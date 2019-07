Speciale San Diego Comic-Con 2019: tutti gli eventi e gli ospiti

Ecco in rapida rassegna il programma del San Diego Comic-Con 2019, la più importante kermesse mondiale dedicata a cinema, televisione, cosplay, fumetti e videogiochi che compie cinquant'anni. Il Comic-Con di San Diego si tiene come da tradizione, nel mitico San Diego Convention Center per un'edizione che si preannuncia ricca di eventi imperdibili e ospiti di grande richiamo.

A farla da padrone sarà senza dubbio Marvel. Dopo aver saltato l'edizione del 2018, i Marvel Studios saranno protagonisti, il 20 luglio, di un eccezionale panel che si preannuncia ricco di sorprese visto che, con molta probabilità, al San Diego Comic-Con verrà rivelata la line up della Fase 4 dell'MCU. Oltre alle serie tv in arrivo su Disney+ e all'ingresso di Agents of S.H.I.E.L.D., per la prima volta, nella Hall H, il Comic-Con regalerà un altro ulteriore panel che i fan bramano, l'evento dedicato ad Avengers: Endgame che sarà teatro di una speciale reunion.

La kermesse californiana sarà, inoltre teatro delle celebrazioni per la fine de Il trono di spade, il più importante successo di tutti i tempo per HBO. Dopo aver lasciato il segno sulla cultura e il mondo della televisione, Il trono di spade si conferma la serie più discussa del decennio passato. Chissà che le celebrazioni non siano anche l'occasione per scoprire le novità in arrivo sui prequel.

Altro grande protagonista del 50° San Diego Comic-Con sarà Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, l'ultimo capitolo della nuova trilogia che vedrà il commiato definitivo da alcuni personaggi chiave della saga. Il regista J.J. Abrams interverrà per svelare i segreti dell'apparizione della defunta Carrie Fisher e per anticipare il futuro del franchise. Grande l'attesa per il panel dedicato alla terza stagione di Westworld, l'addio alla longeva Supernatural, che chiuderà i battenti dopo 14 anni e il ritorno di Arnold Schwarzenegger con le anticipazioni su Terminator: Destino Oscuro.

Mercoledì 17 luglio (preview)

Dalle 03:00 di notte (18 ora californiana) anteprima mondiale di Batwoman e del pilot di Pennyworth e Special Sneak Peek Screenings di The 100 e Roaster Teeth

Il San Diego Comic-Con e Warner Bros. Television proseguono la tradizione annuale degli sneak peek con le premiere mondiali delle nuove serie Batwoman e del pilot di Pennyworth, oltre ad alcune video presentazioni di alcune delle serie più amate dai fan quali The 100 e Roaster Teeth.

Ore 04:30 New Line Cinema Scarediego

Proiezione di materiali video inediti di alcuni degli horror più attesi della stagione 2018-2019 alla presenza degli autori. Al centro dell'evento quest'anno It: Capitolo 2, confermata la presenza del regista Any Muschietti e delle star James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone e Andy Bean.

