Terminator: Destino Oscuro conferma il rating R, svelato il nome del T-800 di Arnold Schwarzenegger

Il panel di Terminator: Destino Oscuro del San Diego Comic-Con 2019 conferma il rating R promesso da James Cameron mesi fa e svela il sorprendente nome del T-800 di Arnold Schwarzenegger nel film.

Terminator: Dark Fate, un primo piano di Arnold Schwarzenegger

Dopo l'insuccesso degli ultimi capitoli della saga, Terminator: Destino Oscuro subisce una sterzata con il ritorno al timone di James Cameron in veste di produttore e del regista Tim Miller. Come ha svelato Miller nel corso del panel della Hall H, uno degli eventi di punta del programma del San Diego Comic-Con 2019), il nuovo Terminator si distaccherà dal rating Pg-13 degli ultimi due capitoli, Terminator Salvation e Terminator: Genisys, perché avrà un rating R.

"Non è stato sempre così, ma i fan ce lo hanno chiesto. Il DNA di Terminator è un fottuto film col rating R" ha esclamato Tim Miller di fronte al pubblico del Com-Con specificando poi di avere almeno 500 ciak di Linda Hamilton che dice "fuck".

Aliens e Terminator 2: perché James Cameron è il re dei sequel

James Cameron, impegnato sul set dei sequel di Avatar, si è collegato via satellite dalla Nuova Zelanda per introdurre regista e cast e ha esclamato: "Sarò rapido perché le persone si lamentano sempre di quanto tempo stia impiegando a finire Avatar" per poi svelare le due condizioni che lo hanno spinto ad accettare di fare ritorno nel franchise con Paramount e Skydance "Ci doveva essere Arnold e poi volevo usare i vuoti della storia per continuare a raccontare le vicende di Sarah Connor".

Il panel nella Hall H ha svelato uno spettacolare promo dedicato al dietro le quinte di Terminator: Destino Oscuro oltre a una sequenza, non ancora diffusa in rete, che vede un confronto tra Sarah Connor e il T-800. Dopo che l'unico Terminator di cui Sarah si fidava è stato distrutto alla fine di Terminator 2 - il giorno del giudizio, la donna è guardinga quando l'apparentemente benigno T-800 interpretato ancora una volta da Arnold Schwarzenegger si presenta rivelando il suo nome: Carl!

L'uscita italiana di Terminator: Destino Oscuro è prevista per il 31 ottobre.