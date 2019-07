Marvel, Fase 5: i titoli dei film già annunciati

Marvel potrebbe aver già svelato i film della sua Fase 5, almeno in parte. Come mai? Perchè, nell'annunciare i futuri progetti, Kevin Feige è andato ben oltre quello che succederà fino al 2021.

Intervenuto al San Diego Comic-Con 2019, il boss dei Marvel Studios non ha soltanto annunciato tutti i titoli che saranno realizzati, tra film e serie tv, tra il 2020 e il 2021, ma ha anche fatto delle ghiotte anticipazioni per il futuro del MCU. Una su tutte, quella che ha letteralmente infiammato la platea: il premio Oscar Mahershala Ali è stato scelto per riportare sul grade schermo Blade dopo i film interpretati da Wesley Snipes.

Feige non si è fermato lì: forse preso dall'entusiasmo, forse per stuzzicare un pubblico già in estasi, nel grande giorno in cui Avengers: Endgame ha battuto il record di Avatar, ha suggerito anche quali altri tasselli andranno a formare la Fase 5, ed ecco i titoli:

Blade

Tornerà il personaggio metà vampiro e metà umano che diventa un protettore degli esseri umani e uccide e caccia i vampiri. Il reboot mostrerà il due volte premio Oscar Mahershala Ali, star di Green Book, Moonlight e True Detective, nell'iconico ruolo e riprenderà la storia del personaggio senza tener conto dei film prodotti dalla New Line. Kevin Feige per ora non ha annunciato il nome del regista o degli sceneggiatori al lavoro sul nuovo Blade.

Black Panther 2

Ryan Coogler è al lavoro su Black Panther 2 ed è questione di tempo prima che vengano rilasciati ulteriori dettagli e, magari, già una data di rilascio. Gli esperti si aspettano che proprio Black Panther 2 sarà al centro del panel Marvel al D23 Expo, previsto per il prossimo mese.

Guardiani della Galassia Volume 3

La sceneggiatura esisteva, e inizialmente il film era stato programmato per l'arrivo in sala tra il 2020 e il 2021. Poi c'è stato lo screzio di James Gunn con Disney, gli impegni presi dal regista con la concorrente DC, e infine è arrivato il chiarimento: James Gunn è tornato in cabina di regia, ma i tempi si sono necessariamente allungati e il terzo film dei Guardiani è finito nel bel mezzo della Fase 5. Le riprese probabilmente cominceranno alla fine del 2020 o nel 2021, con l'uscita slittata a questo punto nel 2022.

Captain Marvel: Un'immagine dal primo teaser trailer

Captain Marvel 2

Dopo il suo ingresso di prepotenza nel MCU, e dopo gli ottimi incassi al botteghino, sembrava scontato il ritorno di Carol Danvers per il nuovo capitolo Captain Marvel 2. E in effetti Kevin Feige l'ha confermato, con uscita programmata direttamente per il 2022 (o poco oltre). Non si sa se Anna Boden e Ryan Fleck torneranno come registi, ma visto il lavoro fatto in Captain Marvel nel 2019, la cosa è altamente probabile.

I Fantastici 4

Kevin Feige non ha certo evitato l'argomento FOX, affermando che con molta probabilità i primi a tornare sullo schermo sotto la nuova proprietà Disney saranno proprio I Fantastici 4. La produzione del nuovo cinecomic a loro dedicato dovrebbe prendere il via nel 2022, per poi spostare al 2023, in piena Fase 5 del MCU, lo sbarco in sala.

Hugh Jackman in una immagine di X-MEN

X-Men

Rispetto alle acquisite proprietà FOX, quella degli X-Men rappresenta sicuramente il nodo più spinoso. La Marvel è cosciente dell'ansia che i fan dei mutanti hanno di rivederli al cinema, e anche se per il momento Kevin Feige non ha nascosto che non ci sono ancora progetti concreti, tuttavia è stato possibilista sul loro ritorno questa volte dalle parti dei Marvel Studios o di Marvel Television. Che si tratti di film o di una serie tv, è altamente probabile che i primi X-Men compaiano verso la fine della Fase 5.