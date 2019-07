Thor: Love and Thunder, degli eroi LGBTQ saranno presenti nel film

Thor: Love and Thunder porterà sugli schermi degli eroi LGBTQ, tra cui ovviamente Valkyrie. Nella Fase 4 ci sarà però uno spazio maggiore per la diversità e il presidente della Marvel ha assicurato che anche in altri lungometraggi ci saranno dei personaggi apertamente omosessuali.

Durante un'intervista rilasciata a Collider, Kevin Feige ha confermato che Valkyrie, il personaggio interpretato dall'attrice Tessa Thompson, sarà esplicitamente parte della comunità LGBTQ nel film Thor: Love and Thunder.

Il presidente di Marvel Studios ha poi aggiunto: "Sarà così e non avverrà solo con Valkyrie, ma anche con altri personaggi presenti in alcuni dei film di cui abbiamo parlato oggi".

Durante il panel che si è svolto al San Diego Comic-Con 2019 la Marvel ha annunciato molti progetti, per il piccolo e grande schermo, senza però entrare nei dettagli per quanto riguarda i personaggi e le trame. Feige ha confermato però che uno dei personaggi gay sarà in The Eternals, il progetto diretto da Chloe Zhao con protagonisti Richard Madden, Angelina Jolie e Salma Hayek.

Da tempo si parlava della ricerca compiuta dallo studio di un attore apertamente gay per uno dei ruoli principali e il personaggio in questione potrebbe essere Sersi o Hercules.

Thor: Love and Thunder sarà scritto e diretto da Taika Waititi e arriverà nei cinema americani il 5 novembre 2021. Nel cast torneranno Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Natalie Portman.

The Eternals, invece, debutterà un anno prima, il 6 novembre 2020, e la produzione è già iniziata come è stato svelato durante la presentazione ufficiale.