10 film a tema lgbt da vedere su Netflix

The Danish Girl: un'immagine del film di Tom Hooper con Eddie Redmayne che si guarda allo specchio

Se siete alla ricerca di film a tema LGBT da vedere su Netflix, state leggendo l'articolo giusto. Dagli anni '70 e nel corso del tempo, abbiamo assistito a un'importante evoluzione nel modo in cui il cinema si accosta alla tematica LGBT: dalla stereotipizzazione, spesso sarcastica, del personaggio gay a un'analisi più attenta e consapevole di quelle che sono, purtroppo ancora oggi, le problematiche dell'universo omosessuale. Pensiamo che il cinema, oggi, possa aiutare l'integrazione e favorire il dialogo, mostrando quella che è la realtà e sdoganando i tabù. Per questo, abbiamo selezionato 10 pellicole sul tema dell'omosessualità sulla piattaforma Netflix.

1. The Danish Girl

The Danish Girl è un film del 2015 diretto da Tom Hooper e ispirato alla storia vera di Lili Elbe, prima persona transessuale a essersi sottoposta a un intervento di riassegnazione chirurgica del sesso. La storia, ambientata a Copenaghen negli anni '20, vede protagonisti Einar Wegener (Eddie Redmayne), famoso pittore paesaggista e la moglie Gerda Wegener (Alicia Vikander), ritrattista. Dopo aver posato, per gioco, indossando abiti da ballerina, Eddie scopre la sua preponderante parte femminile che lo porterà, pian piano, ad assumere l'identità di Lili. Nonostante il dolore per la "perdita" del marito, Gerda rimarrà accanto a Lili per tutto il suo percorso, fino all'ultima operazione. Per la sua interpretazione in questo film così toccante e, allo stesso tempo, discreto, Alicia Vikander ha vinto il premio Oscar come miglior attrice non protagonista.

2. Holding the Man

Una scena di Holding the Man

Nell'Australia del 1976, Timothy Conigrave (Ryan Corr), aspirante attore e John Caleo (Craig Stott), giocatore di rugby, si conoscono allo Xavier College di Melbourne. Da questo incontro nasce un legame profondo e passionale che desta immediatamente scalpore tra i compagni di scuola, gli insegnanti e la famiglia. Nonostante i numerosi momenti difficili e la scoperta della sieropositività di entrambi, il loro amore dura forte e fiero fino al 1992, quando John muore a causa dell'HIV. Holding the Man è un film del 2015, tratto dall'omonimo libro autobiografico di Timothy Conigrave, pubblicato postumo nel 1995.

3. Alex Strangelove

Una scena di Alex Strangelove

Se state cercando un film a tema LGBT su Netflix che tratti la tematica in modo divertente e leggero ma senza scadere nei soliti stereotipi, Alex Strangelove è la pellicola che fa per voi. Alex Truelove (Daniel Doheny) è uno studente intelligente e sensibile che vuole perdere la verginità con la sua fidanzata storica Claire (Madeline Weinstein). Tutte le sue certezze vengono, però, stravolte dall'incontro con Elliot (Antonio Marziale), omosessuale dichiarato che porta Alex a porsi dei dubbi sulla sua sessualità e sulla sua storia con Claire. Il ballo della scuola consentirà ad Alex di vivere la sua prima e sincera storia d'amore e di fare coming out.

4. Va a finire che ti amo - Naomi and Ely's No Kiss List

Una scena di Va a finire che ti amo

Un'altra commedia adolescenziale che tratta il tema dell'omosessualità è Va a finire che ti amo, film del 2015 diretto da Kristin Hanggi e tratto dall'omonimo romanzo di Rachel Cohn e David Levithan. Naomi (Victoria Justice) e Ely (Pierson Fode) sono migliori amici anche se, la prima, è segretamente innamorata del secondo; il ragazzo, però, è dichiaratamente gay. Per evitare di interessarsi allo stesso uomo e scongiurare l'insorgere di conflitti sentimentali, i due stilano una lista di persone "intoccabili", la No Kiss List. I guai arrivano quando Ely svela l'omosessualità del ragazzo di Naomi, Bruce 2 (Ryan Ward), e inizia una relazione con lui. Questo mette in grave pericolo il legame dei due ragazzi che però, alla fine, si ritroveranno, scoprendo che l'amicizia, in fondo, è soltanto un'altra forma di amore.

5. 4th Man Out

Una scena di 4th Man Out

4th Man Out è un film del 2015 diretto da Andrew Nackman. Adam Hutcherson (Evan Todd) è un meccanico che, in occasione del suo ventiquattresimo compleanno, decide di fare coming out con la famiglia e con gli amici Chris, Ortu e Nick. Dopo un primo momento di shock, i ragazzi capiscono che Adam rimane, in ogni caso, il loro amico di sempre e decidono di aiutarlo nella ricerca del vero amore; gli organizzano, così, una serie di appuntamenti che daranno il via a un carosello di gag tipiche delle commedie americane.

4th Man Out, una scena del film

6. Elisa e Marcela

Elisa & Marcela: un'immagine del film

Elisa e Marcela è un film drammatico del 2019 che si ispira alla storia vera del primo matrimonio omosessuale registrato nella storia della Spagna, nel 1901. Elisa Sanchez Loriga (Natalia de Molina) e Marcela Gracia Ibeas (Greta Fernández) sono due ragazze della Galizia che si incontrano e si innamorano sui banchi di scuola; preoccupata a causa di questo speciale legame, la famiglia di Marcela decide di farle terminare gli studi a Madrid. Il loro amore, però, resiste nel tempo e, quando Marcela fa ritorno in Galizia, le due escogitano un piano ingegnoso per potere stare insieme: Elisa, coi capelli corti e vestita da uomo, dovrà spacciarsi per il forestiero Mario Sanchez, in modo da potersi unire legalmente in matrimonio con la sua amata.

7. Those People

Those People è un film statunitense del 2015, distribuito in Italia sulla piattaforma Netflix l'anno successivo; la pellicola esula dalle classiche tematiche dell'omosessualità come il coming out o l'accettazione della propria identità, analizzando quelli che sono i problemi comuni a qualsiasi ragazzo che debba affacciarsi all'età adulta. Il film racconta dell'amicizia speciale ma ambigua tra Charlie (Jonathan Gordon) e Sebastian (Jason Ralph); il primo, innamorato da anni del secondo, prova ad avere una relazione con un altro uomo, il pianista Tim, ma si accorge, suo malgrado, di non poter mettere a tacere i sentimenti che prova per l'amico. I due dovranno, quindi, capire cosa provano l'uno per l'altro prima di poter andare avanti con le proprie vite.

Una scena del film Those People

8. Lovesong

Lovesong: Riley Keough e Jena Malone in una scena del film

Due amiche del college, Sarah (Riley Keough) e Mindy (Jena Malone), si rivedono dopo tanti anni e scoprono che la loro forte amicizia dei tempi della scuola altro non era che un amore giovanile mai sopito. A tre anni dalla visita di Mindy, Sarah decide di raggiungere l'amica per rivelarle i suoi sentimenti; Mindy, però, è prossima alle nozze. Nonostante il matrimonio imminente, le due si concedono un'ultima notte insieme, una notte trascorsa a passeggiare e a confessarsi il loro reciproco amore. Lovesong, film del 2016 diretto da So Yong Kim, è una pellicola pudica e delicata che sfiora con tocco leggero l'amarezza degli amori inconfessabili.

9. Handsome Devil

Una scena di Handsome Devil

Handsome Devil è una pellicola del 2016, scritta e diretta da John Butler. Ned Roche (Fionn O'Shea), adolescente brillante ma bullizzato per la sua identità sessuale, deve condividere la stanza del college con Conor (Nicholas Galitzine), campione di rugby. Contro ogni previsione, tra i due nasce una bella amicizia, incoraggiata dal professor Dan Sherry (Andrew Scott). Tutto questo verrà, però, ostacolato da Pascal O'Keeffe (Moe Dunford), omofobo allenatore della squadra di rugby, che farà di tutto per isolare i due ragazzi e spingere Dan a confessare il suo segreto. Il film merita la visione in quanto rappresenta una fotografia molto realistica del difficile percorso verso la maturità e la consapevolezza identitaria.

10. Margarita with a Straw

Una scena di Margarita with a Straw

Un film a tema LGBT da vedere su Netflix che racchiude anche le problematiche della disabilità è Margarita with a Straw. La pellicola racconta le vicissitudini di Laila (Kalki Koechlin), una ragazza indiana costretta sulla sedia a rotelle a causa di una paralisi cerebrale e grande amante della musica. Grazie a una borsa di studio, vola a New York per frequentare l'università e iniziare una nuova vita; qui conosce Khanum (Sayani Gupta), una giovane attivista cieca con la quale instaura un profondo legame che presto si rivelerà amore. Un film impegnativo capace di commuovere e, soprattutto, di trasmettere messaggi importanti.