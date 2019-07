Il Trono di Spade: la reunion del cast al Comic-Con tra controversie e tazze di caffè

I protagonisti de Il Trono di Spade si sono riuniti al Comic-Con di San Diego 2019 per incontrare i fan e parlare della loro esperienza all'interno della serie.

Il panel è iniziato con una clip che ha raccolto i momenti migliori di Il trono di spade. Sul palco erano presenti tanti nomi tra cui Maisie Wlliams, Nikolaj Coster-Waldau, Liam Cunningham, Conleth Hill, Jacob Anderson. Ognuno di loro aveva davanti a sé una tazza di caffè, un riferimento ironico al "giallo" della tazza di Starbucks apparsa in uno degli episodi de Il trono di spade 8.

Il cast de Il Trono di Spade al Comic-Con di San Diego 2019

La reunion del cast de Il trono di spade al Comic-Con di San Diego 2019 è stata l'occasione per ogni attore di compiere un vero e proprio viaggio con la memoria, ricordando i momenti migliori e quelli di cui sentiranno di più la mancanza. "Ho amato lavorare a Game of Thrones per tutti questi anni, ma non mi pento di aver promosso la petizione per il remake dell'ultima stagione. Il messaggio più grande che abbiamo portato al pubblico secondo me riguarda l'inutilità della guerra" ha detto Conleth Hill, disorientato dalla fine riservata al suo Lord. "Siamo grati per la vostra devozione" - ha detto Hill ai fan parlando della delusione di molti, rispetto al finale della serie HBO - "questa è la realtà, non è certo una campagna di odio diffusa dai media"

Diverso l'intervento di Nikolaj Coster-Waldau, che si è concentrato invece sul finale della serie ricevendo segni di disapprovazione da un paio di fan del pubblico: "Ogni stagione ha avuto le sue controversie e alla fine della storia per forza qualcuno doveva rimanere scontento. Non io: per me la fine più giusta per Jamie era quella di morire tra le braccia della sua amata Cersei".

Alcuni attori presenti poi, hanno discusso su quello che potrebbe essere la vita del loro personaggio dopo il finale. Tra questi Maisie Williams, la quale pensa che Arya sia in giro per il mondo come Dora l'esploratrice, mentre Jacob Anderson si immagina il suo personaggio Greyworm deciso a creare una società basata sull'uguaglianza "anche se non credo riuscirà a ritrovare lo stesso amore che Missandei gli ha dato". C'è poi chi come Liam Cunningham preferisce puntare sull'ironia, intitolando "Better Call Davos" il prossimo prequel attualmente in lavorazione e ambientato 10'000 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade. Assenti invece all'incontro gli showrunner David Benioff e DB Weiss, che hanno declinato per conflitti di produzione e pianificazione.

Le interminabili ore di fila per accedere al panel e la calda ovazione del pubblico all'arrivo dei partecipanti dimostrano, se mai ce ne fosse il bisogno, l'enorme affetto che continua a circondare la serie nonostante sia terminata da diverse settimane.