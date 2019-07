Queste oscure materie: il trailer esteso della serie HBO lanciato al San Diego Comic-Con 2019

BBC ed HBO hanno presentato in occasione del San Diego Comic-Con 2019 il nuovo trailer di Queste oscure materie, la serie tv con James McAvoy.

Queste oscure materie si mostra in un nuovo trailer esteso direttamente dal San Diego Comic-con 2019, a pochi mesi dal suo debutto previsto per l'autunno su HBO e BBC.

Il trailer mostrato al San Diego Comic-Con 2019, lungo e ricco di dettagli, pone al centro dell'attenzione la protagonista Lyra, a cui è affidato il punto di vista della narrazione, ma anche l'intrepido esploratore Lord Asriel, interpretato da James McAvoy, che interpreta l'orgoglioso zio di Lyra. Tra le scene più spettacoli si segnala la terrificante sequenza in cui Pantalaimon, il demone di Lyra, viene attaccato da una scimmia dorata e le suggestive sequenze ambientate al Polo Nord.

Il progetto è tratto dalla trilogia omonima di romanzi composta da La bussola d'oro, La lama sottile e Il cannocchiale d'ambra, già al centro di un poco fortunato progetto cinematografico. A interpretare la giovane orfana al centro della trama è l'attrice Dafne Keen. Nel cast anche Lin-Manuel Miranda nella parte di Lee Scoresby, James McAvoy che sarà Lord Asriel, e Clarke Peters.

Queste oscure materie segue quanto accade a Lyra, che vive al Jordan College di Oxford su richiesta di Lord Asriel, suo zio. La piccola cresce protetta dal personale del College, dal bibliotecario e dal vigile Maestro. L'incontro con Mrs. Coulter, donna affascinante e senza scrupoli, cambierà per sempre la sua vita e porterà Lyra da Oxford a Londra. Nella capitale britannica la piccola conoscerà padre MacPhail (Will Keen), Lord Boreal (Ariyon Bakare) e la giornalista Adele Starminster (Georgina Campbell) nel corso di una festa e per la prima volta verrà a contatto con la sinistra General Oblation Board. Lyra verrà catapultata nel colorato mondo nomade dei gitani che vivono sulle barche, che la condurranno a Nord nella sua ricerca di informazioni sulla General Oblation Board. L'incontro con l'aeronauta e avventuriero Lee Scoresby segnerà il vero e proprio inizio di un epico viaggio.

La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione, composta nuovamente di 8 episodi. La sceneggiatura del progetto ad altissimo budget, uno dei più grandi investimenti nella storia dell'emittente britannica, è firmata da Jack Thorne, alla regia di tutta la prima stagione troveremo il premio Oscar Tom Hooper, anche produttore esecutivo, confermato dietro la macchina da presa per i primi due episodi della seconda stagione (gli altri registi saranno Dawn Shadforth, Otto Bathhurst, Euros Lyn e Jamie Childs).