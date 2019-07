IT: Capitolo 2, i dettagli del final trailer che potrebbero esservi sfuggiti

IT: Capitolo 2, tutti i particolari e i dettagli del secondo trailer del film tratto da Stephen King che potreste non aver notato.

It: Capitolo 2, Pennywise in una delle prime immagini del film

A poche settimane dall'arrivo del film in sala è stato diffuso il trailer finale di IT: Capitolo 2, horror senza dubbio tra i più attesi e promettenti del 2019. Il film, che dovrà riuscire ad eguagliare l'enorme successo del primo capitolo della duologia, arriverà al cinema il prossimo sei settembre e, come era prevedibile così a ridosso dell'uscita, possiamo finalmente vedere un secondo trailer molto più ricco di scene e di spunti del precedente (che come ricorderete ruotava attorno ad una lunga sequenza iniziale con protagonista Beverly/Jessica Chastain).

I particolari che potrebbero sfuggire, visto il ritmo serratissimo con cui ogni scena si sussegue all'altra, sono tanti, e per questo abbiamo deciso di creare (come avevamo fatto per il primo teaser trailer di It: Capitolo 2) una piccola guida in cui riuniamo tutte le curiosità e i dettagli che siamo riusciti a scovare. Inutile dirlo, questo articolo contiene spoiler per IT: Capitolo 2 quindi, se non conoscete la storia o non avete letto il romanzo di Stephen King da cui il film è tratto, a voi la scelta se continuare la lettura.

Un patto da rispettare

It: Capitolo 2, una delle prime immagini del sequel

La trama di questo secondo capitolo, come è ormai cosa nota, sarà incentrata sul ritorno a Derry dei membri del Club dei Perdenti, ormai diventati adulti, e sullo scontro definitivo con il diabolico Pennywise. Sei di loro hanno lasciato Derry, ricominciando altrove le loro vite e scordandosi quasi del tutto di cosa gli era accaduto da bambini, mentre Mike (Isaiah Mustafa) è rimasto nella città Natale per vigilare sul possibile risveglio di IT. Quando i bambini ricominciano nuovamente a morire Mike si accorge che un nuovo ciclo, ventisette anni dopo il precedente, ha avuto inizio e che per questo deve richiamare gli amici di infanzia per cercare di eliminare definitivamente Pennywise.

Il fatto che i Perdenti si siano completamente dimenticati delle loro (dis)avventure di bambini ci viene chiarito nella sequenza di apertura proprio da Mike, il cui compito è quello di far ritornare la memoria ai compagni. Durante una cena in un ristorante cinese i sei amici (del perché non sono più sette ne parleremo più avanti) si rincontrano e Mike ricorda agli altri il patto che avevano stretto da bambini.

Film horror in uscita: i più attesi del 2019

La tragica morte di Adrian Mellon

Momento fondamentale del romanzo, che viene ripreso in questo It: Capitolo 2 (a differenza di quanto invece era stato fatto nella miniserie degli anni '90), è la tragica e violenta morte di Adrian Mellon. Adrian, giovane omosessuale da poco trasferitosi a Derry, durante una sagra a cui era andato con il fidanzato, viene malmenato da un gruppo di bulli e poi spinto da un ponte vicino al centro della cittadina.

Dopo la caduta il giovane viene trovato da Pennywise, svegliatosi affamato e pronto a ricominciare un nuovo ciclo a 27 anni dal precedente, e poi ucciso. Questa scena è, a nostro parere, contenuta nel secondo trailer: il giovane che rischia di affogare che vediamo verso l'inizio potrebbe essere proprio Adrian (interpretato da Xavier Dolan) che, con il volto tumefatto, viene tirato a riva dal terrificante Clown (e poi presumibilmente mangiato vivo).

Beverly sotto la pioggia

In una delle scene seguenti del trailer 2 di It: Capitolo 2 scorgiamo Beverly camminare sotto la pioggia, e chi ha letto il romanzo ricorderà quanto questo sia un passaggio molto importante. Quando Mike le chiede di far ritorno a Derry per affrontare nuovamente Pennywise, Beverly viene aggredita e picchiata dal marito, il brutale Tom Rogan, ma per la prima volta si ribella e riesce a scappare. Se avete guardato attentamente il primo trailer, avrete di certo notato i lividi che segnano le braccia di Beverly nella lunga scena d'apertura, segno inconfutabile della violenza subita.

IT, Stephen King: "I clown? se ne vedessi uno mi spaventerei a morte"

Il luna-park della paura

Quella del luna-park, che avevamo intravisto nel trailer precedente, è una delle scene inedite che non si ispirano ad alcun passaggio del romanzo originale. La sequenza ruota attorno a Bill, interpretato nella sua versione adulta da James McAvoy, che si ritrova ad inseguire un bambino, di cui non conosciamo l'identità e che lui chiama solo "ragazzo", in una casa degli specchi. Presto fa la sua agghiacciante comparsa Pennywise che, senza che Bill possa fare nulla per aiutarlo, si avvicina sempre di più al ragazzino terrorizzato rivelando sempre più la sua mostruosa natura.

Il ritorno di Henry Bowers

Una delle soprese di questo trailer finale di It: Capitolo 2 è senza dubbio la scena in cui rivediamo Henry Bowers, che nella parte finale del primo film era stato spinto nel vecchio pozzo della casa di Neibolt Street e non sapevamo se fosse sopravvissuto o meno alla caduta. Nel romanzo di King la sua sorte era nota, una volta uscito dalle fogne dopo lo scontro tra Pennywise e i Perdenti, Henry veniva accusato oltre che dell'omicidio di suo padre e dei suoi amici anche di quello di tutti i bambini scomparsi di Derry. Dichiarata la sua infermità mentale, il ragazzo veniva poi rinchiuso a vita in un manicomio per malati di mente pericolosi come lui. Sarà proprio Pennywise a liberarlo, una volta diventato adulto, e a scatenarlo in tutta la sua follia vendicativa contro i nostri eroi. Nel trailer vediamo chiaramente Henry che, ancora rinchiuso in manicomio, mentre viene trascinato da una guardia vede un palloncino (inconfondibile segno della presenza del mostruoso Clown) volare vicino ad una delle finestre.

IT: 5 cose che potreste non aver notato nel film tratto da Stephen King

Non tutti hanno fatto ritorno

E' ormai chiaro che, come già si intuiva dal primo teaser, a far ritorno a Derry saranno solo sei dei Perdenti: i nostri eroi reagiscono in maniera molto diversa alla chiamata di Mike e uno di loro, Stan, non accetterà di riaffrontare i mostri del suo passato e deciderà di togliersi la vita. Il suicidio di Stan è visibile verso la fine di questo trailer, quando scorgiamo una mano insanguinata sul bordo di una vasca: l'uomo sceglie infatti di uccidersi tagliandosi le vene durante un bagno, scrivendo col suo sangue la parola IT sul muro vicino a lui.

Il rito di Chüd

Un altro dei momenti più importanti del romanzo, che crediamo sia stato inserito in questa sua trasposizione cinematografica, è il famoso rito di Chüd. Nell'opera di King i Perdenti da bambini si sottoponevano, in un rifugio che si erano costruiti nei Barren, ad un particolare rituale per conoscere la vera natura di IT e capire così come sconfiggerlo. Il rituale, di cui i sette protagonisti avevano letto in un libro sulle tradizioni dei nativi americani, li fa entrare in un particolare stato di trance durante il quale hanno delle visioni sull'arrivo, in un remoto passato, di Pennywise nel nostro mondo.

Shining: Jim Carrey al posto di Jack Nicholson, il video Deepfake fa paura!

Se nel primo film di IT uscito nel 2017 del rito di Chüd non c'era traccia, da questo trailer possiamo intuire che questo fondamentale passaggio del romanzo potrebbe invece essere presente nel suo sequel (e avere quindi come protagonisti i Perdenti da adulti). Una delle ultime, frenetiche, sequenze che ci vengono mostrate vede i nostri eroi all'interno di un rifugio sotterraneo - molto simile a come era descritto nel libro quello di quando erano bambini - e Mike, che sembra molto agitato, pare proprio stia avendo qualche tipo di visione.