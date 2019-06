Pennyworth: primo trailer della serie sul maggiordomo di Batman

Alfred fa addirittura sesso nel primo trailer di Pennyworth! La serie è infatti una sorta di prequel di Batman in cui il futuro maggiordomo di Bruce Wayne si trova a fare da guardia spalla a suo padre, il miliardario Thomas Wayne. Lo show, prodotto da Epix, è stato creato da Bruno Heller, lo showrunner del mai dimenticato Roma della HBO e di Gotham.

Da quel che si può vedere da questa anteprima, in Pennyworth saremmo alle prese con un Alfred, interpretato da Jack Bannon, decisamente molto lontano dal maggiordomo conosciuto nei vari film dedicati al supereroe della DC Comics. Qui siamo negli anni Sessanta, il nostro protagonista, non solo è giovane, ma anche sexy e ci sa fare decisamente con le donne. Ed à anche uno spericolato uomo d'azione che ha nel carnet non certo un paio di mesi a Downton Abbey, bensì una lunga gavetta come soldato del SAS, tanto da aprire con Thomas Wayne (Ben Aldridge), il futuro papà di Batman, un'agenzia di sicurezza segreta. In bilico tra ironia british e killer spietato si trova a dover perciò dividere la scena con questo eccentrico miliardario che arriva dalla East Coast degli Stati Uniti. Ma a mettergli i bastoni tra le ruote ci penserà un nemico implacabile: Bet Sykes (Paloma Faith).

L'atmosfera, più che rifarsi alle tinte oscure a cui siamo abituati quando si ha a che fare con la DC, sembra essere quella di un film di James Bond, il che lo rende sulla carta potenzialmente interessante. La premiere di Pennyworth è fissata il 28 luglio su Epix. La serie vede nel cast anche Hainsley Lloyd Bennett, Ryan Fletcher, Jason Flemyng e Polly Walker.