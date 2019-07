The Walking Dead: The Movie, il teaser annuncia il ritorno di Rick Grimes

AMC ha presentato il teaser di The Walking Dead: The Movie, il progetto che continuerà la storia di Rick Grimes.

The Walking Dead ritornerà con un film, di cui è stato diffuso un teaser, dedicato alla storia di Rick Grimes.

Il filmato, di breve durata, mostra solo l'elicottero che ha salvato l'ex sceriffo interpretato da Andrew Lincoln mentre si avvicina a una città, svelando che il progetto verrà distribuito nei cinema americani.

Per ora la produzione dello show targato AMC tratto dai fumetti di Robert Kirkman non ha svelato la data prevista per il debutto nelle sale e la composizione del cast.

La conclusione della storia del personaggio, che sarà completamente diversa rispetto a quanto raccontato tra le pagine, dovrebbe avvenire proprio con una trilogia di lungometraggi che, inizialmente, sembravano essere destinati al piccolo schermo.

Rick era stato mostrato per l'ultima volta mentre sembrava mortalmente ferito e veniva salvato da Jadis che aveva chiesto l'aiuto delle persone con cui era in contatto da tempo e la cui identità è ancora avvolta nel mistero.

L'elicottero che appare nel teaser ha collegato inoltre la serie principale allo spinoff Fear the Walking Dead nel corso delle puntate della quinta stagione. Nello show è stato infatti mostrato un velivolo con lo stesso simbolo e i fan hanno ipotizzato che le voci sentite mentre Rick stava facendo saltare in aria il ponte fossero quelle di Alicia e Dwight, nonostante la teoria non abbia ancora trovato una conferma ufficiale e ci sono alcune questioni temporali non particolarmente in linea con la narrazione.

Non resta quindi che attendere ulteriori dettagli sul film per scoprire cosa accadrà nel mondo post apocalisse zombie.