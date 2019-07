Terminator: Destino Oscuro, il promo presentato al San Diego Comic-Con 2019

Al San Diego Comic-Con 2019 è stato presentato un promo dedicato a Terminator: Destino Oscuro, in arrivo nelle sale il 31 ottobre.

Terminator: Destino Oscuro svelato in un promo presentato ufficialmente al San Diego Comic-Con 2019 che regala alcune sequenze inedite dell'atteso ritorno di Arnold Schwarzenegger nell'iconico ruolo.

Il capitolo inedito della saga potrà contare anche sulla presenza nel cast di Linda Hamilton, Natalia Reyes, Mackenzie Davis, Gabriel Luna e Diego Boneta (qui trovate il programma del San Diego Comic-Con 2019).

Il cast di Terminator: Destino Oscuro e il regista del sequel, Tim Miller, sono intervenuti durante un panel negli spazi della Hall H, regalando ai presenti nuovi dettagli e video dell'atteso progetto con star Arnold Schwarzenegger, al suo ritorno al San Diego Comic-Con. Il sesto film del franchise non rispetterà la cronologia di tutti gli altri 5 film: James Cameron, coinvolto in questa occasione in veste di produttore, ha confermato che la storia si collegherà direttamente a Terminator 2 - il giorno del giudizio, arrivato nei cinema nel lontano 1991, e ignorerà quanto accaduto nei successivi sequel.

Nel film, in uno scenario post-apocalittico infuria una feroce battaglia tra cyborg: da una parte il cattivo, ruolo affidato a Gabriel Luna, dall'altro lato c'è Mackenzie Davis, che scopriremo poi essere una vera e propria guardia del corpo del personaggio interpretato da Natalia Reyes. Nel progetto tornnerà poi per la gioia dei fan anche Sarah Connor/Linda Hamilton, impegnata in spettacolari sequenze di azione.

L'uscita italiana di Terminator: Destino Oscuro è prevista per il 31 ottobre.