Black Widow: le foto di Scarlett Johansson e del cast del film Marvel

Le foto esclusive di Scarlett Johansson e del cast di Black Widow sono state diffuse in un'esclusiva galleria da Entertainment Weekly.

Scarlett Johansson, David Harbour, O. T. Fagbenle, Florence Pugh e Rachel Weisz si sono presi una pausa dalle riprese per partecipare al San Diego Comic-Con 2019 e anticipare i primi dettagli dell'atteso cinecomic Marvel.

Exclusive first portraits of Black Widow cast https://t.co/T6Z0bfmIEg — Entertainment Weekly (@EW) July 22, 2019

A quanto sappiamo finora, Black Widow sarà ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War . Scarlett Johansson ha promesso che nel film vedremo una Natasha diversa dal passato: "Quando qualcosa di così grosso esplose e i pezzi si spargono ovunque, esiste un momento di immobilità in cui non sai cosa accadrà dopo. Nel film la vedremo proprio in quel momento. Quello è il momento in cui devi confrontarti con te stessa."

In Black Widow David Harbour interpreterà Alexei Shostakov, più noto come il Guardiano Rosso, la risposta russa a Captain America: "In un certo senso è un super soldato, ma è anche un tipo complicato. Ha un sacco di difetti, molte idiosincrasie. E' un personaggio molto ricco".

Black Widow: Scarlett Johansson svela le scene del film Marvel al Comic-Con

A fianco della Johansson ci saranno, inoltre Florence Pugh nei panni della superspia Yelena Belova e Rachel Weisz in quelli di Malena, spia esperta e assassina a sangue freddo che ha attraversato cinque volte il programma della Red Room e che avrà un ruolo chiave in un esperimento segreto al centro del film.

O.T. Fagbenle interpreterà Mason, personaggio descritto come un uomo capace di aggiustare ogni situazione che appartiene al passato di Nathasha e le è molto vicino sotto certi aspetti: "La loro è una relazione complessa, è una relazione di affari, ma sotto sotto c'è anche una pulsione sentimentale".

L'uscita di Black Widow è fissata per il 1 maggio 2020. Qui trovate tutte le informazioni sul programma del San Diego Comic-Con 2019 che si è appena concluso.