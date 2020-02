I 30 migliori film commedia su Netflix da vedere

Ecco i 30 migliori film commedia su Netflix: da Daddy's Home a Easy Girl, da Il Dittatore a Non è romantico, ecco le commedie più belle da vedere in streaming accomunate dallo spirito leggero del genere nelle sue varie gradazioni.

Emma Stone nei panni di un'adolescente fuori dagli schemi in Easy A

Spesso si parla della crisi profonda di alcuni generi cinematografici: pensiamo al peplum o al western, decisamente abbandonati dopo che il secolo scorso ci ha consegnato dei capolavori inarrivabili. Un genere che, invece, si può considerare letteralmente rifiorito è la commedia. In Italia, per la verità, è soprattutto essa a riempire le sale ed ha rappresentato un'ancora di salvezza nel periodo di maggior difficoltà nella storia del nostro cinema, quello degli anni '90 e dei primi anni 2000.

Sergio Rubini e Antonio Albanese nel film Qualunquemente

Volgendo il nostro sguardo all'estero, anche in Francia sono proprio le commedie ad aver ottenuto i migliori incassi degli ultimi anni mentre, negli Stati Uniti, ne vengono da sempre presentate in numero davvero elevato, anche dopo l'ingresso sul mercato di Netflix come produttore di film originali. È proprio sul catalogo della celebre piattaforma di contenuti in streaming che possiamo trovare tanti film commedia su Netflix: ecco i 30 migliori da vedere o rivedere.

1. American Hustle - L'apparenza inganna (2013)

American Hustle: Amy Adams e Bradley Cooper in una scena del film

Ispirato a una storia vera, il film ha come protagonisti una coppia di abilissimi truffatori, ovvero il brillante Irving Rosenfeld (Christian Bale) e la sua affascinante amante, Sydney Prosser (Amy Adams). Dopo essere stati incastrati, verranno però costretti da un avventato agente dell'FBI, Richie DiMaso (Bradley Cooper), a infiltrarsi in un giro d'affari che coinvolge politici, mafiosi e milionari, per poter così scoperchiare un enorme giro di corruzione e malaffare. A sconvolgere i piani sarà però l'esplosiva Rosalyn (Jennifer Lawrence), moglie di Irving...

Scritto e diretto da David O. Russell, American Hustle - L'apparenza inganna ha ottenuto dieci candidature agli Oscar, senza vincerne alcuno. Si ricorda però per gli scintillanti costumi e per lo strepitoso cast artistico.

2. Benvenuti al Sud (2010)

Valentina Lodovini, Nando Paone, Alessandro Siani, Claudio Bisio nel film Benvenuti al Sud (2009)

Dopo un tentativo di truffa per ottenere il trasferimento a Milano, Alberto Colombo (Claudio Bisio), direttore di un ufficio postale, viene punito con la destinazione obbligata in Campania, e per la precisione nell'assolata Castellabate. Nonostante i luoghi comuni che gli inculca la moglie siano terribili e la diffidenza verso i meridionali sia quella del tipico zuccone, Alberto riesce invece ad ambientarsi immediatamente, grazie a dipendenti strampalati ma sinceri e genuini. Tanto che la voglia di tornare nella nebbia milanese svanirà presto...

Giocando sull'eterna sfida tra Nord e Mezzogiorno, e partendo dal film originale francese, Benvenuti al Sud di Luca Miniero ha ottenuto un enorme successo di pubblico nell'autunno 2010 e dieci candidature ai David di Donatello (con la statuetta vinta dalla meravigliosa Valentina Lodovini).

3. Daddy's Home (2015)

Daddy's Home: Will Ferrell e Mark Wahlberg in una scena del film

Un dirigente radiofonico deve subire l'arrivo di un ciclone in casa propria: è l'ex di sua moglie, un agente segreto di ritorno in città sulla sua motocicletta. Ciò che dovrebbe essere un pacifico incontro diventa uno scontro all'ultimo dispetto, con i due avversari e padri che tentano di surclassarsi a vicenda nel ruolo di genitore, con conseguenze assolutamente imprevedibili ed esilaranti.

Diretto da Sean Anders e John Morris, Daddy's Home è stato tra gli incassi più sorprendenti del 2015 e ha dato anche lo slancio per il sequel di due anni dopo. Cast azzeccato con Mark Wahlberg, Will Ferrell e Linda Cardellini.

4. 17 anni (e come uscirne vivi) (2016)

17 anni (e come uscirne vivi): Hailee Steinfeld e Woody Harrelson in una scena del film

Nadine Franklin è nel pieno dell'adolescenza, ovvero quel periodo nel quale le aspettative sono altissime e le delusioni profondissime. Ma per lei è tutto più facile grazie alla sua migliore amica, Krista, che la sostiene e la consola in ogni circostanza. Tutto cambia quando quest'ultima avvia una storia con il fratello di Nadine, Darian: così, quell'idillio fantastico sembra spezzarsi. Per la ragazza appare un inaccettabile tradimento, anche perché con Darian non ha mai avuto un vero rapporto.

17 anni (e come uscirne vivi), per la regia di Kelly Fremon Craig, è una brillante commedia agrodolce che si inserisce nel filone coming of age, ovvero il periodo del passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Eccellente prova di Hailee Steinfeld, che le è valsa la prima nomination ai Golden Globe.

5. Easy Girl (2010)

Emma Stone tra i banchi di scuola nel film Easy A

Olive Penderghast è una liceale bella quanto particolare. Per cercare di evitare un weekend al campeggio con i genitori, inventa una scusa banale ma rischiosa, dicendo che passerà del tempo con un ragazzo. Dopo qualche giorno, quando l'amica Rhiannon le chiede com'è andata, Olive continua ad infilarsi in un tunnel di bugie che le farà dire di aver perso la verginità. Presto l'argomento, anche se si tratta di una falsità, diverrà oggetto di curiosità e discussione in tutta la scuola, mettendo Olive al centro dell'attenzione come mai avrebbe desiderato...

Film dall'ottima efficacia narrativa nell'inquadrare il periodo dei teen, con tutte le sue complicazioni. Easy Girl, per la regia di Will Gluck, si appoggia sulla sua magnifica protagonista: una giovanissima Emma Stone, qui alla prima prova di grande rilievo e che le valse la candidatura ai Golden Globe nel 2011.

6. Il dittatore (2012)

The Dictator a New York: Sacha Baron Cohen in sella ad un cammello durante le riprese del suo film.

Il generale e dittatore Haffaz Aladeen cerca, con ogni mezzo, di respingere la "minaccia" della democrazia nel proprio Paese, l'immaginario Stato africano del Wadiya. Anti-occidentale, antisemita, teorico della guerra e appassionato delle donne, con le quali ha formato il suo esercito personale, Aladeen risulta enormemente inopportuno. Durante un congresso Onu a Manhattan, durante il quale dovrebbe dimettersi dalla carica, resta vittima di una congiura organizzata dallo zio Tamir: Aladeen viene rapito e rimpiazzato con un sosia ancora goffamente pericoloso, affinché i "traditori" possano prendere il controllo del Paese. Riuscito a liberarsi, Aladeen si ritrova sperduto a New York...

Discreto successo di pubblico più che di critica, Il dittatore conferma Sacha Baron Cohen come eccentrico interprete della satira contemporanea.

7. Il principe cerca moglie (1988)

Eddie Murphy ne Il principe cerca moglie: una scena del film

Il principe africano di Zamunda, Akeem, è il figlio di Re Joffy Joffer e della Regina Aoleon. Scanzonato e allegro, arrivato ormai in età di matrimonio, dopo un tentativo non andato a buon fine decide che dovrà essere lui a stabilire chi sposare. Così, Akeem intraprende un viaggio verso New York insieme all'amico e servitore Semmi. Ma gli imprevisti saranno dietro ad ogni angolo della metropoli...

Il principe cerca moglie, diretto da John Landis, è un cult anni '80 con uno strepitoso Eddie Murphy protagonista.

8. Il professore matto (1996)

Eddie Muphy in una scena de Il professore matto

Un altro piccolo cult con l'attore statunitense è certamente Il professore matto, film che si inserisce nel filone demenziale sdoganato negli anni '90 dal cinema americano.

Sherman Klump è un professore universitario attanagliato da un'evidentissima obesità. Essendo però un esperto di genetica, sta lavorando a una formula che possa permettere di dimagrire subito e bene, ma qualche imprevisto lo lascia a corto di finanziamenti. La situazione cambia quando il professore incontra la bellissima Carla Purty, anch'ella insegnante, e della quale Sherman si innamora perdutamente. Dopo un iniziale approccio e temendo che le provocazioni dell'antipatico Reggie Warrington possano compromettere il rapporto con Carla, il professore decide di ricorrere al farmaco dimagrante... con risultati davvero incredibili.

9. Il ricco, il povero e il maggiordomo (2014)

Il ricco, il povero e il maggiordomo: Aldo, Giovanni e Giacomo in una curiosa scena della commedia

Un industriale e il suo autista incontrano per caso un venditore abusivo. Proprio quest'ultimo si dimostrerà una risorsa indispensabile quando il riccone vedrà disperdersi il proprio patrimonio. Così, i tre si ritrovano a casa della madre del poveraccio e, tra un problema di convivenza e l'altro, dovranno anche trovare le credenziali per poter ottenere un prestito da una banca e rimettere tutto al loro posto...

Regia e sceneggiatura corali per uno dei migliori film del trio composto da Aldo, Giovanni e Giacomo. Il ricco, il povero e il maggiordomo affronta tematiche attuali ma senza perdere nulla sul tono della commedia.

10. La grande scommessa (2015)

La grande scommessa: Steve Carell e Ryan Gosling in una scena del film

Quando, nel 2005, quattro investitori visionari - al contrario di quanto mostrato dalle grandi banche, dai media e dal governo stesso - intuiscono che l'andamento dei mercati finanziari avrebbe provocato la crisi mondiale dell'economia, mettono in atto "La Grande Scommessa". Alcuni 'coraggiosi' rischi li porteranno nei meandri oscuri dei sistemi bancari moderni, facendoli dubitare di tutto e tutti.

Un film dalla struttura molto complessa che parla di finanza utilizzando il tono della commedia, tra ironia e amara realtà. La grande scommessa, diretto da Adam McKay, vinse l'Oscar per la sceneggiatura originale (scritta dallo stesso McKay insieme a Charles Randolph) e può vantare un cast strepitoso, dal quale spiccano Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling e Brad Pitt. Senza dimenticare gli iconici cameo di Margot Robbie e Selena Gomez.

11. La matassa (2009)

Ficarra e Picone in un'immagine del film La matassa

Gaetano porta avanti una disonesta agenzia di "collocamento" per anziani, destinati a matrimoni con donne giovani in cerca di cittadinanza italiana. Paolo è invece il proprietario di un albergo in centro città, che ha appena ereditato dal padre e fatica non poco a portare avanti. Gaetano e Paolo sono cugini, ma non si frequentano più da anni, dopo che i rispettivi padri litigarono proprio a causa di quell'albergo. Adesso, le loro strade tornano ad incrociarsi, e i due riscoprono l'affetto e l'amicizia che li univa un tempo. Ma i problemi da affrontare saranno tanti...

La matassa è un'irresistibile commedia firmata da Salvatore Ficarra e Valentino Picone, qui in co-regia con Giambattista Avellino. Tempi comici perfetti che accompagnano con grande intensità ad un finale da antologia.

12. Lo stagista inaspettato (2015)

Lo stagista inaspettato: Anne Hathaway e Robert De Niro in una scena del film

Una società di moda assume uno stagista decisamente fuori dagli schemi: è Ben Whittaker, un settantenne vedovo ma tutt'altro che "anziano" e profondamente desideroso di tornare al lavoro, anziché godere la meritata pensione. La prima occasione utile per rimettersi in pista è stata proprio quella concessa dall'azienda di vendite online fondata da Jules, una donna in carriera affascinante ed elegante alle prese con una vita familiare che mette sempre in secondo piano. Nonostante le diffidenze iniziali, Ben si dimostrerà presto fondamentale per Jules e per gli altri colleghi...

Diretto da Nancy Meyers, Lo stagista inaspettato si regge su due protagonisti eccezionali quali Robert De Niro e Anne Hathaway. Dalle ambientazioni tipiche della commedia americana anni '80 e '90, il film scorre con leggerezza e invita anche a riflettere su molti aspetti della vita.

13. Metti la nonna in freezer (2018)

Metti la nonna in freezer: Miriam Leone in una scena del film

Claudia (Miriam Leone) è un'affascinante restauratrice alle prese con enormi difficoltà economiche. In attesa di un pagamento che le sarebbe dovuto dalla Sovraintendenza, deve tirare avanti con la pensione della nonna, con la quale paga lo stipendio anche alle sue amiche e collaboratrici, Rosanna e Margie. Quando, però, l'anziana donna muore, le tre ragazze decidono di architettare una truffa... raggelante, per continuare a incassare la pensione in attesa di migliori fortune. Sulle tracce di Claudia si getta Simone Recchia (Fabio De Luigi), un finanziere apparentemente incorruttibile il quale, dopo una relazione finita malissimo, ha deciso di dedicarsi al lavoro come mai in precedenza. Alla vista di Claudia, però, si innamorerà perdutamente...

Diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, Metti la nonna in freezer è una irriverente commedia sulle difficoltà di sbarcare il lunario ai tempi della crisi. Utilizzando alcuni espedienti narrativi non frequenti nell'attuale proposta italiana, il film si è affermato anche grazie a un ottimo cast.

14. Midnight in Paris (2011)

Owen Wilson nel film Midnight in Paris

Gil Pender è uno sceneggiatore di Hollywood di successo, ma non pienamente convinto delle proprie opere. Giunto a Parigi insieme alla fidanzata Inez, vorrebbe completare la realizzazione di un libro, nonostante la ragazza insista nell'orientarlo verso il cinema. Dopo alcuni incontri non proprio gradevoli e qualche bicchiere di troppo, una sera Gil è ubriaco e vaga per le strade della città. A mezzanotte, un'auto d'epoca si ferma accanto a lui e i passeggeri lo invitano ad andare con loro. Ad una festa, organizzata per Jean Cocteau, partecipano importanti personaggi della Parigi degli anni Venti: Zelda, Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Salvador Dalì, Pablo Picasso e la sua amante, Adriana...

L'opera più importante del Woody Allen più recente: Midnight in Paris viaggia sul filo tra fantasia e realtà, con lo stile inconfondibile del regista e sceneggiatore newyorkese. Cast straordinario che include Owen Wilson, Rachel McAdams, Michael Sheen, Tom Hiddleston, Corey Stoll, Adrien Brody, Alison Pill, Marion Cotillard, Léa Seydoux e Kathy Bates.

15. Misterioso omicidio a Manhattan (1993)

Misterioso omicidio a Manhattan: Diane Keaton in un momento del film

Un Allen più datato è invece quello di Misterioso omicidio a Manhattan, film scritto (insieme a Marshall Brickman) e diretto dall'autore statunitense nel 1993. Ultima (ad oggi) collaborazione tra Woody e Diane Keaton, qui ancora insieme in un delizioso gioiello che richiama le ambientazioni di Io e Annie.

La misteriosa scomparsa di una casalinga del West Side trasforma alcuni appassionati di letteratura di New York in improbabili investigatori. Non mancano gli indizi ed i sospetti, tanto che l'identità dell'assassino non appare poi così lontana. Leader del gruppo è Carol Lipton, un'ex pubblicitaria che ha abbandonato la carriera per crescere il figlio ma coltiva il sogno di aprire un ristorante. Poco discreta e piena di iniziativa, Carol si appassiona al caso cercando di arrivare alla soluzione, mentre il marito appare del tutto contrario al nuovo "lavoro" della moglie...

16. Murder Mystery (2019)

Murder Mystery: Jennifer Aniston e Adam Sandler in Italia col regista Kyle Newacheck

Dopo averlo a lungo desiderato, il poliziotto newyorkese Nick Spitz riesce a portare la moglie Audrey in vacanza in Europa. Durante il volo, un incontro casuale si trasforma in un invito per partecipare ad una festa sul lussuoso yatch del miliardario Malcolm Quince. Quest'ultimo viene, però, assassinato: i due coniugi divengono, loro malgrado, i principali sospettati...

Location europee meravigliose e la coppia divertente composta da Jennifer Aniston e Adam Sandler per una commedia originale Netflix. Per Murder Mystery è già nei progetti il sequel, in arrivo nel 2021.

17. Non è romantico? (2019)

Non è romantico?: Rebel Wilson, Liam Hemsworth e Adam Devine in una scena

New York. Natalie è un architetto ma non riesce a realizzarsi: è single, non viene apprezzata nello studio dove lavora, non le obbedisce neppure il suo cane e il suo appartamento è all'abbandono. Un giorno, come per magia, si ritrova però intrappolata in una commedia romantica, di quelle che lei ritiene insopportabili. Così, all'improvviso, la città si tinge di colori e di fiori, il suo lavoro le regala ogni gioia, vive in un appartamento fantastico e riceve il corteggiamento di un uomo meraviglioso...

Discreto successo di pubblico della scorsa stagione per Non è romantico?, commedia diretta da Todd Strauss-Schulson con Rebel Wilson e Liam Hemsworth protagonisti.

18. Non guardarmi: non ti sento (1989)

Nonguardarmi

David "Dave" Lyons e Wallace "Wally" Karue compongono un'inseparabile coppia di amici: uno non sente, l'altro non vede. Insieme gestiscono un'edicola in città. Un giorno, assistono all'omicidio di un uomo che cercava proprio Wally: a commettere l'assassinio è stata l'affascinante Eve, ma la polizia sospetterà comunque di entrambi. Riusciti in qualche maniera a fuggire, Dave e Wally cercheranno di giungere alla soluzione del mistero, tra un imprevisto e l'altro...

L'irresistibile Non guardarmi: non ti sento, per la regia di Arthur Hiller, fu tra le ultime apparizioni cinematografiche di Gene Wilder, qui in coppia con Richard Pryor.

19. Notte prima degli esami (2006)

Una scena del film Notte prima degli esami con il cast del film

Sul finire degli anni '80, Luca Molinari e i suoi amici si preparano ad affrontare i temutissimi esami di maturità. Dopo anni di lotta, finalmente si avvicina la nuova vita da maggiorenni liberi dalla scuola. Proprio Luca, il più insofferente, al termine delle lezioni si arma di coraggio e scaraventa sulla "carogna" Martinelli, il professore di lettere più duro e implacabile, una serie di insulti liberatori. Poco dopo, l'amarissima sorpresa: il nuovo membro interno agli esami sarà proprio Martinelli! Il quale è anche il padre di Claudia, una bellissima ragazza della quale Luca si innamorerà a una festa. Ignorando però questo piccolo dettaglio...

Notte prima degli esami è l'esordio cinematografico di Fausto Brizzi e, forse, ancora oggi il suo film più riuscito, anche grazie alla freschezza delle ambientazioni romane e di un cast composto da giovani promesse quali Nicolas Vaporidis e, soprattutto, Cristiana Capotondi. Ma è indimenticabile la prova dello straordinario e compianto Giorgio Faletti.

20. Qualunquemente (2011)

Antonio Albanese in una scena della commedia Qualunquemente

Reduce da una lunga latitanza all'estero, il corrotto "imprenditore" Cetto La Qualunque ritorna al suo paese d'origine, Marina di Sopra, per dettare la propria "legge". Adesso ha una nuova famiglia ma ritrova anche la moglie Carmen e il figlio Melo; insieme ad essi, però, anche la minaccia di perdere tutte le sue proprietà, guadagnate disonestamente (ma non per lui). Per scongiurare il pericolo e riportare la Calabria sulla strada a lui più gradita, quella dell'illegalità, Cetto decide di sfidare il suo nemico: il candidato sindaco Giovanni De Santis, troppo onesto per essere eletto...

Esilarante commedia diretta da Giulio Manfredonia e interpretata da un grandissimo Antonio Albanese, che con Qualunquemente ha riportato sugli schermi lo storico personaggio di Cetto, suo cavallo di battaglia ai tempi della storica trasmissione televisiva Mai Dire Gol. Oltre 15 milioni di incasso per uno dei successi del 2011. Il film ha inoltre avuto due sequel: Tutto tutto niente niente (2012) e Cetto c'è, senzadubbiamente (2019).

21. Quasi amici (2011)

François Cluzet osserva Omar Sy mentre si fa bello in una scena di Intouchables

Il miliardario tetraplegico Philippe (Patrice Leconte), costretto alla sedia a rotelle da un incidente in parapendio, assume un nuovo aiutante personale, Driss (Omar Sy), reduce da una vita più che movimentata. Un rapporto che sembra impossibile unirà in un'incredibile amicizia, tra alti e bassi, due persone così diverse, a dispetto delle barriere sociali e razziali e di ciò che pensano la "buona società" e le persone in generale.

Quasi amici, per la regia di Olivier Nakache e Éric Toledano, è stato film campione d'incassi in patria e ha confermato la Francia tra i leader della commedia europea, soprattutto in termini di incasso e popolarità.

22. Ricomincio da tre (1981)

Massimo Troisi con Lello Arena in Ricomincio da tre

Dintorni di Napoli, primi anni '80. Gaetano ha 26 anni, è molto timido e introverso. Vivere con la famiglia in un territorio che non offre grandi possibilità per i giovani spinge Gaetano a lasciare la provincia in cerca di fortuna. Un viaggio ai limiti dell'inverosimile, e con un imprevisto dietro l'altro, lo porta sino a Firenze dove, con l'appoggio della zia, spera di trovare degli sbocchi. Lì conosce dei personaggi particolari - tra cui un prete e il complessatissimo Robertino - ma anche la ragazza di cui si innamora, Marta. Ma l'arrivo dell'amico Lello lo metterà nuovamente in difficoltà...

David di Donatello per il miglior film ed a Massimo Troisi come miglior attore protagonista: Ricomincio da tre è oramai considerato un cult della commedia italiana ed è l'opera che ha rappresentato il debutto cinematografico dell'attore napoletano, qui anche regista e sceneggiatore. Indimenticabili battute e momenti di grande comicità, anche dal retrogusto agre, nello stile inconfondibile del grandissimo Troisi.

23. Scuola di polizia (1984)

Leslie Easterbrook in Scuola di polizia

Primo dei sette capitoli di una saga che ha accompagnato il pubblico tra gli anni '80 e '90.

Scuola di Polizia, diretto da Hugh Wilson, è ambientato in una città statunitense dove la criminalità è ormai dilagante. Così, il sindaco assume un'importante decisione, spalancando le porte dell'Accademia di Polizia a chiunque voglia trasformarsi in tutore della legge. Non esistono criteri troppo rigidi, purché ci si dedichi con attenzione alla causa. Di fronte al capitano Lassard e al tremendo tenente Harris, si presentano dei personaggi assolutamente fuori dall'ordinario. Comunque non c'è tempo da perdere: i cadetti dovranno entrare immediatamente in azione...

24. Smetto quando voglio (2014)

Smetto quando voglio: un'immagine promozionale del film

Pietro Zinni (Edoardo Leo) ha trentasette anni, fa il ricercatore ed è una mente brillante. Ma quando arrivano i tagli all'università, viene licenziato. Nella sua vita ha sempre studiato, e non sa fare altro che proseguire quel lavoro. In mancanza di alternativa, gli sovviene un'idea molto semplice quando terrificante: mettere insieme una banda criminale come non se ne sono mai viste, i cui componenti saranno tutti suoi colleghi che, nonostante le competenze, vivono ormai ai margini della società, senza un lavoro stabile e ben lontano da ciò che la carriera universitaria aveva loro fatto sperare. Macroeconomia, Neurobiologia, Antropologia, Lettere Classiche e Archeologia si riveleranno perfette per gli affari, imperniati tutti sulla produzione e spaccio di una droga sintetica estremamente efficace...

Smetto quando voglio, Smetto quando voglio - Masterclass e Smetto quando voglio - Ad honorem compongono la trilogia diretta da Sydney Sibilia, che rappresenta una delle migliori proposte nell'ambito della commedia italiana più recente.

25. Sole a catinelle (2013)

Sole a catinelle: Checco Zalone in una scena

Checco è un meridionale che ha provato a sfondare nel Nord-Est. Nonostante qualche difficoltà, sembra esserci riuscito: ha una famiglia e ha trovato lavoro come venditore di aspirapolveri che, grazie alle sue incredibili "conoscenze", lo rende agiato e premiato. Quando, però, Checco non riesce a darsi una regolata e, nel frattempo, la moglie viene licenziata dopo la crisi della fabbrica dove lavora, la situazione precipita. Peccato che il figlio di dieci anni sia uno studente perfetto e, a fine anno scolastico, pretenda di trascorrere una vacanza a lungo immaginata. Checco, in crisi con la moglie e senza il becco di un quattrino, dovrà inventarsi qualcosa...

Terzo film di Luca Medici/Checco Zalone e, forse, il più riuscito sia nei tempi comici che nelle tematiche, purtroppo attuali e significative. Quasi 52 milioni di euro d'incasso per Sole a catinelle, un successo straordinario che Zalone amplierà con Quo Vado? e, in più contenuta dimensione, con il recente Tolo Tolo. Il vero ciclone del cinema italiano.

26. Terapia d'urto (2003)

Una scena di Terapia d'urto

Particolarmente timido, specialmente in pubblico, Dave Buznik lavora come associato per Frank Head, un capo violento che prende tutti i meriti del suo lavoro. Ma i problemi di Dave sfociano anche nella sfera privata: l'ex della sua fidanzata Linda continua a girare intorno alla ragazza. È Andrew, collega di Dave, che non perde occasione per metterlo in difficoltà. Con essa, altre situazioni al limite della tollerabilità portano Dave a una crisi di nervi che gli procurerà conseguenze inevitabili. Arrestato e condannato alla terapia di gestione della rabbia, Dave viene affidato all'esperto Buddy Rydell, proprio uno dei responsabili della paradossale situazione nella quale si è infilato. La convivenza tra i due sarà apparentemente impossibile e piena di imprevisti...

Scritto e diretto da David Dorfman, Terapia d'urto può vantare un cast di prim'ordine dal quale spiccano Adam Sandler, Marisa Tomei, John Turturro e, soprattutto, Jack Nicholson.

27. The Interview (2014)

The Interview: James Franco e Seth Rogen dialogano animatamente di fronte a Lizzy Caplan

Dave Skylark (James Franco) è il conduttore del talk show notturno "Skylark Tonight". Ammirato da tutti, dietro il suo successo vi è però il produttore e migliore amico Aaron Rapoport (Seth Rogen). Non contento del fatto che i riflettori siano tutti per Dave, Aaron spera di poter compiere un salto di qualità che gli restituisca la giusta presenza in video. L'occasione sembra arrivare quando procura a Dave un'intervista con Kim Jong-un, il crudele dittatore della Corea del Nord. Così, i due si preparano a partire per Pyongyang ma vengono avvicinati dalla CIA, la quale dà loro un unico ordine: assassinare Kim. Dave e Aaron accettano la missione, diventando così gli uomini meno probabili per la missione più improbabile...

Prima della sua uscita, l'irriverente The Interview venne anticipato da una serie infinita di attacchi e minacce da parte delle autorità nordcoreane, che riuscirono anche a mettere in difficoltà la casa di produzione, la Sony Pictures Entertainment. Ma il film arrivò comunque in alcune sale statunitensi e soprattutto in home video in Europa. Oggi merita una visione anche in seguito al recente disgelo politico tra USA e Nord Corea, che sembra stridere enormemente rispetto al tono satirico di questa pellicola.

28. The Meyerowitz Stories (2017)

The Meyerowitz Stories: gli attori Ben Stiller e Adam Sandler in una foto del film

Prima di Storia di un matrimonio, Noah Baumbach ha raccontato la vita di un'altra famiglia in The Meyerowitz Stories, presentato al Festival di Cannes 2017 e distribuito da Netflix.

Danny (Adam Sandler) e Matthew (Ben Stiller) sono figli dello stesso padre, Harold. Ma, non condividendo la stessa madre, le loro esistenze hanno seguito direzioni differenti. Danny ha abbandonato la carriera da musicista, è terrorizzato da ciò che lo circonda e non ha stima di sé stesso. Matthew è invece un manager di successo, ma anch'egli, come del resto Danny, non ha seguito le orme del padre: uno scultore il cui talento, almeno finora, non è stato celebrato per quanto avrebbe meritato.

29. Un boss in salotto (2014)

Un boss in salotto: Paola Cortellesi con Luca Argentero e Rocco Papaleo in una scena del film

Cristina è una meridionale che adesso vive in una piccola città del Nord, dove ha costruito una vita e una famiglia apparentemente perfette. Un giorno, però, riceve una convocazione dalla Questura: suo fratello Ciro, che non vede da tempo, è stato coinvolto in un processo di camorra e ha chiesto di poter trascorrere gli arresti domiciliari a casa sua. Ecco che la polvere, che Cristina cercava di nascondere sotto il proprio tappeto, viene fuori inevitabilmente. Sconvolti dall'arrivo di Ciro, marito e figli verranno messi a dura prova, ma mai quanto la sprovveduta Cristina...

Scritto e diretto da Luca Miniero, Un boss in salotto ora su Netflix è stato tra i maggiori successi del 2014 anche grazie al cast composto da Paola Cortellesi, Rocco Papaleo, Luca Argentero e Angela Finocchiaro.

30. Una spia e mezzo (2016)

Una spia e mezzo: Kevin Hart e Dwayne Johnson in un momento del film

Calvin Joyner (Kevin Hart), un tranquillo e abile ragioniere, ritrova su Facebook un suo vecchio compagno di scuola, Robbie Wheirdicht. Da adolescente sovrappeso e vittima di bullismo a scuola, egli è ora divenuto un letale agente della CIA, con il nome di Bob Stone (Dwayne Johnson). Senza volerlo, Calvin viene coinvolto da Bob in una difficile missione e si ritrova arruolato nel pericolosissimo mondo dello spionaggio internazionale.

Diretto da Rawson Marshall Thurber, Una spia e mezzo è stato un enorme successo commerciale: oltre duecento milioni di dollari di incassi, per una commedia colorata dalle tinte dell'action classico.