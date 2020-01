Il catalogo cinematografico di Netflix propone un'ampia selezione di film italiani, soprattutto recenti: in questo articolo ne abbiamo scelti 25 da non perdere!

Il decennio appena trascorso ha rappresentato una netta inversione di tendenza per il cinema italiano in sala e in home video. Incassi stratosferici per alcuni film (pensiamo al fenomeno Checco Zalone), interessanti per altri (principalmente per le commedie ma anche per delle opere che hanno esplorato differenti generi) ma, nonostante le difficoltà oggettive per le scelte di molti distributori e per lo scontro perenne con i blockbuster statunitensi, l'interesse attorno i film di casa nostra è cresciuto esponenzialmente.

Il catalogo di Netflix, in continua espansione, dedica molto spazio alle produzioni nostrane più recenti e non soltanto. In questo articolo proporremo una selezione di 25 film italiani da vedere su Netflix: titoli dalla roboante accoglienza al botteghino, pluripremiati dalle giurie o più semplicemente acclamati da pubblico e critica, insomma 25 film che meritano una nuova visione o di essere riscoperti.

1. A casa tutti bene (2018)

Su un'isola meravigliosa, arriva il momento di festeggiare le nozze d'oro di Alba (Stefania Sandrelli) e Pietro (Ivano Marescotti). Per l'occasione, viene riunita la numerosa famiglia che fa capo alla coppia. Figli e nipoti trascorrono una bella giornata insieme ma giunta la sera, al momento di ripartire, si ritrovano tutti bloccati sull'isola a causa di un'improvvisa mareggiata che impedisce ai traghetti di raggiungere la costa. Costretti a condividere lo stesso tetto, antipatie e nervosismo non tarderanno ad affiorare: torneranno a galla questioni in sospeso, conflitti e gelosie del passato, inquietudini e paure mai svanite. Almeno finché non calmerà la tempesta...

A casa tutti bene è una commedia corale firmata da Gabriele Muccino con il suo inconfondibile stile: talento straordinario nella direzione degli attori più che nel lavoro di scrittura (qui insieme a Paolo Costella). Cast sontuoso che comprende, tra gli altri, Pierfrancesco Favino, Carolina Crescentini, Stefano Accorsi, Sabrina Impacciatore, Massimo Ghini, Gianmarco Tognazzi, Claudia Gerini, Valeria Solarino, Giampaolo Morelli e Sandra Milo.

2. Ammore e malavita (2017)

Ciro (Giampaolo Morelli) è uno spietato killer e, insieme a Rosario, è una tigre al servizio di don Vincenzo (Carlo Buccirosso), detto o' re do pesce, e dell'avvenente moglie, donna Maria (Claudia Gerini). La strada di tali criminali e quella di Fatima (Serena Rossi), una giovane infermiera piena di sogni, si incontreranno casualmente. Una notte la ragazza si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato: ha visto troppo. Ciro viene incaricato di eliminarla ma, nell'attimo decisivo, ricorderà cosa ha rappresentato Fatima nella sua adolescenza: il vero amore. Così, il destino di tutti i protagonisti potrebbe cambiare. Cinque David di Donatello per Ammore e malavita dei Manetti Bros., un musical intriso d'azione tra i quartieri e il golfo di Napoli.

3. Benvenuti al Sud (2010)

Dopo un tentativo di truffa per ottenere il trasferimento a Milano, Alberto Colombo (Claudio Bisio), direttore di un ufficio postale, viene punito con la destinazione obbligata in Campania, per la precisione nell'assolata Castellabate. Nonostante i luoghi comuni che gli inculca la moglie siano terribili e la diffidenza verso i meridionali sia quella del tipico zuccone, Alberto riesce invece ad ambientarsi immediatamente, grazie a dipendenti strampalati ma sinceri e genuini. Tanto che la voglia di tornare nella nebbia milanese svanirà presto... Giocando sull'eterna sfida tra Nord e Mezzogiorno, e partendo dal film originale francese, Benvenuti al Sud di Luca Miniero ha ottenuto un enorme successo di pubblico nell'autunno 2010 e ben dieci candidature ai David di Donatello (statuetta per Valentina Lodovini). Meno riuscito ma altrettanto imponente al botteghino il seguito di due anni dopo, ovvero Benvenuti al Nord.

4. Gli ultimi saranno ultimi (2015)

Diretto da Massimiliano Bruno e tratto dal suo spettacolo teatrale, Gli ultimi saranno ultimi ha come protagonista Luciana Colacci (Paola Cortellesi), una donna di semplici vedute che sogna soltanto una vita normale con il marito Stefano (Alessandro Gassmann). Quando tutto sembra andare per il meglio e Luciana resta anche in attesa, improvvisamente la donna si troverà senza lavoro. Nella disperazione, cercherà giustizia ma coinvolgerà, involontariamente, Antonio Zanzotto (Fabrizio Bentivoglio), una guardia in cerca di redenzione, e anch'egli tra gli "ultimi" di una scala sociale che esclude le persone come oggetti inanimati.

5. Gomorra (2008)

Cinque storie che si sviluppano tra Scampia, Aversa e Casal di Principe raccontano del dramma quotidiano rappresentato dalla camorra, e delle sopraffazioni con le quali essa riempie le pagine della cronaca.

Tra queste, la storia di un ragazzino che entra a far parte della sfera criminale; un ragioniere della camorra che dovrà affrontare la violenza sul "campo di battaglia"; un abilissimo sarto che cerca di svincolarsi collaborando con i cinesi; la descrizione della pratica illegale dello smaltimento dei rifiuti tossici; infine, due irregolari che sognano di emulare Tony Montana, con conseguenze facilmente immaginabili.

Candidato al Golden Globe e al BAFTA come miglior film straniero e vincitore di sette David di Donatello, Gomorra, per la regia di Matteo Garrone e tratto dal libro di Roberto Saviano, ha aperto la strada a un genere ma ha, soprattutto, fatto luce su una realtà a lungo celata.

6. Habemus Papam (2011)

Il Conclave di Santa Romana Chiesa deve scegliere il nuovo Pontefice. Terminata la votazione, il neoeletto precipita tra i dubbi e le paure, temendo di non riuscire a onorare il compito cui è stato chiamato. Così, il Vaticano si vede obbligato a convocare uno psicanalista, forse l'unico a poter salvare la situazione. Film non perfetto ma certamente interessante. Habemus Papam, scritto, interpretato e diretto da Nanni Moretti, pone alcune domande sul senso della vita con l'appropriato distacco.

7. Io, loro e Lara (2011)

Padre Carlo Mascolo è un missionario tuttofare attualmente in Africa. Da qualche tempo, però, avverte una crisi spirituale che lo attanaglia. Tornato a Roma per parlare con i superiori, ritrova anche la sua scalcinata famiglia, composta dall'eccentrico padre, Alberto; dal fratello Luigi, divertente ma dipendente dalla droga; e dall'isterica sorella Beatrice. Quando Alberto resta nuovamente vedovo della seconda moglie moldava, nella vita dei Mascolo irrompe la figlia della donna, Lara. Beatrice e Luigi temono che la ragazza abbia pretese sull'eredità ma, in realtà, Lara è piena di problemi, come don Carlo capirà presto. Di giorno guida turistica, di notte spogliarellista via webcam, cerca di guadagnare abbastanza soldi per riprendere l'affido del figlio. Io, loro e Lara è una commedia corale firmata da Carlo Verdone, che torna a vestire i panni di un prete, stavolta realmente (a differenza di quanto fece in Acqua & Sapone nel 1983), in un film che fa sorridere e soprattutto riflettere.

8. L'uomo senza gravità (2019)

Oscar viene alla luce durante una notte tempestosa, in un piccolo paese. Da subito si comprende come vi sia qualcosa di straordinario in lui: non obbedisce alla legge di gravità. Fluttua in aria, si libra nella stanza più leggero di un palloncino di fronte allo sguardo incredulo della madre e della nonna. Le due donne fuggono con il neonato e decidono di tenerlo nascosto agli occhi del mondo per moltissimi anni. Solo la piccola Agata conosce il suo segreto. Fino al giorno in cui Oscar decide che tutto il mondo deve conoscere chi egli sia davvero. Diretto da Marco Bonfanti, L'uomo senza gravità è una produzione originale Netflix: una storia del tutto straordinaria narrata, con estrema delicatezza, tra fiaba e realtà.

9. La gabbianella e il gatto (1998)

Una gabbianella, avvelenata da una macchia di petrolio nei mari del nord, riesce ad affidare in punto di morte il proprio uovo al gatto Zorba, facendogli promettere tre cose: non mangiarlo, di averne cura finché non si schiuderà e di insegnare a volare alla nascitura. Essa verrà chiamata Fortunata dalla comunità dei gatti, coinvolti da Zorba per crescerla insieme. Prima di imparare a spiccare il volo, però, Fortunata dovrà conoscere la propria natura e capire di non essere un gatto. Lo farà con Zorba e con Colonnello, Segretario, Diderot, il giovane Pallino: tutti uniti nel compito di educare la gabbianella e darle protezione nella battaglia contro i temibili ratti. La gabbianella e il gatto è un toccante film d'animazione diretto da Enzo D'Alò, con le voci di Carlo Verdone e Antonio Albanese.

10. La matassa (2009)

Gaetano porta avanti una disonesta agenzia di "collocamento" per anziani, destinati a matrimoni con donne giovani in cerca di cittadinanza italiana. Paolo è invece il proprietario di un albergo in centro città, che ha appena ereditato dal padre e fatica non poco a portare avanti. Gaetano e Paolo sono cugini, ma non si frequentano più da anni, dopo che i rispettivi padri litigarono a causa proprio di quell'albergo. Adesso, le loro strade tornano ad incrociarsi, e i due riscoprono l'affetto e l'amicizia che li univa un tempo. Ma i problemi da affrontare saranno tanti...

La matassa è un'irresistibile commedia griffata da Salvatore Ficarra e Valentino Picone, qui in co-regia con Giambattista Avellino. Tempi comici straordinari ed esterni tra Catania, Ragusa e Paternò, una novità all'epoca per i due artisti palermitani. Da ricordare il finale da antologia.

11. La migliore offerta (2013)

Virgil Oldman (Geoffrey Rush) è un rinomato battitore d'asta, conosciuto dai collezionisti per la grande professionalità e precisione. Virgil ha una forte passione per l'arte e per il restauro, tanto da aver trascorso l'esistenza in solitudine, senza aver mai avuto occasione di amare davvero. Inoltre, alcune piccole manie lo rendono indisponente e isterico.

Un giorno, viene contattato dalla giovane Claire Ibbetson (Sylvia Hoeks), erede di una ricca famiglia, che gli chiede di valutare tutti i preziosi oggetti rimasti nella sua antica villa. Anch'ella, come Virgil, ha difficoltà a rapportarsi con altre persone e vive chiusa nelle stanze più segrete della villa, celando qualcosa di misterioso. Guidato dai consigli dell'amico restauratore Robert (Jim Sturgess), Virgil si appassiona alle sorti di Claire.

Scritto e diretto da Giuseppe Tornatore, La migliore offerta unisce il dramma sentimentale al thriller, interessando più per la messa in scena raffinata del cineasta siciliano (in una inusuale ambientazione mitteleuropea) che per l'intreccio, comunque affascinante.

12. La pazza gioia (2017)

Beatrice Morandini Valdirana, che dice di essere una contessa, è chiacchierona ed eccentrica. Donatella Morelli è invece una ragazza fragile e silenziosa, che custodisce un doloroso segreto. Entrambe ospiti di una comunità terapeutica per donne con disturbi mentali, non sopportano più le misure di sicurezza a cui vengono costrette. Unite da un'amicizia estremamente particolare, si rendono protagoniste di una fuga improvvisata e significativa, alla ricerca di un'agognata felicità. Cinque David di Donatello per La pazza gioia, il film di Paolo Virzì che è un manifesto di libertà nel quale spiccano due interpreti straordinarie come Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti.

13. Lo spietato (2019)

Lo spietato è un film originale Netflix diretto da Renato De Maria. Il boom economico vissuto da Milano ne ha anche aumentato il giro criminale. Santo Russo (Riccardo Scamarcio), un calabrese cresciuto nell'hinterland, dopo i primi furti e il carcere minorile, decide di seguire il proprio destino e dedicarsi al malaffare. Nel giro di pochi anni diventa la mente di una potente e temuta banda: tra rapine, sequestri, esecuzioni e traffico di droga riesce ad appagare il proprio desiderio di potere. Nella vita privata, Santo deve invece dividersi tra due donne, ovvero una moglie fedele e un'amante sfuggevole. Ma arriverà il momento di scegliere: una vita da borghese o da dannato?

14. Malèna (2000)

In una cittadina siciliana dei primi anni '40, il giovane Renato è perdutamente innamorato della donna più bella e desiderata del paese, l'affascinante Maddalena Scordia, per tutti Malèna. Figlia di un professore e, di lì a poco, dichiarata vedova di guerra, Malèna si concede a tanti uomini pur di tirare avanti, mentre fame e miseria dilagano in un'Italia distrutta dal fascismo e dal conflitto mondiale. L'unico che la ama sinceramente, ma di nascosto, è proprio Renato, il quale a bordo della sua bicicletta segue continuamente i passi di Malèna...

Scritto e diretto da Giuseppe Tornatore, Malèna fu la consacrazione per Monica Bellucci quale icona di bellezza nel Mondo, e ottenne due candidature agli Oscar e altrettante ai Golden Globe (tra cui quelle per la colonna sonora di Ennio Morricone). Pur restando lontano dalla perfezione stilistica di Nuovo cinema Paradiso e de La leggenda del pianista sull'Oceano, l'inconfondibile regia di Peppuccio compensa i difetti di scrittura di un film comunque molto particolare.

15. Metti la nonna in freezer (2018)

Claudia (Miriam Leone) è una affascinante restauratrice alle prese con enormi difficoltà economiche. In attesa di un pagamento che le sarebbe dovuto dalla Sovraintendenza, deve tirare avanti con la pensione della nonna, con la quale paga lo stipendio anche alle sue amiche e collaboratrici, Rosanna (Lucia Ocone) e Margie (Marina Rocco).

Quando, però, l'anziana donna muore, le tre ragazze decidono di architettare una truffa... raggelante, per continuare a incassare la pensione in attesa di migliori fortune. Sulle tracce di Claudia, però, si getta Simone Recchia (Fabio De Luigi), un finanziere apparentemente incorruttibile il quale, dopo una relazione finita malissimo, ha deciso di dedicarsi al lavoro come mai in precedenza. Alla vista di Claudia, però, si innamorerà perdutamente. Equivoci e bugie sono gli ingredienti di Metti la nonna in freezer, una irriverente commedia sulle difficoltà di sbarcare il lunario ai tempi della crisi.

16. Mine (2016)

Mike (Armie Hammer), tiratore scelto dei Marines, è in missione in Afghanistan insieme al collega Tommy (Tom Cullen). Dopo aver fallito un obiettivo - eliminare un pericoloso terrorista - il soldato sta tornando al campo base ma, inavvertitamente, posa un piede sopra una mina antiuomo. Tommy fa lo stesso e muore tragicamente. L'unica speranza di uscirne vivo, per Mike, è restare fermo. In attesa di soccorsi per due giorni e due notti, dovrà sopravvivere ai pericoli del deserto riuscendo a gestire la situazione fisicamente e psicologicamente.

Di produzione italo-ispano-statunitense, Mine viaggia sul filo tra il genere di guerra e il thriller. Diretto da Fabio Resinaro e Fabio Guaglione, promettenti registi italiani alla loro opera prima, ha raccolto anche un buon consenso di pubblico e critica.

17. Nessuno mi può giudicare (2011)

La vita apparentemente dorata di Alice (Paola Cortellesi) prenderà una direzione tristemente inaspettata. Rimasta senza un soldo, per riuscire a tirare avanti con suo figlio, si vede costretta a intraprendere la carriera della escort, forse la maniera più veloce per guadagnare e mettersi a posto. Ma è totalmente inesperta: per farsi introdurre nell'ambiente e nel mestiere, riuscirà ad avere il supporto di Eva (Anna Foglietta), una bellissima ragazza apparentemente superficiale e cinica.

Nessuno mi può giudicare è l'opera prima di Massimiliano Bruno, con un cast dal quale spiccano le due protagoniste femminili e in particolare la Cortellesi, premiata con il David di Donatello.

18. Notte prima degli esami (2006)

Sul finire degli anni '80, Luca Molinari e i suoi amici si preparano ad affrontare i temutissimi esami di maturità. Dopo anni di sofferenze, finalmente si avvicina la nuova vita da maggiorenni liberi dalla scuola. Proprio Luca, il più insofferente, al termine delle lezioni si arma di coraggio e scaraventa sulla "carogna" Martinelli, il professore di lettere più duro e implacabile, una serie di insulti liberatori. Poco dopo, l'amarissima sorpresa: il nuovo membro interno agli esami sarà proprio Martinelli! Il quale è anche il padre di Claudia, una bellissima ragazza della quale Luca si innamorerà a una festa. Ignorando però questo piccolo dettaglio...

Notte prima degli esami è l'esordio cinematografico di Fausto Brizzi e, forse, ancora oggi il suo film più riuscito, anche grazie alla freschezza delle ambientazioni romane e di un cast composto da giovani promesse quali Nicolas Vaporidis e, soprattutto, Cristiana Capotondi, ma anche dallo straordinario e compianto Giorgio Faletti.

19. Romanzo criminale (2005)

Diretto da Michele Placido e tratto dall'omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo, Romanzo criminale ricostruisce le vicende della banda della Magliana. Nella Roma di fine anni '60, dove il malaffare ha iniziato a prendere il sopravvento sull'ordine sociale, quattro adolescenti rubano una macchina e investono un poliziotto. Nella fuga, uno di essi resta ucciso. Ma il Libanese (Pierfrancesco Favino), il Dandi (Claudio Santamaria) e il Freddo (Kim Rossi Stuart) riusciranno a comporre una banda criminale che diverrà il terrore della città. Tra azioni eclatanti ed esecuzioni efferate, il clan investe i proventi in eroina, diventando in poco tempo il punto di riferimento per lo spaccio a Roma. Da qui, per gli affari nella prostituzione al gioco d'azzardo il passo è breve. Ad opporsi a una escalation senza controllo sarà il commissario Scialoja (Stefano Accorsi), un uomo coraggioso e dedito alla propria missione, ma con un punto debole: l'amore per Patrizia (Anna Mouglalis), prostituta d'alto bordo e donna del Dandi.

20. Smetto quando voglio (2014)

Pietro Zinni (Edoardo Leo) ha trentasette anni, fa il ricercatore ed è una mente brillante. Ma quando arrivano i tagli all'università, viene licenziato. Nella sua vita ha sempre studiato, e non sa fare altro che proseguire quel lavoro. In mancanza di alternativa, gli sovviene un'idea molto semplice quando terrificante: mettere insieme una banda criminale come non se ne sono mai viste, i cui componenti saranno tutti suoi colleghi che, nonostante le competenze, vivono ormai ai margini della società, senza un lavoro stabile e ben lontano da ciò che la carriera universitaria aveva loro fatto sperare. Macroeconomia, Neurobiologia, Antropologia, Lettere Classiche e Archeologia si riveleranno perfette per gli affari, imperniati tutti sulla produzione e spaccio di un droga sintetica estremamente efficace... Smetto quando voglio, Smetto quando voglio - Masterclass e Smetto quando voglio - Ad honorem compongono la trilogia diretta da Sydney Sibilia, che rappresenta una delle proposte migliori nel panorama cinematografico italiano recente.

21. Sole a catinelle (2013)

Checco è un meridionale che ha provato a sfondare nel Nord-Est. Nonostante qualche difficoltà, sembra esserci riuscito: ha una famiglia e ha trovato lavoro come venditore di aspirapolveri che, grazie alle sue incredibili "conoscenze", lo rende agiato e premiato. Quando però Checco non riesce a darsi una regolata e, nel frattempo, la moglie viene licenziata dopo la crisi della fabbrica dove lavora, la situazione precipita. Peccato che il figlio di dieci anni sia uno studente perfetto e, a fine anno scolastico, pretenda di trascorrere una vacanza a lungo immaginata. Checco, in crisi con la moglie e senza il becco di un quattrino, dovrà inventarsi qualcosa...

Terzo film di Luca Medici/Checco Zalone e, forse, il più riuscito sia nei tempi comici che nelle tematiche, purtroppo attuali e significative. Quasi 52 milioni di euro d'incasso per Sole a catinelle, un successo straordinario che Zalone amplierà con Quo Vado? e con Tolo Tolo. Il vero ciclone del cinema italiano.

22. Suburra (2015)

Nell'antica Roma, la Suburra era il quartiere dove il potere e la criminalità si fondevano, segretamente. Oggi contiene i palazzi della politica, il Vaticano e la criminalità, che si incrociano in un drammatico scontro. Filippo Malgradi è un politico corrotto e in affari con la malavita, quella capeggiata da Numero 8, al vertice di una potentissima famiglia che gestisce il territorio, e da Samurai , il più temuto rappresentante della criminalità romana e ultimo componente della Banda della Magliana. Tra gli altri personaggi raccontati dal film di Stefano Sollima anche Sebastiano, un PR viscido e senza scrupoli; Sabrina, una bellissima escort; Viola, la fidanzata tossicodipendente di Numero 8; e Manfredi, a capo di una spietata famiglia di zingari. Suburra si svolge in un arco temporale ristretto ma perfettamente sufficiente a inquadrare un'attualità sconvolgente, in una Roma quasi irriconoscibile.

23. Sulla mia pelle (2017)

Roma. Tra il 15 e il 22 Ottobre 2009, all'interno di stazioni dei Carabinieri, aule di Tribunale, ospedali e il carcere di Regina Coeli, si consuma la tragedia di Stefano Cucchi. Arrestato dalle forze dell'ordine per la detenzione di alcune sostanze stupefacenti, il ragazzo venne picchiato durante le fasi preliminari della detenzione e trasportato, senza umanità, da un luogo all'altro, con le sue condizioni di salute non comprese o volontariamente celate da terzi che vanno a peggiorare progressivamente, conducendolo al decesso.

Scritto (insieme a Lisa Nur Sultan) e diretto da Alessio Cremonini, Sulla mia pelle racconta in maniera asciutta e diretta - senza risparmiare nulla allo spettatore - la vicenda di Stefano Cucchi (interpretato da un fantastico Alessandro Borghi), che scuote da tempo l'opinione pubblica e ha smosso le coscienze di molti. Il film cerca di fare luce dove si è tentato di mantenere il buio, di fare emergere silenzi e reticenze, e soprattutto vuole ricordare la figura di un ragazzo, come tanti, che nella sua vita aveva forse commesso qualche errore ma non avrebbe mai dovuto scontarli a prezzo della vita. Inaccettabile in un Paese civile, dove la Costituzione garantisce dei diritti fondamentali, e dove i cittadini non possono essere vittime del volto prevaricatore delle componenti irrimediabilmente corrotte dello Stato.

24. Tutta colpa di Freud (2014)

Il cinquantenne Francesco (Marco Giallini) è un esperto psicoterapeuta alle prese con le figlie Emma, Marta e Sara, delle quali deve consolare le sfortunate avventure sentimentali. Sara, dopo un trasferimento a New York e una scottante delusione, sente di dover ridiscutere il proprio orientamento sessuale; Marta, proprietaria di una piccola libreria in centro, continua a coltivare amori non corrisposti per degli scrittori; la più giovane, Emma, inizia una relazione con un architetto di trent'anni più anziano di lei e per di più sposato con Claudia, la donna di cui Francesco è segretamente innamorato...

Tutta colpa di Freud è una commedia corale firmata da Paolo Genovese giunta dopo i due Immaturi e che avrebbe anticipato il successo di Perfetti sconosciuti.

25. Veloce come il vento (2016)

Nella famiglia De Martino la passione per i motori si tramanda da sempre. Si preparano auto da corsa e si crescono piloti da generazioni. Mario, il capofamiglia, sarà però costretto a lasciare il posto alla giovanissima figlia Giulia, dotata di un talento eccezionale. In un difficile addestramento verrà affiancata dal fratello Loris, ex pilota quarantenne totalmente inaffidabile, ma con una straordinaria conoscenza di traiettorie e preparazione dei motori. Insieme saranno obbligati a tornare in pista e vincere, fuggendo così dai loro demoni e imparando cosa significhi e, soprattutto, quanto sia difficile essere davvero uniti.

Diretto da Matteo Rovere e scritto dal regista con Filippo Gravino e Francesca Manieri, Veloce come il vento rappresenta, come forse nessun altro titolo, il rinascimento del cinema italiano nell'ultimo decennio. Azione e dramma si incontrano in un film dalla vocazione internazionale per produzione e realizzazione. Iconici i due protagonisti: uno scatenato Stefano Accorsi e una meravigliosa Matilda De Angelis, tra i migliori talenti del nostro panorama.