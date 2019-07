Carnival Row: Orlando Bloom e Cara Delevingne nelle featurette della serie Amazon

Ecco Orlando Bloom e Cara Delevingne nelle featurette di Carnival Row a loro dedicate: nella giornata di ieri (nella notte, per l'Italia), a San Diego, Amazon ha ufficialmente presentato uno dei suoi prodotti più attesi dell'anno.

Carnival Row arriverà il 30 agosto sulla piattaforma (per la versione doppiata bisognerà attendere novembre), ma intanto, in occasione del San Diego Comic-Con 2019, i fan hanno avuto l'opportunità di conoscere più da vicino il mondo fantastico in cui si muoveranno l'ispettore umano Rycroft Philostrate, che indaga su alcuni casi di omicidio ancora irrisolti, e la fata Vignette Stonemoss, di cui è innamorato.

Carnival Row è una serie ambientata in un mondo fantasy vittoriano, in cui vivono anche creature mitologiche costrette a fuggire dai loro regni di origine, in seguito all'invasione subita dagli uomini. Per queste creature, alle quali è proibito di vivere, amare e di volare in libertà, è impossibile convivere con gli esseri umani. Ma anche nell'oscurità la speranza sopravvive: un detective umano, Rycroft Philostrate (Orlando Bloom), e una fata, Vignette Stonemoss (Cara Delevingne), intrecciano una relazione pericolosa in una società sempre meno tollerante. Vignette, inoltre, cova un segreto che può mettere in pericolo il mondo di Philostrate proprio mentre sta seguendo il caso più importante della sua vita: una serie di orribili omicidi che mettono a repentaglio la pace a Row.

Al fianco di Orlando Bloom e Cara Delevingne, il cast della serie annovera anche David Gyasi (Interstellar) nel ruolo di Agreus, un fauno misteriosamente ricco che si muove nell'alta società nonostante le gerarchie sociali, Karla Crome (Under the Dome) nei panni di Tourmaline, un'acuta fata-poetessa scappata dalla sua terra natia a causa della guerra, Indira Varma (Game of Thrones) nel ruolo di Piety Breakspear, la scaltra e regale matriarca della potente famiglia che regna sulla città di The Burgue e Tamzin Merchant (Salem) nei panni di Imogen Spurnrose, un giovane uomo che vede in Agreus l'opportunità per salvare la sua famiglia aristocratica dal declino.

Carnival Row è prodotta da Legendary Television, e ha come produttori esecutivi Marc Guggenheim (Arrow, Eli Stone), René Echevarria (Star Trek, Teen Wolf, Castle, Medium), Jon Amiel (Outsiders), Orlando Bloom, Guillermo del Toro e Travis Beacham (Pacific Rim, Clash of the Titans). A Killing on Carnival Row di Beacham, su cui è basata la serie, è apparso nella primissima edizione della Lista Nera di Hollywood nel 2005.