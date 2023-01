I 15 migliori film di fantascienza da vedere su Netflix

I migliori film di fantascienza su Netflix: da Pacific Rim fino a The Adam Project, da Tenet a Limitless, ecco gli imperdibili sci-fi da vedere in streaming.

Aprite gli occhi e lasciatevi incantare, divertire e spaventare da mondi lontani, viaggi spaziali, scenari apocalittici e suggestioni (forse) impossibili. George Méliès aveva capito subito il potere immaginifico della fantascienza, quando nel 1902 uscì uno dei film (muti) più influenti della storia, entrando nell'immaginario e nella memoria collettiva: Viaggio nella Luna. Il cinema fantascientifico è nato proprio grazie a Méliès e, via via, passando per Metropolis, Il Pianeta Proibito, Terrore nello Spazio o 2001: Odissea Nello Spazio di Stanley Kubrick, si è rafforzato divenendo uno dei generi più amati dal pubblico. Così, per orientarvi nella visione, abbiamo stilato una lista dei 15 migliori film di fantascienza da vedere su Netflix.

E ce n'è per tutti i gusti. Si va dal drammatico Ad Astra, presentato alla Mostra di Venezia, in cui spicca un grande Brad Pitt, fino ai viaggio intergalattici di Interstellar, uno dei film più amati di Christopher Nolan. Ma non finisce qui, perché la lista prosegue poi con film ancora più recenti come The Adam Project, che ci porta a spasso nel tempo con Ryan Reynolds, oppure con l'intricato Tenet, ancora di Nolan (trovate ben tre film del regista britannico!). Attenzione anche al sottovalutato e oscuro The Midnight Sky di George Clooney, e rivedete Estraneo a Bordo, film sci-fi dalle atmosfere asfissianti. Nella nostra lista dei film di fantascienza da vedere su Netflix non potevano poi mancare Steven Spielberg e Guillermo del Toro che, ben prima di Pinocchio, diresse un cult moderno come Pacific Rim.

1. Inception (2010)

Un'immagine di Leonardo DiCaprio e Joseph Gordon-Levitt in Inception

Nessuno spoiler, solo storia del cinema: se ancora vi chiedete cosa riserberà il destino alla trottola che gira, allora dovreste rivedere ancora una volta il mastodontico sci-fi di Christoher Nolan, che trovate in streaming su Netflix nella sezione fantascienza. Già, perché il film è stato subito etichettato come cult di genere, affascinando critica e pubblico, divenendo uno dei film simbolo del regista. Complicato raccontare la trama, ma Inception gira attorno a Dominic "Dom" Cobb, capace di estrapolare i segreti dalle menti delle persone. Come? Entrando nei loro sogni. Una missione pericolosa lo farà poi confrontare con i suoi stessi sogni. Cast all star: Leonardo DiCaprio, Elliot Page, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Ken Watanabe, Marion Cotillard e Cillian Murphy.

2. Oblivion (2013)

Oblivion: Tom Cruise in azione in una scena del film

Doveva essere una graphic novel quella che Joseph Kosinski ha trasformato in un film con protagonista assoluto Tom Cruise, che avrebbe poi ritrovato in Top Gun: Maverick. È lui a vestire in Oblivion i panni di Jack Harper, uno degli ultimi riparatori di droni operanti sulla Terra dopo che l'umanità si è spostata su Titanio a causa di una devastante guerra nucleare combattuta contro gli alieni. In uno dei suoi giri di perlustrazione si imbatte in una straniera precipitata da uno spacecraft. Evento che lo costringerà a mettere in questione tutto ciò che conosce e a ritrovarsi con il destino dell'umanità nelle sue mani. Una pellicola di fantascienza che indaga il rapporto tra esseri umani e tecnologia intrecciando azione e riflessione. Nel cast anche Morgan Freeman, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough e Nikolaj Coster-Waldau.

3. Ad Astra (2019)

Ad Astra: la prima foto di Brad Pitt in tenuta da astronauta

Dopo aver raccontano New York come pochi altri registi contemporanei ed averci trascinato nel cuore della giungla in Civiltà perduta, con Ad Astra James Gray ci porta nello spazio profondo. Protagonista Brad Pitt nel ruolo del Maggiore Roy McBride, un astronauta che viaggia fino all'estremo limite del sistema solare per trovare suo padre, da tempo disperso, e cercare di svelare un mistero che minaccia la sopravvivenza dell'intero pianeta. Un film dalla bellezza rarefatta, un viaggio epico negli abissi interiori di un uomo che la splendida colonna sonora di Max Richeter eleva e amplifica. Al fianco di Pitt un super cast: Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler e Donald Sutherland.

4. Ready Player One (2018)

Ready Player One: Tye Sheridan in una foto del film

Non potevamo lasciar fuori dalla nostra lista Steven Spielberg. Allora, di diritto inseriamo uno dei suoi film più atipici e inaspettati: Ready Player One. Il regista premio Oscar si misura con un coming of age fantascientifico, dove gli unici svaghi in un modo grigio sono dati dalle realtà aumentate in VR sviluppate all'interno del mondo virtuale OASIS. Tra i giocatori, il protagonista Wade Watts, interpretato da Tye Sheridan. Tra citazioni e meravigliose suggestioni visive (la scena di Shining vale la visione!), è l'adattamento di un cult sci-fi come Player One di Ernest Cline. Oltre alla colonna sonora di Alan Silvestri (John Williams era occupato su The Post...), una soundtrack da ascoltare a tutto volume: Prince, Bruce Springsteen, Bee Gees, Blondie, New Order.

5. Limitless (2011)

Robert De Niro e Bradley Cooper in una scena del thriller Limitless

Non solo fantascienza dura e pura, ma anche svolte thriller nei nostri consigli di visione. E ricordiamo sempre con piacere Limitless, una sorta di comfort movie dai tratti sci-fi che ci porta letteralmente nella testa del protagonista, interpretato da Bradley Cooper. L'attore, interpreta Eddie Mora, scrittore in crisi che accetta di provare un farmaco sperimentale in grado di massimizzare le capacità. All'inizio sembra funzionare, ma poi ecco che arrivano i pesanti effetti collaterali. Il classico film in stile "cosa saresti disposto a fare per...?". La risposta, potere del cinema, è strettamente personale. Insieme a Cooper, Robert De Niro, broker di Wall Street. Dal film anche una serie. Discutibile, però.

6. Mother/Android (2021)

Mother / Android: Chloë Grace Moretz con Algee Smith in una scena del film

Tensione al massimo per un film di genere che tiene con il fiato sospeso. Nulla di troppo studiato, ma Mother/Android fa egregiamente il suo dovere: intrattenere e inquietare. L'equazione, nel film di Mattson Tomlin, è semplice. Gli androidi si ribellano e piegano l'umanità resa schiava. Quando Georgia e Sam scoprono di aspettare un figlio si rifugiano nei boschi, provando a scappare dal dominio degli androidi. Un viaggio che ha come meta Boston: da lì, sembra, i bambini possono essere portati in salvo. Ansia a mille e un'opera formato streaming in cui troviamo protagonista Chloe Moretz.

7. The Midnight Sky (2020)

The Midnight Sky: un'immagine con Caoilinn Springall e George Clooney

Augustine è un astronomo malato terminale. Vive in una stazione al Polo Nord, l'ultimo angolo abitabile nel mondo datato 2049. Da anni gira una missione di ricognizione che cerca nuovi pianeti. Inutilmente, lo scienziato, prova a mettersi in contatto esortandoli ad evitare il rientro sulla terra quando scopre che sulla base è rimasta la piccola Iris, che non ha preso parte ad una delle tante evacuazioni. Strano ma vero, quando George Clooney si mette alla regia non viene mai preso troppo sul serio, ed è un peccato perché questo The Midnight Sky, sicuramente imperfetto, ha un notevole taglio cinematografico e drammatico, mischiato alle atmosfere post-apocalittiche che seguono, ancora una volta, una crisi ambientale scaturita dall'uomo. Tratto da La Distanza tra le Stelle di Lily Brooks-Dalton.

8. Pacific Rim (2013)

Pacific Rim: i robot si preparano per il contrattacco agli alieni in una scena del film

Guillermo del Toro prima di Pinocchio? Ripartite con la sua filmografia vedendo - o rivedendo - uno dei film di fantascienza più belli degli Anni Duemila. Parliamo della guerra cruenta tra robottoni e kajiu, mostri alieni giganteschi, che se le danno di santa ragione in Pacific Rim, enorme e colossale opera che si rifà alla tradizione del cinema giapponese, con elementi anime e manga. La trama è semplice: una breccia sul fondo del Pacifico ha liberato una realtà parallela da cui sono usciti enormi mostri. Per sconfiggerli prima della fine, vengono rispolverati alcuni vecchi Jaeger, robot guidati da esperti piloti che entrano in simbiosi tra loro. Un successo di critica, meno di pubblico, con un incasso ingiustamente sotto le aspettative. Nel cast, oltre Charlie Hunnam, il volto cult di del Toro: Ron Perlman nel ruolo di un collezionista di reperti alieni.

9. Arrival (2016)

Arrival: una suggestiva immagine del film

Dal romanzo Story of Your Life di Ted Chiang, uno dei migliori sci-fi degli ultimi anni e uno dei migliori film di fantascienza da vedere su Netflix: Arrival di Denis Villeneuve. Candidato a 8 Premi Oscar, attraverso il formato universale della fantascienza il film affrontano temi nevralgici, a cominciare dalla paura, il senso dell'ignoto, la scienza e, soprattutto, l'incomunicabilità odierna. Il pretesto? La Terra è invasa da dodici oggetti non identificati. Cosa vogliono? Lo scoprirà l'esperta linguista Louise Banks, al fianco dello scienziato Ian Donnelly. Un linguaggio da decodificare, intanto che la situazione si fa sempre più pericolosa. Protagonisti Amy Adams e Jeremy Renner.

10. Interstellar (2014)

Interstellar: Matthew McConaughey al fianco di Anne Hathaway in un momento del film

Nella nostra lista dei film di fantascienza da vedere su Netflix, ecco tornare Christopher Nolan con la sua epopea famigliare e umana. In un futuro non troppo lontano, l'umanità rischia l'estinzione. Le risorse sono esaurite e il clima è ormai logorato. Lo sanno i governi, lo sa Cooper, ex astronauta coltivatore di mais. Sarà la NASA a contattarlo, offrendogli una missione impossibile: un viaggio interstellare alla ricerca di pianeta ospitali e abitabili. Insomma, una nuova casa. Un viaggio di sola andata, che lo porterà a scoprire nuove dimensioni spazio-temporali. Interstellar, dietro la coltre sci-fi (anche se i teoremi sulla relatività e sui buchi neri sono studiati al dettaglio), è un profondo film sulla conoscenza, sulla famiglia e sulla paternità. Matthew McConaughey protagonista. Con lui Anne Hathaway. Colonna sonora di Hans Zimmer.

11. The Adam Project (2022)

The Adam Project: Ryan Reynolds, Walker Scobell in un'immagine

Originale, emozionante, coinvolgente. E, in più, c'è pure una traccia come Let My Love Open The Door di Pete Townshend nella soundtrack. Sbaglia chi dice che i film di fantascienza Netflix non siano di qualità, come dimostra l'ottimo The Adam Project con protagonista Ryan Reynolds, viaggiatore del tempo che torna indietro dal futuro. Lo scopo è quello di bloccare il progetto Adam, che permette proprio i viaggio nel tempo, ideato da suo papà Louis. I time-travel sono sempre argomento affascinante ed efficace, in grado di stuzzicare i sogni e le utopie del pubblico. Un concetto espresso in modo efficace dal regista Shawn Levy, toccando corde emotive e spettacolari. Nel cast anche Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Catherine Keener e il piccolo Walker Scobell.

12. Estraneo a bordo (2021)

Estraneo a bordo: Anna Kendrick e Shamier Anderson in una scena del film

Si fa presto a dire fantascienza! Sì perché nel catalogo Netflix non mancano le sorprese, come Estraneo a bordo (Stowaway), sottovalutato film diretto da Joe Penna. Toni scuri, atmosfera asfissiante e un viaggio che ha per direzione Marte. E dal titolo si capisce subito: a bordo della MTS-42, oltre i tre membri impegnati a studiare Marte tramite un esperimento con le alghe, scopriranno che in un intercapedine si nasconde un clandestino fino a bordo per caso. Il viaggio durerà due anni, e le risorse sono limitate solo a tre persone. Che fare? Non vi riveliamo certo di più, anche perché il film riserva - nel finale - diverse sorprese. Tra i protagonisti, Anna Kendrick e Toni Collette.

13. Divergent (2014)

Divergent: Shailene Woodley si allena alla lotta

Ad un certo punto, il grande schermo ha fatto incetta di storie teen dal sapore fantascientifico. Era la metà degli anni Dieci del Duemila. Poi, piano piano, la moda è andata scemando. Oggi effettivamente mancano prodotti del genere, e dunque per ripassare il tema, magari, (ri)vedete Divergent, primo capitolo della saga distopica tratto dalla collana per ragazzi di Veronica Roth. Nel futuro le città sono mutate e la razza umana è divisa in cinque caste. Quando un test stabilisce a quale categoria si appartiene, Beatrice risulta una Divergent, non affiliante a nessuna casa. Questo la metterà in pericolo, perché non sono ammessi risultati, appunto, divergenti. Un buon successo di pubblico quello diretto da Neil Burger, che ha tra l'altro lanciato la carriera di Shailene Woodley, ritrovandola poi nei successivi due sequel.

14. Blade Runner 2049 (2017)

Blade Runner 2049: una foto di Ryan Gosling

Un sequel atteso per anni, e ingiustamente lasciato andar via troppo velocemente. Eppure, Blade Runner 2049, che eredità il lascito mastodontico di Ridley Scott, è un "numero 2" che stupisce e meraviglia, quasi quanto l'originale. Il miglior sequel possibile, sorretto da un cast di assoluto livello: Ryan Gosling, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Jared Leto, Robin Wright, Mackenzie Davis, Dave Bautista ed Harrison Ford che torna nuovamente nel ruolo di Deckard a distanza di trentacinque anni. La storia? Dopo una crisi climatica e un grave blackout, nel 2049 a Los Angeles si muove l'Agente K, incaricato di ritirare vecchi replicanti che si muovono in clandestinità. Durante una missione, scopre qualcosa di inquietante e nascosta a lungo. A dirigere il sequel, lo sguardo di Denis Villeneuve.

15. Tenet (2020)

Tenet: Robert Pattinson e John David Washington in una foto del film

Tenet in una riga? Sfida ardua: Un agente della CIA, sotto copertura tra i russi, deve salvare un collega e ritrovare un oggetto perso in un attacco terroristico a Kiev (!). Obiettivo raggiunto, viene tratto in salvo da un misterioso uomo. Tra realtà e fantascienza, gli verrà spiegato che la missione era per lui introduttiva: farà parte dell'organizzazione Tenet. Tra proietti invertiti, un passato da distruggere e un mondo da salvare, riecco Christopher Nolan nella nostra lista dei film sci-fi. Del resto, l'assurdo e ambizioso Tenet, mortificato dall'uscita dimezzata dal Covid, è una sorta di prova di forza, tra omaggi al filone spionistico ed estreme svolte narrative. Casting perfetto: Robert Pattinson, John David Washington. Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Himesh Patel, Aaron Taylor-Johnson e l'irrinunciabile Michael Caine.

