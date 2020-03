Ultras, la recensione: Il tifo e la passione, oltre il campo di calcio

Ultras: una scena del film

Storie, passioni e generazioni diverse, tempo che passa e approcci che cambiano. Questo è il cuore del film di Francesco Lettieri che cercheremo di illustrarvi in questa recensione di Ultras, l'originale Netflix che arriva finalmente nel catalogo della piattaforma streaming dal 20 Marzo, dopo aver mancato la prevista uscita evento del 9 a causa della chiusura delle sale: l'emergenza dovuta al Coronavirus ha chiuso i cinema e ci impedisce di uscire di casa, ma non può tenerci lontani da film e serie, è anzi l'occasione per guardare qualcosa in più e Ultras è sicuramente uno dei nuovi titoli da tenere in considerazione.

La passione e la violenza

Siamo a Napoli, una città che di calcio vive e si nutre, in cui la passione per la squadra locale viene condivisa da tanti in modi diversi. Ultras ce lo racconta partendo dal protagonista Sandro, detto il Mohicano, che a quasi cinquant'anni è ancora a capo del gruppo di tifosi che risponde al nome di Apache. Con loro Sandro ha passato una vita gravitando attorno allo stadio, tra tifo, passione e scontri, ma è arrivato a un momento della propria esistenza in cui le sue certezze iniziano a vacillare, in cui la voglia di fermarsi e rifugiarsi in una vita normale inizia a prendere il sopravvento e diventa concreta nel suo incontro con una donna forte e senza timori, Terry.

Questioni generazionali

Ma il Mohicano del bravo e genuino Aniello Arena non è l'unico perno attorno a cui ruota la storia scritta da Francesco Lettieri insieme a Peppe Fiore, perché suo perfetto contraltare è Angelo, che ha solo sedici anni e considera il gruppo degli Apache la sua famiglia. Quando anni prima suo fratello Sasà è morto durante gli scontri verificatisi in una trasferta, Sandro ne ha preso il posto, diventando una vera e propria guida. È nel rapporto tra loro, nei personaggi, che il film Netflix trova il suo principale senso e compimento, nel raccontare tre diverse generazioni attraversate da questa folle passione, la vicinanza e insieme lontananza tra loro, nel raccontare un fenomeno complesso e stratificato che dipinge le derive di una società e va ben oltre il calcio.

Il calcio sullo sfondo

Il calcio nella sua componente sportiva se ne sta infatti sullo sfondo del racconto di Lettieri e Fiore: il campo e persino lo stadio sono presenze labili e distanti, lo scenario in cui le complesse dinamiche che muovono i gruppi del tifo organizzato trovano manifestazione e sfogo. Con un passato nel mondo dei videoclip per Liberato, Calcutta, Emis Killa e tanti altri, Francesco Lettieri dimostra di saper gestire anche un racconto di più ampio respiro e di saper guidare con efficacia i propri attori, dal già citato Arena al giovane Ciro Nacca e Antonia Truppo.

Se la direzione degli attori è una piacevole sorpresa, non lo è la capacità di Lettieri di costruire immagini suggestive e d'impatto, di mettere in piedi scene efficaci sia dal punto di vista narrativo che visivo. Al netto di qualche superficialità nel trattare alcuni passaggi, l'esordio del regista in un lungometraggio ci è sembrato degno di nota e Ultras una interessante aggiunta al corposo catalogo Netflix.