Avengers nella Fase 4 dei film Marvel: ecco perché non ci saranno

Gli Avengers non sono presenti nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e il presidente dello studio, Kevin Feige, ha ora spiegato i motivi di questa assenza.

Tra i tanti titoli, di serie tv e cinecomic, manca infatti un progetto "collettivo" come quelli che hanno regalato recentemente record di incassi e grande attenzione da parte dei fan e della stampa.

Kevin Feige, intervistato da IGN, ha quindi dichiarato: "Abbiamo avuto in questa annata un film chiamato Avengers: Endgame ed è davvero una fine, avete visto un epilogo per quanto riguarda alcuni dei personaggi. La Fase 4 è quindi dedicata agli inizi, alla scoperta di nuovi dettagli relativi a personaggi che pensate di conoscere già come Black Widow, all'incontrare degli incredibili personaggi nuovi come gli Eternals e Shang-Chi, al vivere nuove avventure con Doctor Strange e Thor, e dare spazio a questi show di Disney+ che vi prometto saranno spettacolari e diversi da come tutti si stanno aspettando".

Il presidente dei Marvel Studios, già durante il panel che si è svolto al San Diego Comic-Con, aveva comunque confermato che i titoli svelati ai fan non saranno gli unici a essere prodotti e nei prossimi anni ci sarà spazio anche per attesi sequel come quelli di Guardiani della Galassia, concludendo la trilogia creata dal regista e sceneggiatore James Gunn, Captain Marvel e Black Panther.

L'acquisizione di Fox compiuta dalla Disney ha inoltre permesso di sviluppare progetti con protagonisti personaggi in precedenza non a disposizione degli sceneggiatori ingaggiati dalla Marvel come gli amati mutanti che compongono gli X-Men, i Fantastici Quattro e Blade, che ritornerà sugli schermi con protagonista Mahershala Ali.

La nuova fase del Marvel Cinematic Universe, come ha sottolineato Feige, continuerà comunque a raccontare le storie dei singoli membri degli Avengers, grazie alle serie tv e ai film che verranno prodotti nei prossimi anni. I fratelli Russo, qualche giorno fa, non avevano poi escluso la possibilità di ritornare sul set di un cinecomic per occuparsi di Secret Wars.