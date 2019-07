Marvel annuncia la Fase 4 del MCU: ecco i film e le serie tv

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è stata ufficialmente annunciata e sarà composta da film e serie tv destinate alla piattaforma di streaming Disney +.

A compiere gli attesi annunci al San Diego Comic-Con 2019 è stato il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige dopo aver ricordato che l'Infinity Saga si è conclusa e aver ringraziato i fan, oltre ad aver lodato il lavoro compiuto dai suoi collaboratori prima di delineare il futuro degli adattamenti dei fumetti.

Ecco tutti i titoli previsti:

Black Widow debutterà nei cinema l'1 maggio 2020 e racconterà il passato del personaggio interpretato da Scarlett Johansson. Nel cast anche David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle e Rachel Weisz. La regia è di Cate Shortland. Il villain sarà Taskmaster e la storia sarà ambientata dopo Captain America: Civil War.

The Eternals sarà diretto da Chloe Zhao e avrà nel suo cast Richard Madden nel ruolo di Icarus, Kumail Nanjiani in quello di Kingo, Lauren Ridloff che sarà Ikari, Bryan Tyre Henry nella parte di Phastos, Lia McHugh in quella di Sprite, Don Lee nel ruolo di Gilamesh. Salma Hayek interpreterà Ajak, e Angelia Jolie Thena.

The Falcon and the Winter Soldier è la serie tv che debutterà nell'autunno 2020 su Disney+. Nel cast Anthony Mackie, Sebastian Stan e Daniel Bruhl che riprenderà il ruolo di Zemo.

Shang-Chi: And the Legend of the Ten Rings debutterà nelle sale americane il 12 febbraio 2021 e sarà diretto da Destin Daniel Cretton. Nel ruolo del protagonista ci sarà Simu Liu e faranno parte del cast anche Awkwafina e Tony Leung nel ruolo del Mandarino.

WandaVision è la seconda serie tv prodotta per la piattaforma di streaming Disney+. Accanto ai protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany ci sarà anche Teyonah Paris nel ruolo di Monica Rambeau. Gli episodi debutteranno nella primavera 2021.

Nella primavera 2021, sempre in streaming, arriverà anche Loki in cui si racconterà la storia di quanto accade dopo che il villain interpretato da Tom Hiddleton si allontana con il Tesseract durante uno dei momenti mostrati in Avengers: Endgame.

Doctor Strange in The Multiverse of Madness è il sequel con protagonista Benedict Cumberbatch che debutterà nelle sale il 7 maggio 2021. Alla regia ci sarà Scott Derrickson e nel film dall'atmosfera horror apparirà anche Scarlet Witch, legando così il cinecomic alla serie di cui è protagonista. Il villain sarà Nightmare.

Thor Love and Thunder sarà il nuovo cinecomic diretto da Taika Waititi e verrà distribuito nei cinema il 5 novembre 2021. Accanto a Chris Hemsworth reciteranno Tessa Thompson e Natalie Portman, che sarà una versione al femminile del supereroe.

Nell'estate 2021 su Disney+ saranno disponibili gli episodi di What If? in cui Jeffrey Wright darà voce a The Watcher e narrerà la serie. Tra i doppiatori ci saranno molte star del Marvel Cinematic Universe che riprenderanno i propri ruoli nello show animato.

La serie Hawkeye avrà come protagonista Jeremy Renner e introdurrà Kate Bishop, le puntate saranno disponibili su Disney+ nell'autunno 2021.

Tra gli altri film annunciati ci sono anche i Fantastici Quattro, un nuovo capitolo della storia degli X-Men, Captain Marvel 2, Black Panther 2, Guardiani della Galassia Vol. 3 e Blade che avrà come protagonista Mahershala Ali.