel che, trasferito da Londra all'idillico villaggio di Sandford perché talmente efficiente e da mettere in cattiva luce colleghi e superiori, è deciso a fare chiarezza su una serie di misteriosi "incidenti" mortali. Citazionista, scatenato, con un cuore di panna, Hot Fuzz è un'impareggiabile gemma del genere action comedy a portata di streaming.

3. Intervista col vampiro

Louis (Brad Pitt) abbraccia la piccola Claudia (Kirsten Dunst) in una scena del film Intervista con il vampiro

Gli amanti dei cult horror anni '90 non potranno assolutamente lasciarsi scappare Intervista col vampiro, di certo uno dei film americani più rappresentativi del genere vampiresco dell'epoca. Tratto dall'omonimo romanzo di Anne Rice e uscito sul grande schermo nel 1994, Intervista col vampiro è la narrazione della toccante e drammatica vita del vampiro Louis, fatta a un giornalista incontrato a San Francisco, Daniel Malloy. Un cult movie di grande fascino, soprattutto grazie alla fedele ricostruzione delle ambientazioni e dei costumi dell'epoca. Il film può vantare, inoltre, un cast stellare: troviamo, infatti, Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas e una giovanissima Kirsten Dunst.

Claudia (Kirsten Dunst), Louis (Brad Pitt) e Lestat (Tom Cruise) in una scena del film Interview with the Vampire

4. Monty Python e il Sacro Graal

Monty Python e il sacro Graal

A dire la verità sono arrivati su Netflix altri gioielli del gruppo di John Cleese oltre a Monty Python e il Sacro Graal: Brian di Nazareth e la la serie del Flying Circus sono almeno altrettanto imperdibili, e chi saprà cogliere questa occasione per conoscere l'impareggiabile collettivo comico britannico avrà senz'altro un debito di gratitudine con il colosso dello streaming. Noi, che i film dei Python li consumiamo da decenni senza aver ancora iniziato a stancarci, consigliamo, dovendo scegliere, di cominciare con Il sacro Graal, una commedia indimenticabile in cui i Python giocano in casa attingendo alla mitologia arturiana e rendendola assolutamente esilarante.

5. Roma

Roma: una scena del film

Con Roma, il premio Oscar Alfonso Cuarón, ci racconta il Messico della sua infanzia, quello degli anni '70, offrendoci un ritratto appassionato e commovente della vita quotidiana di una famiglia medio borghese. Ambientato in un periodo di grande instabilità economica e politica per il paese, Roma vuole essere una denuncia sociale nonché un grande tributo a tutte quelle tate che, con estrema dedizione, hanno cresciuto i figli della borghesia messicana. Un bianco e nero nostalgico, all'interno del quale spicca la figura di Cleo (Yalitza Aparicio), domestica tuttofare capace di una dignità disarmante nonostante la sua condizione di invisibile.

6. 2001: Odissea nello spazio

Una scena del film 2001: odissea nello spazio

Un grande regalo di Netflix, quello di mettere a disposizione dei suoi utenti un capolavoro assoluto della storia del cinema come quello di Stanley Kubrick. Colossal di fantascienza del 1968, 2001: Odissea nello spazio racconta il viaggio di due astronauti, Frank (Gary Lockwood) e David (Keir Dullea), alla ricerca del misterioso monolite che, all'alba della civiltà, aveva attivato l'intelligenza dei primati, rendendoli capaci di utilizzare le ossa degli animali come armi. Un film ermetico e riflessivo che si interroga sul rapporto tra uomo e tecnologia e sul destino della nostra specie. Se non siete alla ricerca di risposte ma solo di grandi domande tra le quali perdersi, questa è la pellicola perfetta per voi.

7. The Wolf of Wall Street

The Wolf of Wall Street: Leonardo DiCaprio e Jonah Hill in una scena corale

Martin Scorsese non ha bisogno di presentazioni, è uno dei più grandi cineasti in attività e non lo è dall'altro ieri: ma questo suo The Wolf of Wall Street, che abbiamo la possibilità di goderci su Netflix, è l'ennesima dimostrazione dell'incredibile versatilità e della capacità di osare e affrontare argomenti controversi del maestro italo-americano.

In The Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio interpreta Jordan Belfort, speculatore finanziario del Bronx che si arricchìsce grazie a manovre oscure e truffaldine, e poi fu protagonista di uno spettacolare declino. Oltre alla regia esaltante di Scorsese, applaudirete la sceneggiatura ingegnosa ed epica di Terence Winter e un monumentale Leonardo DiCaprio. E non vi sfuggirà la magnetica e bellissima Margot Robbie, lanciata proprio da The Wolf of Wall Street.

The Wolf of Wall Street: Leonardo DiCaprio in un party scatenato

8. Beetlejuice

Michael Keaton è Beetlejuice - Spiritello porcello

State pianificando una divertente serata cinema tra amici? Allora preparate i popcorn e accendete Netflix perché tra i tantissimi film disponibili sulla piattaforma c'è anche un vero cult della commedia fantastica anni '80: Beetlejuice. La pellicola di Tim Burton ha letteralmente conquistato un'intera generazione, grazie alle sue atmosfere grottesche e ai suoi toni dissacranti. Il film racconta dei coniugi Maitland, Adam (Alec Baldwin) e Barbara (Geena Davis), che, dopo essere morti in un tragico incidente ed essere tornati come fantasmi, si ritrovano alle prese con la famiglia che ha acquistato la loro casa: i Deetz e la loro figlia adottiva Lydia (Winona Ryder). Per liberarsi di loro, i Maitland ricorreranno all'aiuto di Beetlejuice (Michael Keaton), una sorta di demone dispettoso che gliene farà passare di tutti i colori.

9. Il lato positivo

Bradley Cooper e Jennifer Lawrence ne L'orlo argenteo delle nuvole

Indecisi tra dramma e commedia sentimentale? Il lato positivo è un film che rappresenta il mix perfetto tra i due generi, nel quale, tra ironia e stravaganza, viene affrontato un tema in realtà estremamente scivoloso, quello delle nevrosi. Pat (Bradley Cooper) è appena uscito dall'istituto psichiatrico dove è rimasto per otto mesi a causa di un disturbo bipolare; Tiffany, per il cui ruolo Jennifer Lawrence ha vinto l'Oscar come miglior attrice, è una vedova dedita alla promiscuità. I due diventeranno una coppia irresistibile quanto sbarellata sia nella vita che sulla pista da ballo.

10. In guerra per amore

In guerra per amore: Pierfrancesco Diliberto e Andrea Di Stefano in un momento del film

Nella nostra lista dei 25 film da vedere su Netflix non poteva certo mancare una pellicola made in Italy: In guerra per amore (2016). Siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale quando Arturo (Pif, Pierfrancesco Diliberto), italiano che vive a New York, scopre che la sua amata, Flora, è stata promessa in sposa a un importante boss della mafia americana. Per impedire il matrimonio combinato e poter chiedere la mano della donna, Arturo non ha altra scelta se non quella di recarsi in Sicilia, dove il padre di Flora vive. Nel frattempo, però, proprio in Sicilia avviene lo sbarco degli americani che, in breve tempo, stringono una pericolosa alleanza con i mafiosi. Una commedia dai tratti spiccatamente ironici che nasconde una non troppo celata denuncia della realtà di corruzione del nostro paese.

11. Frida

Salma Hayek nei panni di Frida Kahlo

Se amate i film biografici non potrete che amare Frida, pellicola del 2002 che porta sul grande schermo la vita della celebre pittrice messicana Frida Kahlo e della sua relazione burrascosa con il marito Diego Rivera. Un tragico incidente d'autobus che la lascerà per sempre menomata è all'origine del grande talento dell'artista, capace di trasferire tutto il suo dolore sulla tela e di diventare una vera icona non solo nel mondo dell'arte ma anche nel folclore popolare. Salma Hayek sa rendere totalmente giustizia alla complessa figura di Frida, personaggio eccentrico assolutamente non facile da portare in scena senza rischiare di scadere in una comicità non voluta.

12. Coco

Coco: un concept art del film

Se siete degli amanti dei film di animazione Pixar, Coco (2017) rappresenta una vera e propria perla da vedere e rivedere. Ambientato nella cittadina messicana di Santa Cecilia durante la celebrazione del Giorno dei Morti, Coco racconta lo straordinario viaggio del giovane Miguel tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Nel tentativo di realizzare il sogno di diventare un musicista, desiderio fortemente osteggiato dai genitori e dalla nonna, Miguel varcherà la soglia del regno delle anime e farà delle incredibili scoperte riguardo alla sua famiglia. Coco è un vero turbinio di colori e musica, capace di incantare lo spettatore e, perché no, anche di commuovere.

Coco: una nuova foto del film Disney-Pixar

13. District 9

Sharlto Copley in una sequenza di District 9

Stanchi dei soliti film sugli invasori alieni? District 9 è un film capace di ribaltare completamente la prospettiva delle classiche pellicole a tema extraterrestri. Dopo vent'anni di segregazione in una baraccopoli di Johannesburg e l'obbligo ai lavori forzati, un gruppo di profughi alieni deve essere spostato lontano dalla città, a causa delle lamentele dei cittadini. Loro però non vogliono essere trasferiti altrove, desiderano solo tornare a casa. Un film che è una chiara metafora della realtà attuale: gli alieni sono come gli immigrati "invasori" sui quali le persone del luogo sfogano risentimento e xenofobia. La particolarità di District 9, però, è che l'immedesimazione dello spettatore non avviene nei confronti degli esseri umani, bensì degli alieni, regalandoci, così, un punto di vista davvero unico e innovativo.

14. Pulp Fiction

Uma Thurman con John Travolta in Pulp Fiction di Tarantino

Film del 1994 scritto e diretto da Quentin Tarantino, Pulp Fiction è un cult movie assolutamente imprescindibile per gli amanti del genere pulp, nel quale thriller, grottesco e contenuti violenti ed espliciti si intrecciano magistralmente. Siamo a Los Angeles ma la narrazione non segue un ordine cronologico, bensì si snoda in tre differenti episodi, dando vita a una sorta di percorso circolare che inizia e finisce alla stessa ora e nello stesso luogo. I protagonisti di quesiti diversi racconti sono una coppia di rapinatori, Yolanda (Amanda Plummer) e Gringo (Tim Roth), due scagnozzi, Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) e Vincent Vega (John Travolta), al servizio del boss mafioso Marsellus Wallace (Ving Rhames) e la moglie di quest'ultimo, Mia, interpretata da Uma Thurman.

15. Hell or High Water

Hell or High Water: Chris Pine e Ben Foster nel film

Scritta da Taylor Sheridan, sceneggiatore anche di Sicario, la sceneggiatura di Hell or High Water era apparsa sulla tradizionale Black List hollywoodiana dei migliori script non realizzati prima di diventare un film, ad opera dello scozzese David Mackenzie, nel 2016, che ha saputo fare scorrere il sangue e portare alla luce la brillantezza dei dialoghi e la forza degli scenari di questo western contemporaneo; con la complicità, naturalmente, del fantastico cast: bravissimi Chris Pine e Ben Foster, impagabile Jeff Bridges, candidato anche a un Academy Award per questo gustosissimo ruolo. Il film non è mai stato distribuito nelle sale italiane, ma è arrivato su Netflix già lo scorso anno. Se ve lo siete perso fino ad ora, non credete sia il momento di rimediare?

Hell or High Water, Chris Pine e Ben Foster in una scena del film

16. Quella casa nel bosco

Kristen Connolly alle prese con la creatura mostruosa che la perseguita in Quella casa nel bosco

Un altro piccolo cult quello nato dal sodalizio tra Drew Goddard (al suo esordio alla regia) e il suo storico compare Joss Whedon: prendendo le mosse dai tradizionali topoi del genere horror, Quella casa nel bosco si trasforma nella sua seconda pare in una opera metacinematografica e squisitamente citazionista che esplora, scompone e ricompone i meccanismi del cinema di genere, con il risultato di essere assolutamente sorprendente fino all'ultimo colpo di scena. Ovviamente non vi diciamo una parola di più, se siete tanto fortunati da potervi addentrare per la prima volta nei boschi con Goddard, Whedon e i loro giovani e sciagurati eroi...

17. Marie Antoinette

Kirsten Dunst è una maliziosa e fanciullesca Marie-Antoinette

Uscito nel 2006 per la regia di Sofia Coppola, Marie Antoinette ci offre un ritratto inedito e pop della vita di Maria Antonietta, moglie di Luigi XVI re di Francia, dal suo arrivo a Versailles nel 1770 allo scoppio della rivoluzione francese nel 1789. La peculiarità di questa pellicola in costume sta nel rendere estremamente moderna e attuale la figura di Maria Antonietta, interpretata da una maliziosa Kirsten Dunst. Il film, infatti, non scade nella mera ricostruzione storica e politica, al contrario si focalizza sulla figura della donna, raccontandoci i suoi desideri, le sue frustrazioni e le sue manie. Un viaggio sfavillante nell'universo sfacciatamente barocco di Versailles, accompagnato da pezzi rock anni '80 e musica classica.

Kirsten Dunst è una maliziosa e fanciullesca Marie-Antoinette

18. Drive

Wallpaper: Ryan Gosling nel film Drive

In Drive di Nicolas Winding Refn, un altro degli instant classic della nostra lista, Ryan Gosling è uno stuntman imbronciato e misterioso che la notte si reinventa autista per gangster; le cose per lui si complicano quando si trova ad aiutare una fanciulla in difficoltà.

Colori magnifici, atmosfere inconfondibili, colonna sonora da urlo, romanticismo e sangue a fiumi per quello che in molti definiscono il Pulp Fiction degli anni 10 del ventunesimo secolo.

19. Source Code

Michelle Monaghan e Jake Gyllenhaal nel film The Source Code

Un altro film di fantascienza, un altro film con protagonista Jake Gyllenhaal; in cabina di regia, stavolta, un giovane regista promettente che aveva stupito con il suo film d'esordio, Moon, e che ha la peculiarità di essere il figlio di David Bowie: Duncan Jones. Source Code è un puzzle che è un piacere risolvere, e vede Gyllenhaal, affiancato da due splendide colleghe come Michelle Monaghan e Vera Farmiga, nei panni di un soldato che cerca di sventare un attentato. Affascinante, ipertecnologico e frenetico.

20. Unbreakable

Bruce Willis con Samuel L. Jackson in una scena di Unbreakable - Il predestinato

Per quanto spesso controverso e indubbiamente discontinuo, M. Night Shyamalan è un regista che il suo segno nella storia del cinema l'ha lasciato, e lo ha fatto anche con questo suo anomalo superhero movie che porta il titolo di Unbreakable. Tanto fragile e impalpabile era Bruce Willis ne Il sesto senso quanto solido e indistruttibile è in Unbreakable, ma è altrettanto spaesato: almeno fino a quando i misteri e i twist che sono il marchio di fabbrica del regista e sceneggiatore non si ricompongono. Da rivedere naturalmente su Netflix anche nell'ottica della trilogia che passa per il recente Split e si concluderà il prossimo anno con Glass.

21. Il gioco di Gerald

Il gioco di Gerald: Bruce Greenwood e Carla Gugino in una scena

È uno dei migliori Netflix original cinematografici realizzati fino ad ora questo Il gioco di Gerald, tratto da uno dei romanzi più femminili e femministi di Stephen King e diretto da quel Mike Flanagan che subito dopo si imbarcò nell'impresa di realizzare anche una serie TV horror in dieci episodi; il risultato, bellissimo e agghiacciante, lo potete vedere sempre su Netflix, e si chiama Hill House. Con Hill House Il gioco di Gerald ha in comune non solo il regista e la protagonista, la magnifica Carla Gugino, ma anche il fatto di essere un horror con una forte componente psicologica. Le premesse sono piuttosto sexy: la bella Jessie accetta di fare un gioco erotico col marito, facendosi ammanettare al letto. Ma le cose prendono presto una piega inattesa e terrificante, e Jessie, sola ed inerme nel buio, affronta un viaggio interiore sconvolgente e un'avventura incredibile per riuscire a cavarsela.

22. Lion - La strada verso casa

Lion: una scena con Dev Patel

È il 1986 quando il piccolo Saroo di soli 5 anni si perde per le strade di Calcutta, a 1600 chilometri dal suo villaggio e dalla sua famiglia. Ventidue anni dopo, Saroo è uno studente universitario di Melbourne che, nonostante l'amore dei genitori adottivi australiani, non è mai riuscito a superare il senso di colpa per la sua scomparsa. Un giorno, però, scopre di poter localizzare il suo villaggio natale tramite Google Earth; inizia così l'emozionante viaggio di Saroo alla ricerca della sua famiglia d'origine. Lion - La strada verso casa: una storia vera riportata sul grande schermo con grande realismo, grazie anche all'interpretazione magnetica di Sunny Pawar (Saroo da piccolo) e a quella intensa e consapevole di Dev Patel che veste i panni di Saroo da ragazzo.

23. Zodiac

Robert Downey Jr. e Jake Gyllenhaal in una scena del film Zodiac

Film del 2007 diretto da David Fincher, Zodiac racconta la storia di un serial killer che, nel 1968, inizia a tormentare San Francisco con i suoi omicidi, accompagnati da messaggi in codice che nessuno sembra in grado di decifrare. Il film, però, non si concentra tanto sull'assassino, quanto sulle vite dei personaggi coinvolti nella sua ricerca e tenuti in scacco per anni dalle sue azioni. Quello dell'ossessione, infatti, è il tema portante di questo thriller capace di incollare lo spettatore allo schermo nella speranza di trovare il bandolo della matassa. A completare il quadro, un cast di tutto rispetto capace di sostenere bene il ritmo del film, a volte un po' lento: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr..

24. Psycho

Vera Miles fa una macabra scoperta, in una scena di Psycho

Capolavoro del 1960 di Alfred Hitchcock, Psycho è uno di quei film che ti restano incollati addosso. Come la celebre sequenza di 45 secondi dell'omicidio nella doccia: tutti la conoscono a memoria, anche chi non ha mai visto il film. E se non avete mai visto Psycho è arrivato il momento di recuperare, comodamente seduti sul divano di casa e con Netflix acceso. Una pellicola affascinante e complessa, non solo tecnicamente ma soprattutto a livello tematico, dove passione e violenza si intrecciano continuamente sfidando i limiti consentiti dell'epoca.

Janeth Leigh e John Gavin in una scena di 'Psycho'

25. Baby Driver

Baby Driver: Jamie Foxx ed Ansel Elgort in una foto del film

Baby (Ansel Elgort), questo il suo soprannome, è un giovane che, alla guida della sua auto, è capace di compiere evoluzioni mozzafiato. Queste sue incredibili capacità vengono sfruttate da Doc, un criminale con il quale Baby ha un conto in sospeso da dover saldare. Ma quello che il ragazzo vuole, sarebbe solo poter smettere con le continue rapine alle quali è costretto a prendere parte. Baby Driver è un action movie dalle mille sfaccettature, nel quale trovano spazio sia il genere crime che quello sentimentale, oltre al grande contributo della colonna sonora che scandisce il film in ogni sua scena.