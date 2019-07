It: Capitolo 2 terrorizza il San Diego Comic-Con 2019, ecco la descrizione delle clip inedite

I materiali inediti di It: Capitolo 2 hanno inaugurato il San Diego Comic-Con 2019: ecco la descrizione in attesa dell'arrivo del nuovo trailer.

Brividi al San Diego Comic-Con 2019 con le clip inedite di It: Capitolo 2 che hanno inaugurato la convention.

IT: Capitolo 2, Beverly in una scena del film

Fulcro della pre-apertura del San Diego Comic-Con 2019 è stato l'evento horror ScareDiego dedicato quest'anno a It: Capitolo 2. Conan O'Brien ha moderato l'incontro con il regista del film Andy Muschietti e con le star James McAvoy,Jessica Chastain, Jay Ryan, Bill Hader, James Ransone e Isaiah Mustafa.

McAvoy e Hader hanno animato la conversazione sfoderando il loro senso dell'umorismo prima di terrorizzare il pubblico con il nuovo eccitante trailer, che arriverà on line nel tardo pomeriggio (ora italiana), e con le nuove clip mostrate al pubblico di San Diego. Nonostante la richiesta di evitare spoiler, la descrizione delle tre clip inedite, seppur sommaria, è trapelata sui media.

It: Capitolo 2, una delle prime immagini del sequel

A quanto visto a Dan Diego, It: Capitolo 2 sarà divertente, ma soprattutto spaventoso. Alcune delle trovate da brivido che Muschietti ha mutuato dall'opera di Stephen King hanno spinto gli spettatori del Comic-Con a tapparsi gli occhi. Nel film vediamo la reunion del Club del Perdenti che fa ritorno a Derry 27 anni dopo gli eventi del primo film. A esclusione di Mike, che è rimasto in città e fa il bibliotecario, gli altri non ricordano quasi niente dell'esperienza vissuta da ragazzini. Nelle prime due clip, scopriamo che Mike (Isaiah Mustafa) è diventato una sorta di detective impegnato a indagare i casi di ragazzini scomparsi a Derry. Anticipato anche il ritorno di Pennywise, che garantisce la giusta dose di brividi. In una sequenza vediamo Bill (James McAcoy) che proietta il suo senso di colpa ritrovandosi in una sorta di manicomio/casa degli orrori claustrofobica dominata da luci al neon e specchi. Il coinvolgimento dell'attore nella scena in questione è stato tale da provocargli sei mesi di tendinite, come ha confessato lui stesso nel corso del panel.

In breve, le tre clip mostrate a San Diego sono incentrate ognuna su una location con un messaggio. Il primo è un ristorante cinese in cui il gruppo dei Perdenti si si riunisce. Il secondo è una fiera, in cui il senso di colpa di Bill lo spinge a inseguire un ragazzino in una casa degli orrori portandolo a fare un terrificante incontro. Nella terza clip il gruppo fa ritorno nella casa di Neville, la clip culmina nella battuta pronunciata da Bill Hader "Uccidiamo questo fottuto clown!".

IT: Capitolo 2, i Perdenti in una scena del film

Il regista Any Muschietti ha specificato: "Il primo It è un film sull'amicizia e il potere della fede. La seconda parte è più incentrata sul trauma. Scopriremo delle cose sui Perdenti di cui non avevamo idea che sono cominciate proprio in quell'estate del 1989."

Scoprite le nostre anticipazioni su It: Capitolo 2 in attesa dell'uscita italiana prevista per il 5 settembre.