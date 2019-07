Black Widow, David Harbour: "Il film spiegherà il sacrificio di Natasha in Avengers: Endgame"

David Harbour anticipa che Black Widow spiegherà le ragioni del sacrificio di Natasha in Avengers: Endgame.

David Harbour ha rivelato che Black Widow farà chiarezza sul sacrificio di Natasha Romanoff in Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame, un primo piano di Scarlett Johansson

Harbour, ospite del San Diego Comic-Con 2019 dove ha partecipato al panel Marvel, ha svelato ai media che Black Widow farà chiarezza sul comportamento di Vedova Nera e sulla sua scelta di sacrificare la propria vita per permettere a Clint Barton di impossessarsi della gemma dell'Anima e combattere Thanos.

"Sarà grandioso perché andremo un po' indietro nel tempo per stare con lei ed esploreremo quegli eventi che sono importanti perché spigano ciò che accade in Avengers: Endgame, scopriremo le ragioni alla base della scelta che fa."

David Harbour prosegue: "Credo che una parte interessante della sua narrativa sia il fatto che andremo nel passato per esplorare l'epoca tra gli eventi della Civil War e quel particolare arco narrativo. Nel film io e lei ci conosciamo da un sacco di tempo e questa relazione avrà un ruolo importante in ciò che accadrà. La bellezza di conoscere la fine di un arco è che puoi tornare indietro e anticipare o contrastare questi eventi, è una gioia per i fan vedere questi momenti e scoprire l'evoluzione dei personaggi nel tempo".

Black Widow: concept art del villain Taskmaster e l'ambientazione del film

Black Widow vede nel cast Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, Rachel Weisz r O-T Fagbenle. Il film diretto da Cate Shortland è stato scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson. Le riprese sono attualmente in corso in Europa. Le prime scene di Black Widow sono state svelate dalla stessa Scarlett Johansson durante il panel del Comic-Con.

L'uscita di Black Widow è fissata per il 1 maggio 2020. Qui trovate tutte le informazioni sul programma del San Diego Comic-Con 2019 che si è appena concluso.