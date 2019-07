Battle of the Planets e Grimjack: i fratelli Russo annunciano i nuovi progetti

I fratelli Russo hanno annunciato che tra i loro nuovi progetti ci saranno gli adattamenti di Battle of the Planets e della graphic novel Grimjack.

Battle of the Planets e Grimjack sono due dei nuovi progetti sviluppati dai fratelli Russo tramite la loro casa di produzione AGBO Studios.

Il primo dei due titoli annunciati al San Diego Comic-Con 2019, l'anime giapponese del 1978 Battle of the Planets, è stato creato da Tatsuo Yoshida e Tatsunoko Studios e racconta la storia di cinque giovani orfani che vengono addestrati per dare vita a un team specializzato e intergalattico conosciuto con il nome di G-Force, giurando di proteggere la Terra e i suoi alleati dalle forze che vengono da altri mondi.

La graphic novel Grimjack diventerà invece una serie Amazon. La storia è stata scritta da Kevin Murphy che adatterà il racconto originale ideato da John Ostrander e Tim Truman. Al centro della trama ci sarà un mercenario e il suo team, obbligati a indagare sul proprio passato quando la figlia teenager di Grimjack ritorna da lui per chiedergli aiuto. I protagonisti dovranno quindi affrontare le folli strade di Cynosure, una città misteriosa in cui tutti gli universi paralleli si collegano.

Joe Russo, al San Diego Comic-Con 2019, ha dichiarato che produrranno Grimjack e potrebbero essere i registi di Battle of the Planets: "Se dovessimo realizzarlo sarebbe un film live-action".

