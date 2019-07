Black Widow sarà l'ultimo film Marvel per Scarlett Johansson?

La carriera da eroina Marvel di Scarlett Johansson si interromperò con Black Widow? Sono in molti a pensare che il solo, per l'attrice, segnerà la fine della sua carriera nell'MCU. Scarlett Johansson seguirà dunque le orme di Robert Downey Jr.?

Avengers: Endgame, un primissimo piano di Scarlett Johansson

ComicBook.com ha intervistato Scarlett Johansson dopo il panel Marvel del San Diego Comic-Con per porle la fatidica domanda. Ecco la risposta dell'attrice riguardo a un suo eventuale ritorno: "Se sopravviverò alle riprese di questo film, forse. E' la risposta più vaga che posso fornire."

Finora Scarlett Johansson è apparsa in sette film dell'MCU. La prima apparizione è in Iron Man 2 di Jon Favreau's. In più ha partecipato a brevi camei in Thor: Ragnarok e Captain Marvel. il panel Marvel nella Hall H di San Diego ha svelato le prime scene di Black Widow, svelando la presenza del villain Taskmaster come principale antagonista di Natasha Romanoff.

L'uscita di Black Widow è fissata per il 1 maggio 2020. Qui trovate tutte le informazioni sul programma del San Diego Comic-Con 2019 che si è appena concluso.