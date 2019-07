Magic: The Gathering, i fratelli Russo non escludono uno spinoff live-action

La serie animata di Magic: The Gathering, secondo i fratelli Russo, potrebbe dare vita a uno spinoff in versione live-action.

Magic: The Gathering diventerà una serie animata per Netflix, ma i fratelli Russo hanno svelato che il progetto potrebbe dare vita a uno show live-action.

Joe e Anthony Russo hanno presentato i propri progetti futuri durante un panel che si è svolto al San Diego Comic-Con 2019 e dedicato alla propria casa di produzione AGBO.

I due filmmaker, parlando dell'adattamento di Magic: The Gathering hanno ricordato come siano cresciuti giocando con le carte e di essere quindi molto legati al mondo fantastico che verrà portato sugli schermi.

Joe Russo ha quindi aggiunto: "Si tratta di un progetto animato che possiede il potenziale di dare vita a uno spinoff in versione live-action".

Il regista ha dichiarato: "È un gioco che amiamo. Siamo geek e adoriamo Magic: The Gathering e siamo eccitati pensando alla possibilità di raccontare delle storie ambientate in questo mondo".

Magic: The Gathering sarà ambientato in un universo pieno di magia, luoghi incredibili e oggetti dotati di poteri.

Gli showrunner dell'atteso progetto sono Henry Gilroy (Star Wars Rebels) e Jose Molina (The Tick), autori anche degli script delle puntate che verranno poi realizzate da Octopie Network e Bardel Studio.

L'obiettivo della produzione è quello di realizzare uno show che vada oltre i confini tradizionali del genere delle serie animate, proponendo una narrazione e un approccio tecnico innovativi.

