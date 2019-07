Luke Perry: Shannen Doherty sarà nell'episodio di Riverdale dedicato all'attore

Luke Perry sarà ricordato con il primo episodio della quarta stagione di Riverdale in cui reciterà anche Shannen Doherty e ideato come tributo all'attore.

Riverdale ricorderà Luke Perry nella première della quarta stagione in cui apparirà anche Shannen Doherty.

L'attrice ha infatti risposto in modo affermativo quando gli autori le hanno chiesto di partecipare all'episodio tributo ideato per ricordare il suo amico e collega.

La prima puntata inedita di Riverdale, come annunciato durante il San Diego Comic-Con 2019, è stata ideata dal creatore dello show Roberto Aguirre-Sacasa per rendere omaggio a Luke Perry, interprete di Fred Andrews, che è morto a causa di un ictus alcuni mesi fa. Lo sceneggiatore e produttore ha ricordato: "La nostra famiglia di Riverdale ha subito questo anno un'immensa perdita". Nello show non si è affrontata ancora l'assenza di Fred e Aguirre-Sacasa ha sottolineato che si è trattato di una scelta volontaria perché volevano ororarlo in modo appropriato e non fare un ricordo affrettato.

La première sarà quindi totalmente in suo onore e lo showrunner ha raccontato come ha coinvolto l'attrice Shannen Doherty: "Erano così buoni amici e, mentre stavamo organizzando questo episodio tributo, volevamo che fosse il più possibile speciale, quindi abbiamo chiesto a Shannen di interpretare un ruolo chiave e super-emotivo. Ha letto il copione e ha immediatamente detto sì. Avrà un grande impatto".

Cole Sprouse ha aggiunto che lavorare con lei è stato catartico e ha permesso di realizzare un bellissimo tributo: "Era piena di gioia nell'avere la capacità di condividere un po' del peso causato dalla morte di Luke e della sofferenza che aveva vissuto tramite un'ambiente catartico e insieme a noi".

Shannen Doherty ha scritto su Instagram: "Sono profondamente onorata nel rendere omaggio a Luke in Riverdale. La cura con cui questo show onora il suo ricordo è meravigliosa. Manca. Oggi. Domani. Per sempre".