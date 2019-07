The Walking Dead 10: il trailer mostra la guerra contro i Sussurratori

Al San Diego Comic-Con 2019 è stato presentato il primo trailer di The Walking Dead 10, in arrivo in autunno sugli schermi televisivi.

The Walking Dead 10 ha il suo primo trailer grazie al panel organizzato al San Diego Comic-Con 2019 durante il quale sono state rivelate le anticipazioni riguardanti gli episodi inediti dello show tratto dai fumetti di Robert Kirkman (qui trovate i dettagli del programma del San Diego Comic-Con 2019.

Il trailer mostra Alpha ricordare le regole esistenti nella sua comunità e ribadire che sono sempre in guardia. La presenza dei Sussurratori renderà quindi gli altri Sopravvissuti particolarmente sotto pressione, non sapendo quando potrebbero subire un altro attacco.

Negan sottolinea così che le persone si spaventeranno, mentre Michonne ribadisce che la paura è pericolosa e può dividere di nuovo le comunità.

Daryl e Negan sembrano destinati ad affrontarsi, mentre l'ex leader dei Sussuratori parla dell'importanza di proteggere ciò che ci appartiene. Il villain sembra verrà inoltre convinto a combattere di nuovo.

Il video anticipa moi molte sequenze di battaglia, momenti di riflessione e nuove possibili coppie tra cui Carol e Daryl e Michonne ed Ezekiel, concludendosi con la scelta di dare il via al conflitto.

La decima stagione di The Walking Dead proseguirà la storia da dove si era interrotta: con le comunità di Alexandria, Hilltop e del Regno alle prese con la minaccia rappresentata dai Sussurratori che hanno colpito duramente uccidendo molte persone amate dai protagonisti. Il creatore del fumetto e dello show Robert Kirkman ha recentemente rassicurato i fan della serie che la fine del fumetto The Walking Dead non avrà conseguenze sulla serie tv.

In The Walking Dead 10 si assisterà alla reazione di Daryl, Carol e Michonne al terribile massacro compiuto dai Sussurratori che hanno lasciato le teste dei loro amici come avvertimento, sconvolgendo per sempre le loro vite.

Nella lotta contro il pericoloso e mortale gruppo guidato da Alpha, personaggio interpretato da Samantha Morton, dovrebbe esserci anche Negan, che ha trascorso la nona stagione in una cella ad Alexandria. L'ex leader dei Salvatori, se la storia seguirà la struttura degli eventi raccontati nei fumetti, dovrebbe entrare in azione per aiutare i suoi ex nemici a sopravvivere agli attacchi dei Sussurratori.

