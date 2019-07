Top Gun: Maverick, Tom Cruise: "È la mia lettera d'amore all'aviazione"

Top Gun: Maverick è stato presentato al Comic-Con e Tom Cruise, che ha riprese l'iconico ruolo del pilota dell'aviazione, è salito sul palco per presentare al fan il primo trailer dell'atteso sequel e spiegare perché considera il lungometraggio quasi una lettera d'amore.

L'attore è apparso a sorpresa al termine del panel organizzato al San Diego Comic-Con 2019 dedicato a Terminator: Destino Oscuro e Tom Cruise ha ricordato: "Trentaquattro anni fa ho realizzato un film a San Diego e l'ho girato dall'altra parte della strada, in un ristorante. San Diego è un posto speciale per Top Gun e il sequel è stato girato qui un'estate fa".

Il protagonista di Top Gun: Maverick ha aggiunto: "Mi chiedevano sempre 'Quando farete un altro film di Top Gun?'. Beh, siete stati davvero pazienti con me. Sentivo fosse una mia responsabilità ottenere dei risultati ottimi per voi".

Tom Cruise ha inoltre dichiarato con un pizzico di emozione: "Top Gun è una lettera d'amore rivolta all'aviazione".

Top Gun: Maverick è ambientato 34 anni dopo gli eventi del film originale e vede il leggendario Pete Maverick Mitchell come nuovo istruttore di Top Gun, in cui inizia a prendere sotto la sua ala Bradley, il figlio di Goose, che vorrebbe diventare un pilota proprio come suo padre.

Il cast è ricco come il primo Top Gun: oltre Tom Cruise, tornerà anche Val Kilmer nel ruolo di Iceman, al loro fianco Jennifer Connelly, Glen Powell e Miles Teller che interpreterà il giovane Bradley. Nel cast anche gli attori Jon Hamm ed Ed Harris, ma la produzione non ha voluto rilasciare alcun dettaglio riguardante i ruoli che interpreteranno nel sequel del film cult degli anni Ottanta.

Joseph Kosinski dirigerà il sequel, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.