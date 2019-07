Avengers: Endgame: i Russo postano un criptico teaser in attesa del San Diego Comic-Con 2019

I fratelli Russo, registi di Avengers: Endgame, hanno postato su Twitter un criptico teaser che anticipa il loro ritorno al San Diego Comic-Con 2019.

Avengers: Endgame, una scena con Scarlett Johansson

Il 20 luglio il capo di Marvel Kevin Feige e le altre star del Marvel Universe parteciperanno al panel che si terrà nella Hall H e che dovrebbe svelare la lineup della Fase 4 dell'MCU e altre anticipazioni sul futuro. I Russo, però, avranno un panel dedicato a Avengers: Endgame che dovrebbe celebrare la reunion delle star del film che conclude la saga degli Avengers.

Nell'attesa di scoprire su cosa verterà il panel dedicato ad Avengers: Endgame, i Russo hanno postato su Twitter un criptico teaser in cui compare la data del 19 luglio 2019, giorno in cui si terrà il loro panel, accompagnato dall'audio della partecipazione al Comic-Con 2017 quando i Russo presentarono i primi materiali video esclisivi di Avengers: Infinity War.

Questo teaser non anticipa necessariamente qualche sorpresa, potrebbe semplicemente trattarsi di una celebrazione dell'evento a cui il cast del film sta per partecipare, ma i fan hanno comunque dato il via alle speculazioni sul significato del post. La risposta l'avremo il 19 luglio dopo il panel.

Il Marvel Cinematic Universe e la Fase 4 dopo Avengers Endgame: prime ipotesi sul futuro

Parlando di Marvel, dal 10 luglio è al cinema Spider-Man: Far From Home, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019nonché ultimo capitolo della Fase 3 dell'MCU. Qui trovate la nostra recensione di Spider-Man: Far From Home.