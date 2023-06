Netflix: come funziona l'abbonamento e quanto costa in base al piano scelto

In un mondo in cui lo streaming di contenuti è diventato parte integrante del nostro tempo libero, Netflix emerge come uno dei servizi di punta in termini di varietà e qualità dei contenuti offerti. Sia perché offre una piattaforma che rimane la migliore in termini di interfaccia, homepage, fruibilità e utilizzo da parte dell'utente, sia perché offre un catalogo estremamente vasto e variegato che spazia tra i generi, proponendo titoli per tutta la famiglia e per tutte le età. Ma come funziona l'iscrizione al servizio streaming, quali sono i piani offerti, i rispettivi costi e i contenuti di cui si può fruire una volta sottoscritto l'abbonamento? Andiamo a scoprirlo insieme in questa utile guida dettagliata a Netflix.

L'abbonamento a Netflix

Netflix è la realtà che ha definito il concetto di servizio di streaming come lo conosciamo, dopo aver iniziato la propria attività come servizio di noleggio di DVD e videogiochi, e offre un'ampia varietà di serie TV, film, documentari pluripremiati e tanto altro su migliaia di dispositivi connessi a Internet. Con l'abbonamento a Netflix puoi guardare tutto quello che vuoi, quando vuoi, senza pubblicità. Il tutto a un costo mensile ridotto.

Vantaggi di un abbonamento Netflix

Scegliere Netflix ha molti vantaggi. Oltre alla vasta gamma di contenuti esclusivi, la piattaforma offre una flessibilità che molti altri servizi di streaming non possono eguagliare. Puoi guardare i tuoi programmi preferiti su una varietà di dispositivi, compresi smart TV, smartphone, tablet, Fire TV Stick, computer portatili e persino console di gioco.

Inoltre, con l'abbonamento, non devi preoccuparti dei contratti a lungo termine o delle penali per la cancellazione. Puoi annullare il tuo abbonamento in qualsiasi momento, rendendo Netflix un'opzione senza stress per le tue esigenze di streaming.

In conclusione, capire i costi dell'abbonamento a Netflix è fondamentale per ottenere il massimo dal tuo tempo di visione. Che tu sia un fanatico delle serie TV, un amante dei documentari o semplicemente qualcuno che ama accoccolarsi sul divano per un buon film, c'è sempre un piano Netflix adatto a te.

Tipi di abbonamenti Netflix: i piani

Netflix offre una varietà di piani di abbonamento per soddisfare ogni tipo di esigenza. Ognuno di noi, a seconda della propria fruizione e abitudini di visione e necessità, sceglierà un piano diverso, tra quelli disponibili nelle tre categorie principali: Base, Standard e Premium. Ogni piano offre accesso illimitato a film e serie TV, ma con diverse caratteristiche in termini di qualità di visione e prezzo. Vediamole nel dettaglio.

Il piano Base, che consente la visione e il download su un unico dispositivo alla volta, offre qualità di visione in HD. Film, serie TV e giochi per dispositivi mobili sono senza limiti e senza pubblicità.

Il piano Standard aumenta la qualità in Full HD e consente la visione simultanea su due dispositivi con relativi download. Il titolare di questo abbonamento può aggiungere un solo utente extra a patto che non viva nella stessa casa, al costo di 4,99€ in più al mese. L'utente extra avrà una propria mail e password di accesso ma sarà legato all'account principale, ovvero quello di chi ha sottoscritto l'abbonamento. Film, serie TV e giochi per dispositivi mobili sono senza limiti e senza pubblicità.

Infine, il piano Premium offre la visione simultanea fino a quattro dispositivi e il download su sei dispositivi. La qualità aumenta in 4K Ultra HD, per i titoli dove è disponibile. C'è anche l'audio spaziale senza bisogno di impianto dolby surround o home theatre. Il titolare di questo abbonamento può aggiungere fino a due utenti extra a patto che non vivano nella stessa casa, al costo di 4,99€ in più al mese. L'utente extra avrà una propria mail e password di accesso ma sarà legato all'account principale, ovvero quello di chi ha sottoscritto l'abbonamento. Film, serie TV e giochi per dispositivi mobili sono senza limiti e senza pubblicità.

In tempi recenti è stato aggiunto anche il piano di abbonamento Standard con pubblicità, ad un prezzo più vantaggioso. In questo caso, come è intuibile, si possono fruire i contenuti della piattaforma al prezzo più basso ma a patto di inserzioni pubblicitarie prima e durante la visione (con una percentuale di circa 4 minuti di pubblicità all'ora). Alcuni film e serie TV non sono disponibili per una questione di diritti di distribuzione legate alle licenze: li riconoscerete subito sfogliando il catalogo perché presentano un'icona con il lucchetto. I giochi invece sono illimitati. Si possono guardare un massimo di due dispositivi contemporaneamente e in Full HD. Niente download o eventuali utenti extra disponibili.

Costi dell'abbonamento a Netflix

Il costo dell'abbonamento del servizio streaming varia a seconda del piano scelto. Al momento della sottoscrizione, il piano Base ha un costo di 7,99€ al mese, il piano Standard di 12,99€ al mese e il piano Premium di 17,99€ al mese. La tariffa agevolata per il piano Standard con pubblicità è invece di 5,49€. Ogni utente extra (disponibile solo per i piani Standard e Premium e solo se non presente all'interno della stessa abitazione) ha un costo di 4,99€ in più al mese cadauno. Ovviamente, questi prezzi possono variare leggermente a seconda del paese e della regione.

Come modificare o annullare il tuo abbonamento Netflix

Modificare o annullare il tuo abbonamento è semplice poiché è possibile farlo in qualsiasi momento. Basta accedere al tuo account su un browser web, entrare nelle tue impostazioni, selezionare "Dettagli dell'account" e fare clic su "Piano di abbonamento". Da qui, puoi vedere il tuo piano attuale e le sue caratteristiche con i tuoi dati personali associati. Puoi cambiare il tuo piano, cliccando su "Modifica" e scegliendo un'altra tra le opzioni che abbiamo elencato e spiegato qui sopra. Puoi annullare il tuo abbonamento, cliccando su "Disattiva il rinnovo automatico". Potrai giustificare, se lo vorrai, il motivo dell'annullamento: "Troppo costoso per me", "Troppo buffering o scarsa qualità video", "Non ci sono abbastanza contenuti belli", "Non ho tempo di guardare Netflix", "Sostituirò Netflix con un altro servizio video".

A quel punto saprai fino a che data di scadenza potrai usufruire dei contenuti con l'abbonamento attuale. Si tratta di una sottoscrizione riattivabile in qualsiasi momento. Se entro 10 mesi dalla data di disattivazione vuoi recuperare un abbonamento, la cronologia delle tue visioni e i dati relativi ai consigli e alle valutazioni rimarranno ancora attivi. Oltre quella data, non sarà più possibile recuperarli. Queste operazioni si possono effettuare anche da mobile (su Chrome o Safari) oppure da Smart TV con lo stesso procedimento.

I film e le serie TV che potete trovare su Netflix

Tra i tanti film, documentari e serie TV da vedere su Netflix c'è l'imbarazzo della scelta. Da titoli vincitori di premi come The Crown, Breaking Bad e Better Call Saul agli show sulla bocca di tutti come Stranger Things, The Witcher, Mercoledì, fino alle docu-serie come Conversazioni con un killer e le nostre Wanna, Vatican Girl e SanPa. Spazio anche alle risate amare di Grace and Frankie, After Life, Il metodo Kominsky e Unstable, il mystery di Manifest e il thriller politico di The Night Agent e The Diplomat.

The Witcher 2: Henry Cavill in una foto della serie Netflix

Non dimentichiamo i migliori film su Netflix come il candidato agli Oscar RRR, l'animazione di Klaus, il musical di Tick, Tick... Boom!, il mystery di Enola Holmes. Spazio anche ai film d'autore come The Irishman di Martin Scorsese e Storia di un matrimonio di Noah Baumbach, Roma di Alfonso Cuaron e La ballata di Buster Scrubbs dei fratelli Coen nel catalogo del servizio streaming. Ma questi sono solo alcuni titoli: potete consultare il catalogo completo qui.