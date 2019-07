Batwoman: il trailer inedito e i dettagli sul villain della prima stagione!

È stato presentato, in occasione del Comic-Con di San Diego, il nuovo trailer di Batwoman, la serie DC che debutterà sulla CW il 6 ottobre. Si tratta del quinto serial del cosiddetto Arrowverse, dopo Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow.

Il nuovo trailer mostra una ragazza impegnata a decidere quale tatuaggio farsi incidere sulla pelle. L'artista si ritrova ben presto alle prese con molte richieste uguali: il simbolo di Batwoman.

Siamo davvero orgogliosi di poter avere una donna apertamente lesbica al centro di questa serie.

Al panel di Batwoman organizzato da The CW non ha potuto partecipare la protagonista Ruby Rose, impegnata sul set di un episodio particolarmente ambizioso e impegnativo, come ha spiegato la produttrice Sarah Dries. L'attrice ha quindi deciso di inviare un messaggio di scuse ai fan, che potete vedere su Instagram.

Sarah Schechter, nel team di produttori, ha poi sottolineato: "La rappresentazione è tutto e la diversità è la nostra forza. Amiamo questo personaggio e amiamo la sua sessualità, la amiamo a prescindere dalla sua sessualità... Siamo davvero orgogliosi di poter avere una donna apertamente lesbica al centro di questi show".

Kate Kane sarà inoltre vegana e i tatuaggi di Ruby sono stati incorporati nella rappresentazione del personaggio.

Nella serie televisiva apparirà Burt Ward, interprete di Robin nella serie dedicata a Batman con star Adam West, e ci sarà un approccio diverso ai villain della DC che appariranno negli episodi. Gli autori non escludono nemmeno la presenza in futuro di Batman, il vigilante di Gotham City. Tra i nemici di Kate Kane ci sarà Tommy Elliot, destinato a diventare il supervillain Hush di cui si racconteranno le origini durante la prima stagione dello show.

Batwoman si basa sull'omonimo personaggio creato, tra gli altri, da Geoff Johns, che funge da produttore esecutivo della serie insieme a Greg Berlanti, supervisore generale dell'Arrowverse, e alla sceneggiatrice Caroline Dries. Il personaggio è stato introdotto lo scorso anno nel crossover Elseworlds, con la rivelazione che nell'universo DC principale Batman manca all'appello da diversi anni. Kate Kane (Ruby Rose), cugina di Bruce Wayne, ne ha scoperto i segreti e ha deciso di sostituirlo. Nella sua prima apparizione lavorava da sola, mentre nella serie vera e propria sarà affiancata da Luke Fox, il figlio di Lucius Fox. La Batwoman dei fumetti è molto importante sul piano socio-politico in quanto supereroina apertamente omosessuale, e i produttori hanno volutamente scelto un'attrice con le medesime caratteristiche. La regia del pilot è stata affidata a Marcos Siega, che per la CW aveva già firmato il primo episodio di The Vampire Diaries.