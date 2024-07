Beverly Hills Cop 4 è un successo: debutto record su Netflix

Un piedipiatti a Beverly Hills - Axel F è stato il titolo più visto su Netflix nella settimana dal 1° al 7 luglio, con ben 41 milioni di visualizzazioni nei primi cinque giorni in streaming. Come previsto, il film si è rivelato un grande successo.

Grazie alla combinazione tra un franchise longevo e la possibilità di vederlo subito in streaming senza passare dalla sala cinematografica, Beverly Hills Cop 4 ha staccato il resto della concorrenza negli Stati Uniti senza problemi.

La classifica

Dietro il successo di Un piedipiatti a Beverly Hills - Axel F si colloca la commedia romantica con Zac Efron e Nicole Kidman, A Family Affair, che ha mantenuto una buona posizione in classifica, con 31,9 milioni di visualizzazioni, dopo aver vissuto al primo posto della classifica fino a settimana scorsa.

Joseph Gordon-Levitt ed Eddie Murphy in una scena di Beverly Hills Cop 4

Gradino più basso del podio per Trigger Warning con protagonista Jessica Alba, con circa 8 milioni di visualizzazioni. Nel settore delle serie televisive spicca Supacell, il dramma di fantascienza creato dal rapper britannico Rapman. Dopo il debutto al secondo posto della scorsa settimana, la serie ha raggiunto gli 11,8 milioni di visualizzazioni nella sua prima settimana completa in streaming. Ottimo risultato anche per la terza stagione di Bridgerton.

Il terzo ciclo di episodi della serie di Shonda Rhimes, con 95,8 milioni di visualizzazioni accumulate, ha superato la seconda stagione di Bridgerton e la terza stagione di Stranger Things. Ma l'exploit della settimana è senza dubbio Beverly Hills Cop 4, che vede tornare Eddie Murphy nel ruolo di Axel Foley al fianco di Judge Reinhold, John Ashton e Paul Reiser, con Joseph Gordon-Levitt nel ruolo del nuovo partner di Foley, Bobby Abbott, e da Taylour Paige, che interpreta nel film la figlia di Foley, Jane, minacciata da qualcuno di molto pericoloso che il protagonista dovrà sconfiggere insieme ai suoi amici.