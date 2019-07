It: Capitolo 2, svelati i primi dettagli, gli orrori del primo capitolo saranno amplificati

It: Capitolo 2 promette orrori a dismisura nei primi dettagli svelati dal regista.

It: Capitolo 2, Pennywise in una delle prime immagini del film

In attesa del panel del San Diego Comic-Con, il regista di It Andres Muschietti ha svelato nuovi dettagli sull'atteso It: Capitolo 2. Che cosa dobbiamo aspettarci dal ritorno di Pennywise? Da quanto afferma Muschietti il sequel prenderà tutti gli ingredienti del primo film e li espanderà: "Credo che tutto ciò che le persone hanno amato del primo, come lo humor, le emozioni e l'orrore, ci sarà, ma sarà amplificato in certi casi. Il sequel sarà un'esperienza incredibile per il pubblico".

IT: Capitolo 2, i Perdenti in una scena del film

In It: Capitolo 2, il CLub dei Perdenti è cresciuto. Sono passati 27 anni e la maggioranza dei ragazzi hanno lasciato Derry, Maine, ma si ritroveranno tutti nel luogo maledetto quando Pennywise ricomparirà. Pur rimanendo fedele nella sostanza al romanzo di Stephen King, lo sceneggiatore Gary Dauberman ha ammesso di essersi preso delle libertà col materiale per sondare nuove direzioni: "Il film non è uguale al libro, vi sono delle differenze nella natura dei personaggi, in Richie, per esempio, che avrà un ruolo diverso rispetto al passato".

Un personaggio che sembra rimanere abbastanza fedele alla versione romanzesca è Bill, interpretato da James McAvoy. Come nel libro, il Bill adulto è diventato un romanziere. "Si trova a Los Angeles per girare un film all'inizio del film" spiega McAvoy. Nel libro Bill sta girando in Inghilterra quando viene richiamato a Derry, per combattere Pennywise. Mike (Isaiah Mustafa) vive ancora a Derry e fa il bibliotecario: "Mike intuisce la natura speciale di Derry in tutta la sua negatività , tenta di capire cosa stia accadendo in città e come porre fine a questo ciclo malefico. Per lui è un'ossessione." Come nel romanzo,m tutti i Perdenti, una volta adulti, hanno dimenticato gli eventi della loro fanciullezza eccetto Mike.

In It: Capitolo 2 non mancheranno i momento in cui rivedremo i Perdenti ragazzini. Come spiega James McAvoy: "Invece di vedere noi adulti che diciamo 'Mi ricordo quella cosa' la mostreremo al pubblico direttamente. Il che è grandioso, sarebbe stato triste dire addio al cast di cui il pubblico si è innamorato. alla fine, la struttura del film ricorda quella del romanzo, perché andrà avanti e indietro tra passato e presente."

L'uscita italiana di It: Capitolo 2, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, è fissata per il 5 settembre.