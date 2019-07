Eternals: ecco chi sarà la prima supereroina sorda!

The Eternals, il nuovo film dei Marvel Studios, sarà portatore di novità nell'universo dei supereroi, con un'eroina sorda ovvero Makkari, l'equivalente di un velocista degli Eterni.

Per il ruolo è stata scelta l'attrice nominata al Tony Award Lauren Ridloff, che è realmente nata sorda, conosciuta al pubblico per il ruolo di Connie in The Walking Dead, a partire dalla nona stagione.

L'attrice ha rilasciato un'intervista ad ABC News, raccontando cosa ne pensa della presenza sempre più forte di attori sordi nell'intrattenimento: "C'è un interesse crescente nello scritturare più attori sordi, ma sussiste ancora una deplorevole insufficienza di talenti sordi nel dietro le quinte, inclusi nel processo di scrittura. Sento che, con più rappresentazione in atto dietro la macchina da presa, le storie che vengono raccontate in televisione, al cinema, e sul palcoscenico, diverrebbero più intriganti, veritieri e stimolanti"

Dopo essersi laureata alla California State Northridge, la Ridloff ha proseguito la sua istruzione al New York's Hunter College, prima di diventare insegnante di scuola elementare. Anche se la sua prima menzione cinematografica risale al film indipendente If You Could Hear My Own Tune, il primo credit cinematografico professionale è giunto nel 2017, con Wonderstruck. La candidatura al Tony Award è arrivata dopo il suo lavoro su Children of a Less God (Figli di un Dio minore), dove è stata nominata come Miglior attrice protagonista in uno spettacolo teatrale.

The Eternal è diretto da Chloe Zhao da una sceneggiatura di Matthew e Ryan Firpo. Il film sarà interpretato da Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh) e Angelina Jolie come Thena.

Il nuovo film Marvel arriverà nelle sale nel 2020.