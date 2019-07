Fear the Walking Dead 5: il trailer dei nuovi episodi, tra esplosioni e ricordi

Fear the Walking Dead 5 ha un nuovo trailer dedicato alla seconda metà della stagione, presentato in occasione del San Diego Comic-Con 2019.

Il video regala qualche anticipazione piuttosto interessante della continuazione della storia che si sta intrecciando sempre di più alla serie originale tratta dai fumetti di Robert Kirkman, di cui è uno spinoff.

Nel trailer Morgan spiega l'importanza di aiutare gli altri e si ricorda quanto sia essenziale vedere il mondo in un modo che mantenga ancora la speranza. I protagonisti saranno alle prese con esplosioni, ricordi nostalgici del passato, tentativi di ricreare una società il più possibile normale, nuove amicizie e, ovviamente, pericoli rappresentati dall'approccio diverso alla sopravvivenza di chi cerca di resistere all'invasione degli zombie.

Ecco inoltre i primi minuti dell'ottavo episodio in cui si mostrano i personaggi cercare di entrare in contatto con altri sopravvissuti per aiutarli:

Fear the Walking Dead 5 ha mostrato gli ostacoli incontrati dal gruppo guidato da Morgan Jones (Lennie James) nel cercare di individuare i superstiti e gettare le basi per un mondo migliore all'insegna della gentilezza, dell'unione della speranza. I protagonisti stanno cercando di rimediare agli errori compiuti in passato, ritrovandosi però in difficoltà a causa di una società ormai distrutta e in cui regna la violenza e la mancanza di fiducia nei confronti del prossimo.

Lo show sta continuando a legarsi sempre di più con The Walking Dead e negli episodi andati in onda sugli schermi americani di AMC è stato introdotto Dwight, alla ricerca della moglie dopo essere fuggito dai Salvatori e da quanto accaduto ad Alexandria, Hilltop e il Regno durante lo scontro con Negan.

Fear the Walking Dead vedere nel cast Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay García, Maggie Grace, Garret Dillahunt, Austin Amelio, Ruben Blades, Jenna Elfman, Alexa Nisenson e Austin Amelio.