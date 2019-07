Eternals: la prima foto del cast del cinecomic Marvel

Il San Diego Comic-Con 2019 ci ha regalato la prima foto ufficiale del cast del cinecomic Marvel Eternals, che farà parte della lineup della Fase 4 dell'MCU.

La foto in questione, diffusa da entertainment Weekly, riunisce i volti nuovi del Marvel Cinematic Universe, inclusi Salma Hayek, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Richard Madden, Lauren Ridloff, Don Lee e Lia McHugh.

Eternals: la prima foto ufficiale del cast

Angelina Jolie ha confessato di essere emozionata all'idea di trovarsi alla presentazione dei futuri progetti Marvel Studios: "Lavorerò dieci volte più duramente perché credo che sia questo che richiede far parte dell'MCU, far parte di Eternals, far parte di questa famiglia. Abbiamo letto tutti la sceneggiatura e sappiamo quale sia il nostro compito. Lavoreremo duramente. Mi sto allenando e non vedo l'ora di cominciare."

La regista Chloe Zhao ha anticipato che Eternals esplorerà un aspetto finora oscuro del Marvel Cinematic Universe focalizzandosi su un gruppo di personaggi che daranno vita a nuove sfide: "Il film è incentrato su un gruppo di incredibili immortali, ma attraverso il loro viaggio esploreremo cosa significhi essere umani sulla terra nella nostra epoca".

La star di Rocketman e Il trono di spade Richard Madden ha anticipato i primi dettagli del plot specificando che "gli Eternals sono una razza di alieni immortali inviati sulla Terra dai Celestials per proteggere il genere umano dai Deviants".

L'uscita di Eternals è fissata per il 6 novembre 2020. Qui trovate tutte le informazioni sul programma del San Diego Comic-Con 2019 che si è appena concluso.