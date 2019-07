Il Trono di Spade 8: Conleth Hill conferma una teoria su Daenerys!

Ci sono ancora domande senza risposta intorno a Il Trono di Spade 8, ma Conleth Hill ne ha cancellata una dalla lista, riguardante Daenerys e lo strano rapporto con Varys nel corso degli ultimi 6 episodi dello show.

Ospite al San Diego Comic-Con 2019, durante il panel dedicato a Il trono di spade, Conleth Hill ha confermato quello che moltissimi spettatori avevano già sospettato: era intenzione di Varys uccidere Daenerys. Come? Avvelenandola. In uno degli ultimi episodi, prima che la khaleesi decida di radere al suolo l'intera Approdo del Re, si vede Varys sussurrare a uno dei suoi uccellini: "Ci proveremo stasera", e Conleth Hill ha confermato che era ferma intenzione dell'astuto consigliere uccidere la sovrana.

Il perchè è presto detto per chi conosca le vicende dello show: Daenerys, durante l'ultima stagione, ha mostrato evidenti tracce di squilibrio, cosa che ha spinto Varys a tentare l'atto estremo. Non per interesse personale, come ha spiegato il suo interprete, ma solo perchè convinto di fare così il bene dei Sette Regni. "Il punto è che quando nasce un Targaryen è come lanciare una moneta in aria, può cadere da una parte o dall'altra, e Dany stava iniziando a rivelare la sua vera natura, ma penso anche che Varys sapeva che sarebbe morto comunque" ha spiegato Conleth Hill. "Tutto quello che è successo a Varys era inevitabile: sapeva di non poter esporre i suoi dubbi a Jon Snow o a Tyrion perchè erano innamorati di lei, e certi sentimenti accecano il giudizio delle persone. Ma sapeva di doverla fermare ed è stato allora che ha capito che, in un modo o in un altro, sarebbe morto lo stesso".

Il resto è storia de Il Trono di Spade 8: Varys fallisce e, come aveva già immaginato, viene ucciso, bruciato vivo dal fuoco di Drogon. A proposito della morte di Varys, però, a ridosso della messa in onda era stato proprio Conleth Hill a lamentarsi per la fine del suo personaggio, approfittando di quell'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ebbene, sappiate che invece oggi Hill ha cambiato completamente idea, tanto da aver sostenuto durante il San Diego Comic-Con, che la morte di Varys è una delle migliori di tutto lo show. "Quando è successo l'ho preso come qualcosa di personale. Poi mi sono ricordato della reazione di chi c'era passato prima di me, e quindi ho capito. In quel momento non ho potuto fare a meno di pensare che io avessi fallito, di non aver soddisfatto le aspettative. Poi ti consola il fatto che ci sono persone che hanno lavorato anche più duramente di te e sono andate via anche prima di te. E questo aiuta".