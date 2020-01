Le 20 migliori commedie romantiche da vedere: da Quattro matrimoni e un funerale a Un giorno di pioggia a New York, la lista delle più belle romantic comedies capaci di far ridere e scaldare il cuore.

Matrimonio

Due cuori e una capanna? Oppure un cuore, una tazza di cioccolata calda e un comodo divano? Qualsiasi sia il vostro ideale di serata casalinga, di certo la scelta di un buon film non farà che migliorare la situazione.

Perché allora non trascorrere qualche ora all'insegna del buon umore scegliendo una tra le tantissime romantic comedies che la filmografia, internazionale e italiana, ci mette a disposizione? Non c'è niente di più rilassante che concludere la giornata gustandosi una pellicola capace di farci ridere e, al tempo stesso, scaldarci il cuore. Dai cult anni '90 alle favole post moderne, ecco la nostra lista delle 20 migliori commedie romantiche da vedere per unire l'amore al divertimento.

1. Un giorno di pioggia a New York (2019)

Un giorno di pioggia a New York: Elle Fanning, Timothée Chalamet in una scena del film

Parlando delle migliori commedie romantiche da vedere assolutamente, non potevamo che iniziare con un regista che, da sempre, ci racconta l'amore e le sue conseguenze con un'ironia fuori dal comune: Woody Allen. La pellicola in questione è Un giorno di pioggia a New York, film del 2019 che porta in scena la storia di una giovane coppia, Gatsby (Timothée Chalamet) e Ashleigh (Elle Fanning), a Manhattan per un weekend di lavoro. I due, però, si troveranno alle prese con gli infiniti tentativi di seduzione della città (e non solo) che metteranno duramente alla prova il loro rapporto.

Un giorno di pioggia a New York: Elle Fanning, Timothée Chalamet in una sequenza del film

2. Mai stata baciata (1999)

Mai stata bacia: la scena del ballo con Drew Barrymore

Pellicola del 1999 diretta da Raja Gosnell e con protagonista Drew Barrymore, Mai stata baciata racconta le vicissitudini di Josie Geller, brillante ma insicura reporter che non è mai riuscita a instaurare una relazione con un uomo. Quando viene inviata in un liceo per documentare le abitudini di vita delle nuove generazioni, Josie deve fingersi una diciassettenne e integrarsi con i suoi nuovi compagni di classe; i ricordi delle umiliazioni subite da adolescente, però, inizieranno a riaffiorare.

3. Il matrimonio del mio migliore amico (1997)

Matrimonio

La profonda amicizia tra Michael O'Neal (Dermot Mulroney), cronista sportivo, e Julianne Potter (Julia Roberts), critico gastronimico, è suggellata da un patto decennale: se allo scadere del loro ventottesimo compleanno non saranno sposati, si sposeranno tra loro. A pochi giorni dalla fatidica data, però, Michael telefona all'amica per annunciare il suo matrimonio imminente con una ragazza appena conosciuta, Kimmy (Cameron Diaz). Inizieranno, così, i subdoli tentativi di Julianne di separare la coppia, supportata dal suo eccentrico amico e editore George (Rupert Everett). Il matrimonio del mio migliore amico, rom-com datata 1997 e diretta da P.J. Hogan, è una commedia brillante caratterizzata da un finale davvero inconsueto per il genere a cui appartiene.

4. Marriage Story (2019)

Storia di un matrimonio: Scarlett Johansson, Adam Driver in una scena del film

Marriage Story - Storia di un matrimonio, pellicola presentata alla 76a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e diretta da Noah Baumbach, è sicuramente una delle migliori commedie romantiche del 2019, per l'intensità della storia e la potenza dei dialoghi. Il film offre un ritratto drammatico e realistico di un matrimonio arrivato ormai alle sue battute conclusive, dove le frustrazioni e gli impegni reciproci prendono il sopravvento sul sentimento e sul senso di famiglia. I protagonisti di questa narrazione, che è la storia di una separazione più che di un matrimonio, sono Nicole (Scarlett Johansson) e Charlie (Adam Driver).

Storia di un matrimonio: una scena del film con Scarlett Johansson, Adam Driver

5. Harry, ti presento Sally (1989)

Harry, ti presento Sally: un'immagine con Meg Ryan, Billy Crystal

Vera e propria pellicola cult di genere romantico diretta da Rob Reiner e datata 1989, Harry, ti presento Sally segue la nascita e l'evolversi del particolare rapporto tra Sally Albright (Meg Ryan) e Harry Burns (Billy Crystal). Conosciutisi ai tempi del college, nel 1977, i due continuano a incontrarsi casualemente nel corso degli anni, finendo per instaurare un profondo legame. Harry, però, non crede nell'amicizia tra uomo e donna: la loro innocua simpatia iniziale, infatti, lascerà presto spazio a un sentimento più profondo, mettendo a rischio le loro reciproche relazioni amorose.

6. Crazy, Stupid, Love (2011)

Emma Stone e Ryan Gosling in coppia per la commedia Crazy, Stupid Love

Film del 2011 per la regia di Glenn Ficarra e John Requa e con protagonisti Ryan Gosling, Emma Stone, Steve Carell e Julianne Moore, Crazy, Stupid, Love racconta la storia di Cal Weaver, un uomo caduto in una spirale di autocommiserazione dopo essere stato tradito e lasciato dalla moglie. In suo aiuto arriva Jacob Palmer, esperto nell'arte della seduzione che si offre di rimetterlo in carreggiata, insegnandogli i trucchi per diventare un vero playboy. Quello che Jacob non sa, però, è che ben presto tutte le sue sicurezze inizieranno a vacillare a causa dell'arrivo dell'affascinante Hannah.

7. Ricomincio da capo (1993)

Bill Murray in Ricomincio da capo

Phil Connors (Bill Murray) è un metereologo televisivo dal carattere borioso ed egocentrico, inviato nella piccola cittadina di Punxsutawney per commentare il tradizionale Giorno della Marmotta, celebrato il 2 febbraio. Qui, però, l'uomo rimane intrappolato in un loop temporale che lo costringe a rivivere incessantemente sempre la stessa giornata; riuscirà Phil a trovare il modo di spezzare l'incantesimo e a conquistare il cuore della collega Rita (Andie MacDowell)? Ricomincio da capo, diretto da Harold Ramis, è una commedia romantica capace di fornire un ottimo spunto di riflessione sul malessere della società moderna, pur non perdendo mai la sua vena umoristica.

8. Tutti pazzi per Mary (1998)

Tutti pazzi per Mary - Cameron Diaz accanto a Ben Stiller

Se siete alla ricerca di una commedia romantica esilarante per trascorrere un paio d'ore all'insegna della leggerezza, Tutti pazzi per Mary dei fratelli Peter Farrelly e Bobby Farrelly è sicuramente il film che fa per voi. Dopo averla persa di vista per anni a causa di un tragico primo appuntamento al liceo, Ted (Ben Stiller) decide di rintracciare quella che è certo essere la donna della sua vita, la bellissima e divertente Mary (Cameron Diaz). Quello che Ted non sa, però, è che non è certo l'unico ad aver messo gli occhi sulla ragazza.

Tutti pazzi per Mary - Cameron Diaz nella famigerata scena del 'gel'

9. Penelope (2006)

Christina Ricci nei panni di Penelope

Penelope, interpretata da Christina Ricci, è una ragazza nobile sulla quale incombe, fin dalla nascita, una terribile maledizione: il suo naso, infatti, ha la forma di un grugno di maiale. Tale sortilegio può essere spezzato solamente dall'amore vero e incondizionato di un ragazzo d'alto lignaggio come lei; innamorarsi, però, non è facile quando vivi da venticinque anni reclusa in casa per sfuggire alle maldicenze delle persone.

10. Se solo fosse vero (2005)

Jon Heder, Reese Witherspoon and Mark Ruffalo in Se solo fosse vero

Se avete versato fiumi di lacrime vedendo Ghost - Fantasma, non potrete non adorare Se solo fosse vero, commedia romantica dal tocco fantasy diretta da Mark Waters e interpretata da Reese Witherspoon e Mark Ruffalo. Elizabeth, giovane dottoressa dedita al lavoro, rimane coinvolta in un terribile incidente a causa del quale finisce in coma. Tre mesi dopo, a David, un uomo vedovo trasferitosi nell'appartamento di Elizabeth, comincia ad apparire la ragazza, inizialmente inconsapevole della sua forma spettrale.

11. Notting Hill (1999)

Notting Hill: Julia Roberts e Hugh Grant in una scena

Classico intramontabile tra le commedie sentimentali anni Novanta, Notting Hill è il film che tutti gli amanti del genere dovrebbero vedere almeno una volta nella vita. Diretto da Roger Michell e uscito al cinema nel 1999, questa pellicola dallo spiccato british humor racconta l'inatteso incontro tra la stella del grande schermo Anna Scott (Julia Roberts) e il proprietario di una libreria, William (Hugh Grant), nel caratteristico quartiere di Notting Hill a Londra. Tra i due scatta subito l'intesa ma una loro eventuale relazione è ostacolata dalle differenze di status e dalla presenza del fidanzato dell'attrice.

12. 30 anni in 1 secondo (2004)

Jennifer Gardner in una scena del film 30 anni in 1 secondo

Jenna è una ragazzina di 13 anni che non vede l'ora di diventare adulta per assomigliare alle splendide ragazze ritratte sulle copertine dei giornali di moda; durante la sua tragica festa di compleanno, il desiderio dell'adolescente viene esaudito e la teenager si ritrova improvvisamente nei panni di una Jenna trentenne (Jennifer Garner); la ragazza, però, si rende conto di non sapere assolutamente nulla sulla sua vita da adulta. 30 anni in 1 secondo (per la regia di Gary Winick) è una teen comedy dalle tinte pink resa particolarmente piacevole dalla vivace interpretazione della sua attrice protagonista.

13. Come farsi lasciare in 10 giorni (2003)

Una sequenza tratta dal film Come farsi lasciare in 10 giorni

Andie (Kate Hudson) lavora come redattrice in una rivista di moda per la quale gestisce una frivola rubrica in stile "come fare a...". Prendendo spunto dalla delusione sentimentale di un'amica, la ragazza decide di scrivere un articolo sui tipici errori commessi dalle donne nel corso di una relazione sentimentale, dal titolo Come farsi lasciare in 10 giorni. Andie avrà, quindi, 10 giorni per far innamorare il ragazzo prescelto, Benjamin (Matthew McConaughey), ed escogitare qualsiasi tipo di strategia per farsi lasciare nel tempo prestabilito.

Matthew McConaughey e Kate Hudson sono i protagonisti della commedia romantica Come farsi lasciare in 10 giorni

14. I perfetti innamorati (2001)

John Cusack, Catherine Zeta-Jones e Julia Roberts in una scena del film I perfetti innamorati

I perfetti innamorati, film del 2001 diretto da Joe Roth, è una di quelle commedie romantiche che deve parte del suo successo alla partecipazione di un cast eccezionale; Billy Crystal veste i panni di Lee Phillips, l'addetto stampa di una celebre coppia di attori, Gwen Harrison (Catherine Zeta-Jones) e Eddie Thomas (John Cusack), dei quali il pubblico ignora completamente la rottura. Per promuovere il loro film in uscita, quindi, le due stelle del cinema dovranno fingere di stare ancora insieme; ma la presenza della sorella nonché assistente di Gwen, Kiki (Julia Roberts), complicherà ulteriormente la situazione.

15. C'è posta per te (1998)

C'è posta per te: Tom Hanks e Meg Ryan in una scena del film

Le suggestive atmosfere newyorkesi, un amore nato via email e due attori come Tom Hanks e Meg Ryan: C'è posta per te di Nora Ephron ha tutti gli ingredienti per una perfetta commedia romantica dal sapore un po' retro. In un epoca nella quale i social network costituiscono ancora un futuro sconosciuto e lontano, Joe e Kathleen iniziano a scambiarsi frequenti email senza mai rivelare la propria identità; il loro rapporto via posta elettronica continua a crescere mentre i due ignorano di essere acerrimi nemici nella vita reale.

16. Ricatto d'amore (2009)

Ryan Reynolds e Sandra Bullock in un'immagine del film Ricatto d'amore

Di fronte alla minaccia di un rimpatrio in territorio canadese a causa della scadenza del visto, Margaret Tate (Sandra Bullock), un'editrice senza scrupoli che lavora a New York, obbliga il suo sfruttatissimo assistente Andrew Paxton (Ryan Reynolds) a fingersi il suo fidanzato. I problemi inizieranno quando i due dovranno tenere in piedi la recita senza che né i genitori di lui né l'immigrazione si accorgano dell'inganno. Ricatto d'amore, per la regia di Anne Fletcher, è una pellicola del 2009.

17. Quattro matrimoni e un funerale (1994)

Hugh Grant e Andie MacDowell in una scena di Quattro matrimoni e un funerale

Vero cult della filmografia inglese del genere, Quattro matrimoni e un funerale di Mike Newell è il film che ha consacrato l'attore Hugh Grant a livello internazionale. Nel corso di cinque occasioni sociali (quattro matrimoni e un funerale, per l'appunto), Charles impara a conoscere e si innamora di colei che diventerà la donna della sua vita, Carrie (Andie MacDowell). Una pellicola intramontabile sulle infinite possibilità della vita.

Quattro matrimoni e un funerale: il celebre finale con Hugh Grant e Andie McDowell

18. Il diario di Bridget Jones (2001)

Il diario di Bridget Jones: una scena del film

Impossibile parlare di commedie romantiche da vedere senza citare Il diario di Bridget Jones, per la regia di Sharon Maguire. Renée Zellweger è Bridget, trentaduenne insoddisfatta incline all'alcool e al fumo che decide di prendere in mano la propria vita; ad aiutarla, gli amici single di una vita e il suo fidato diario, sul quale appunta tutte le sue disavventure amorose e sociali.

19. 10 cose che odio di te (1999)

10 cose che odio di te, una scena con Heath Ledger e Julia Stiles

Pellicola romantica ambientata nell'universo adolescenziale, 10 cose che odio di te (per la regia di Gil Junger) può essere considerato una sorta di riadattamento moderno della commedia shakesperiana La bisbetica domata. Nel film, Bianca, una ragazza delle scuole superiori, non ha il permesso di frequentare i ragazzi fino a quando sua sorella Kat (Julia Stiles), teenager scorbutica e femminista convinta, non avrà trovato un fidanzato.

20. Perfetti sconosciuti (2016)

Perfetti sconosciuti: Alba Rohrwacher, Edoardo Leo, Giuseppe Battiston, Marco Giallini e Valerio Mastandrea in una scena del film

Non potevamo non inserire, nella nostra lista delle migliori commedie romantiche da vedere, una delle più interessanti pellicole italiane del genere: Perfetti sconosciuti, diretto dal regista Paolo Genovese. Con Kasia Smutniak, Marco Giallini, Edoardo Leo, Alba Rohrwacher e Valerio Mastandrea, il film racconta l'amore ai tempi dello smartphone: cosa può accadere se, durante una cena tra amici, i messaggi e le chiamate ricevute sul proprio cellulare devono essere condivisi con tutti i commensali?