Arrow 8: il trailer dell'ultima stagione e un nuovo arrivo nel cast!

Al Comic-Con di San Diego è stato svelato il primo trailer dell'ottava e ultima stagione di Arrow, che andrà in onda sulla CW a partire dal 15 ottobre. È quindi la prima serie dell'Arrowverse a chiudere i battenti, dopo otto anni a fungere da programma di punta del network specializzato in serial per un pubblico di giovani adulti.

Il trailer ripercorre la storia di Oliver Queen, dei suoi amici e delle persone che ama, dal periodo trascorso sull'isola alle sue eroiche azioni in veste di vigilante.

Nel video spazio a tante scene d'azione, morti, amori e amicizie mentre Arrow ascolta quello che dovrebbe essere il suo destino. Il trailer regala infine le prime sequenze inedite dello show.

Nel cast dello show targato The CW ci sarà poi un nuovo arrivo: quello di Charlie Barnett che interpreterà John Diggle Jr.!

L'ottava stagione avrà solo dieci episodi, meno della metà delle altre annate, e molto probabilmente si concluderà con la morte di Oliver Queen (Stephen Amell). Questo in base a quanto accaduto nel crossover Elseworlds, andato in onda nel dicembre del 2018: per impedire la morte di Barry Allen e Kara Zor-El, impegnati in una corsa disperata per salvare il Multiverso, Oliver ha stretto un patto con Mar Novu alias Monitor, promettendogli qualcosa in cambio. Quel qualcosa, come confermato nel finale della settima stagione, sarà la sua vita, e ne sapremo di più nel crossover di quest'anno, intitolato Crisis on Infinite Earths come la celebre maxisaga dei fumetti che portò alla semplificazione del Multiverso DC unendo tutte le Terre in un mondo solo. La trasposizione televisiva coinvolgerà tutte le serie dell'Arrowverse, con una strategia di messa in onda diversa dal solito: tre episodi a dicembre, e gli ultimi due a gennaio.