It: Capitolo 2, i membri del cast sono tutti horror nerd!

Il panel dedicato a It: Capitolo 2, cuore dell'evento ScareDiego, ha rivelato che il cast dell'atteso film è composto da horror nerd. I membri del Club dei Perdenti in versione adulta, Andy Bean, Isaiah Mustafa, James Ransone, Bill Hader, Jessica Chastain, James McAvoy e Jay Ryan, si sono professati esperti del settore nel corso di una lunga e divertente chiacchierata culminata col lancio del trailer di It: Capitolo 2.

It: Capitolo 2, una delle prime immagini del sequel

Bill Hader, che interpreta Richie Tozier in versione adulta, si è dichiarato un grande fan di Stephen King e della sua opera monumentale e ha descritto l'impatto della lettura di Le notti di Salem quando era un ragazzino: "Sono sempre stato un grande fan di Stephen King. Le notti di Salem è stato il primo libro adulto di fiction che abbia mai letto, conteneva parolacce e scene di sesso. E' stato il primo libro di 400 pagine che abbia mai letto."

It: perché il capolavoro di Stephen King è uno dei migliori romanzi della nostra epoca

La passione per l'horror di Bill Hader si ingtreccia alla perfezione con quella di Andy Muschietti. C'è una battuta in It: Capitolo 2 assegnata all'attore che contiene un esplicito riferimento a La cosa, cult del 1982 amato sia da Hader che da Muschietti. Bill Hader ha scoperto solo al San Diego Comic-Con che la battuta in questione non era stata tagliata dal film con sua grande gioia.

IT: Capitolo 2, i Perdenti in una scena del film

James Ransone, che interpreta Eddie Kaspbrak, ha svelato quanto sia stata importante per lui la miniserie tratta da It negli anni '90: "Ho letto il romanzo dopo aver visto la miniserie. Ricordo che quel libro ha avuto un effetto incredibile su di me, ho copiato e stampato la copertina e l'ho attaccata sul letto di mio fratello. Ma oggi sono io a sognare Pennywise nei miei incubi, credo che sia la vendetta di mio fratello".

Anche Jay Ryan (Ben Hanscom) e Jessica Chastain (Bev) si sono appassionato al genere horror da giovanissimi. Il padre di Ryan faceva partecipare lui e la sorella alle sue "Friday Night Frights", in cui veniva messo su un film horror, tutte le luci di casa venivano spente e la famiglia faceva a gara a spaventarsi a vicenda: "Era una cosa strana da fare, ma erano i nostri weekend e non vedevamo l'ora che arrivasse il venerdì. Sono cresciuto in Nuova Zelanda, sapete com'è...".

He’s waited 27 years. Watch the new trailer now. #ITMovie pic.twitter.com/gNbTV4Gqui — IT Chapter Two (@ITMovieOfficial) July 18, 2019

Jessica Chastain ha raccontato di avere avuto 6 o 7 anni quando ha visto L'esorcista insieme alla madre The Exorcist ed era troppo terrorizzata per andare da sola nella sua camera, così si era nascosta sotto un lenzuolo e ascoltava il film senza vederlo. "Probabilmente questa è la ragione per cui oggi sono messa così" ha scherzato l'attrice, confessando il suo amore per l'horror perché è uno dei pochi generi che mette al centro le donne: "Sento che questi film onorano le donne. Le donne sconfiggono il mostro alla fine. Di solito, invece, gli uomini muoiono."

La Chastain ha poi menzionato il suo amore per Carrie, altro romanzo di King, e ha anticipato che in It: Capitolo 2 vi è una scena in cui sono stati 4,500 galloni di sangue finto, "una specie di Carrie sotto steroidi".

It: Capitolo 2 terrorizza il San Diego Comic-Con 2019, ecco la descrizione delle clip inedite

Qui potete visionare il programma del San Diego Comic-Con 2019.