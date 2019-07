Terminator: Destino Oscuro, Edward Furlong sarà di nuovo John Connor

Terminator: Destino Oscuro è stato protagonista di un atteso panel al San Diego Comic-Con 2019, durante il quale è stato mostrato anche un nuovo trailer ed è stata confermata la presenza di Edward Furlong nel ruolo di John Connor.

James Cameron, coinvolto come produttore in occasione di Terminator: Destino Oscuro, è apparso in collegamento dai suoi uffici della Lightstorm Entertainment situati a Santa Monica, dove sta lavorando ai sequel di Avatar. Il filmmaker ha svelato che per coinvolgere Linda Hamilton ha riflettuto su cosa avrebbero potuto mostrare nel film: "Il punto principale era che le persone la amano in versione Sarah Connor. Amano il personaggio. I fan vogliono semplicemente sapere cosa sta facendo ora, cosa le è accaduto nella vita e se sta ancora combattendo".

Accanto a Sarah Connor apparirà anche suo figlio John, ruolo affidato nuovamente a Edward Furlong, e gli eventi saranno ambientati 27 anni dopo Terminator 2, scoprendo così le conseguenze della decisione di distruggere Cyberdine. Linda ha aggiunto che era "intrigata" dall'idea di mostrare quanto accaduto nel corso degli anni al suo personaggio, mettendo a frutto la propria esperienza personale per dare maggiore profondità e spessore a Sarah Connor: "Ho dovuto affrontare delle profonde perdite ed è quello che rende Sarah Connor ciò che è".

Il regista Tim Miller ha confermato che il film sarà vietato ai minori: "Il DNA di Terminator è un film per adulti ed è quello che i fan volevano".

I presenti al panel organizzato a San Diego hanno potuto vedere una scena con protagonista proprio Sarah Connor e il personaggio affidato all'attrice Mackenzie Davis mentre combattono con il Terminator di Diego Boneta, modello in grado di riformarsi e moltiplicarsi. Sarah entra in scena e distrugge i Terminator sparando con un bazooka e in altri modi molto spettacolari, pronunciando poi la battuta "I'll be back (Ritornerò)".

Miller ha spiegato di essere stato contattato mentre stava finendo Deadpool per sapere se fosse interessato al progetto di un nuovo film di Terminator, ritrovandosi così a pensare a quello che avrebbe voluto vedere sul grande schermo, ovvero la storia di Sarah Connor.

Linda Hamilton ha avuto qualche difficoltà nel rientrare in forma per la parte e proprio cercando di superare gli ostacoli ha capito quanto tenesse alla possibilità di ritornare sul set di Terminator.

Arnold Schwarzenegger ha invece sottolineato: "Penso sia assolutamente scorretto dire che non avessi bisogno di tornare nel franchise. Ovviamente dovevo farlo! Sono dipendente da Terminator! Terminator è il film che ha realmente lanciato la mia carriera e mi ha cambiato la vita. Sono molto in debito con James Cameron per aver creato quel personaggio". La star ha poi voluto rassicurare i fan: "Penso che sarete realmente sorpresi perché è un film incredibile e mi ha sorpreso quando l'ho visto per la prima volta tre settimane fa".

Una seconda scena mostrata nella Hall H mostrava nuovamente insieme Arnold e Linda. Il personaggio di Schwarzenegger si chiama Carl e Sarah cerca di ucciderlo, mentre in un passaggio del film sarà proprio lui a cercare di proteggerla mentre si trovano a bordo di un aereo.

Le sequenze presentate in anteprima svelano inoltre che Daniela, personaggio affidato a Natalia Reyes, verrà addestrata per essere una guerriera e probabilmente salvare il mondo.

L'uscita italiana di Terminator: Destino Oscuro è prevista per il 31 ottobre.