The Reef - Intrappolate, la recensione: un teso shark-movie australiano

Le sorelle Cath e Nick, in compagnie delle amiche Jodie e Lisa sono grandi appassionate di immersioni e trascorrono spesso il loro tempo libero immerse sott'acqua. Dopo aver passato una giornata insieme, Cath viene accompagnata a casa dal marito Greg, con cui da tempo non scorre buon sangue, e soltanto qualche ora più tardi Nic è testimone tardiva di una tragedia già avvenuta: l'uomo ha infatti ucciso la sorella, annegandola nella vasca da bagno.

Le protagoniste del film

In The Reef - Intrappolate Nic non riesce a togliersi di dosso quella traumatica immagine, sentendosi inoltre responsabile per non aver impedito quella "morte annunciata". Nove mesi dopo riceve l'invito di Jodie e Lisa, alle quali si è aggiunta anche sua sorella minore Annie, per trascorrere qualche giorno di relax in un luogo isolato dove dedicarsi al loro hobby e partire per un'escursione su dei kayak. Quella che era iniziata come una vacanza rigenerante si trasforma in un incubo quando le ragazze vengono aggredite da un famelico squalo...

The Reef - Intrappolate: sole nell'oceano

In The Reef - Intrappolate il terrore si nasconde sott'acqua

L'assassino torna sempre sul luogo del delitto e il regista australiano Andrew Traucki sembra avere una particolare predilezione per reinterpretare trame similari. Non contento di aver esordito dietro la macchina da presa con Black Water (2008), dove la protagonista era braccata da un feroce coccodrillo, ne ha realizzato una sorta di sequel qualche anno dopo con Black Water: Abyss (2020). Stessa soluzione replicata anche con il film qui oggetto di recensione, ma con il cambio di predatore animale. The Reef - Intrappolate è infatti una sorta di "continuazione spirituale" del suo secondo lavoro, The Reef (2010), che arriva a dodici anni di distanza dall'originale nel tentativo di sfruttare la moda - sempre sulla cresta dell'onda nel cinema di genere - degli shark-movie, un genere che soprattutto nella stagione estiva è in grado di regalare notevoli soddisfazioni al botteghino e non soltanto.

47 metri: In trappola tra gli squali

Acqua rosso sangue

The Reef - Intrappolate: un momento del film

Va detto che pur partendo da una trama prevedibile e senza troppe sorprese, il tentativo di costruire una macchina tensiva ad hoc è in gran parte riuscito, rendendo la visione l'ideale per una serata all'insegna del disimpegno, possibilmente con una birra fresca o un cocktail da sorseggiare. La sceneggiatura d'altronde è spesso elemento secondario in operazioni di questo tipo, ma nonostante la scarsa originalità le protagoniste sono discretamente caratterizzate e viene facile affezionarvisi nella disperata lotta per la sopravvivenza. Un luogo isolato, l'impossibilità di comunicare con il mondo esterno e quindi con i soccorsi, un elemento di ulteriore disturbo e un trauma nel passato del personaggio principale, costretta una volta per tutte ad affrontare i propri demoni: The Reef - Intrappolate segue una linea drammaturgica abbastanza classica, lasciando poi ampio spazio a quella suspense a tema con le numerose sequenze sotto e sopra l'acqua che mettono a rischio il destino delle sfortunate kayakiste.

Una storia seria

Teressa Liane è la protagonista principale di The Reef - Intrappolate

Allo stesso tempo la sceneggiatura ha il merito di non scadere mai nel demenziale o nel trash involontario, offrendo uno sguardo introspettivo alle varie figure coinvolte e mantenendo alta la suspense fino alla "resa dei conti" finale, in grado di far necessità virtù di un budget non certo esorbitante ma assai solida nella sua sobrietà di intenti. Un film perfettibile ma godibile, che trova ulteriore slancio nelle solide performance del cast tutto al femminile: Teressa Liane, Ann Truong, Saskia Archer e Kate Lister riescono infatti a rendere spontanee e sinceramente "terrorizzate" le relative controparti, mettendoci anche del loro nel dare personalità a figure caratterizzate forse un po' schematicamente.