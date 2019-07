Terminator 2, Sylvester Stallone diventa Arnold Schwarzenegger: nel video deepfake il sogno si avvera

Sylvester Stallone che appare in Terminator 2 al posto di Arnold Schwarzenegger è la dimostrazione che un video deepfake può davvero far avverare - forse - qualunque sogno cinematografico.

Se il video deepkake di Shining faceva quasi paura, impossibile non ammettere che quello a tema Terminator 2 è invece molto divertente ed è, soprattutto, quello che in tanti speravano di vedere da decenni, almeno da quando, cioè, sono nate le voci sulla loro - poco presunta e molto reale - rivalità. Ora tutto questo è possibile grazie alla clip in cui non più Schwarzenegger ma Sylvester Stallone arriva nei primi anni '90 dopo aver viaggiato nel tempo e, nel corpo del leggendario T-800, chiede che gli vengano dati vestiti adatti e una moto.

Guardando attentamente il video si può notare come la sovrapposizione del volto di Stallone con il corpo di Arnold Schwarzenegger non sia perfetta, soprattutto quando Terminator pronuncia la battuta con il classico accento bavarese. Tuttavia, al di là dei piccoli errori, senza dubbio il video manipolato di Terminator 2 - il giorno del giudizio farà sorridere molto chi per anni ha amato fantasticare sullo scambio di ruoli tra le due stelle del cinema action.