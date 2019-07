The Expanse 4: il trailer mostra i primi minuti della nuova stagione

È uscito il trailer di The Expanse 4, quarta stagione della serie di fantascienza rinata grazie ad Amazon Prime Video e in arrivo sugli schermi a dicembre. È stato infatti il servizio di streaming a salvare il serial, inizialmente cancellato dal canale SyFy dopo la terza stagione, conclusasi il 27 giugno 2018 negli Stati Uniti.

Il video mostra i primi cinque minuti del primo episodio inedito, seguendo il viaggio che porterà i protagonisti ad atterrare su un pianeta particolarmente importante per la storia, evento che i fan dei romanzi da cui è tratto lo show saranno sicuramente felici di vedere sullo schermo.

The Expanse ha debuttato nel dicembre del 2015, e si basa sull'omonima serie di romanzi a firma di Daniel Abraham e Ty Franck. La storia si svolge in un futuro dove l'umanità ha colonizzato l'intero sistema solare, e ruota attorno a un complotto che rischia di mettere a repentaglio tutto ciò che è stato messo in piedi nel corso degli anni. La quarta stagione, il cui episodio inaugurale si chiamerà New Terra, avrà dieci puntate come la prima annata, mentre la seconda e la terza ne avevano tredici ciascuna.