Viaggiare nel tempo è uno dei sogni più grandi che un essere umano possa coltivare. L'ineluttabilità del trascorrere degli anni ci spinge a desiderare di riavvolgere il tempo passato, ma anche a pensare di poter tornare indietro per rivivere i momenti più belli della nostra esistenza, per riscoprire epoche ormai lontane o per rifare qualche scelta che a posteriori effettueremmo diversamente. Quasi tutti i film su questo tema ci insegnano, però, che quest'ultima azione sarebbe estremamente azzardata, poiché aprirebbe un corto circuito spazio-temporale capace di cambiare il nostro destino... e forse anche quello dell'universo.

Quindi, per cercare di non provocare un disastro che sconvolgerebbe l'equilibrio dell'intero cosmo, restiamo con i piedi ben piantati per terra e diamo inizio a una magnifica escursione immaginaria attraverso i 20 migliori film sui viaggi nel tempo da vedere. Se, a fine articolo, avrete ancora intenzione di intraprendere una impavida missione tra un secolo e l'altro, avrete già una guida cinematografica da utilizzare come riferimento!

1. Auguri per la tua morte (2017)

Teresa 'Tree' Gelbman è un'affascinante studentessa universitaria sicura di sé e pretenziosa, convinta che tutto le sia dovuto grazie al suo carisma e alla sua bellezza. Il giorno del suo compleanno, Tree viene destata dalla sveglia, scoprendo di aver passato la notte nella stanza di Carter Davis, probabilmente dopo l'ennesima ubriacatura. La ragazza trascorre poi la giornata come suo solito, sempre a tutta velocità. La sera, però, Tree si ritrova davanti un uomo celato da un'agghiacciante maschera da neonato, il quale la uccide senza che possa difendersi. Poco dopo, la ragazza sente nuovamente suonare la sveglia nella camera di Carter, pensando sia stato tutto un incubo. Rivivrà però tutto quanto aveva fatto il giorno precedente, prima di essere trucidata per la seconda volta. Comprende, così, di ritrovarsi in un loop temporale dal quale potrà uscire solo anticipando l'assassino...

Diretto da Christopher Landon e scritto da Scott Lobdell, Auguri per la tua morte è stato tra i film rivelazione degli ultimi anni, grazie a un impianto narrativo ambizioso che spazia dall'horror al thriller e propone elementi fantastici, ovvero il più classico degli anelli temporali. Valore aggiunto, però, è la fantastica protagonista, il cui percorso di crescita nell'arco del film è stato impostato con estrema attenzione. Ad impersonarla è la splendida Jessica Rothe, attrice versatile e brillante perfettamente a proprio agio nel ruolo di Tree. Auguri per la tua morte ha avuto un sequel nel 2019, anche se di minor riscontro rispetto al primo capitolo.

2. Countdown dimensione zero (1980)

Anni '80. Una portaerei atomica statunitense, la Nimitz, viene scaraventata indietro nel tempo, a causa degli effetti straordinari di una misteriosa tempesta magnetica. Ma non precipiterà in una data casuale, quanto piuttosto ai primi di dicembre del 1941, alle porte dell'imminente attacco giapponese alla base di Pearl Harbour.

Diretto da Don Taylor e scritto da Peter Powell, Thomas Hunter, Gerry Davis e David Ambrose, Countdown dimensione zero è un'opera estremamente intrigante soprattutto per l'impostazione narrativa, che mescola degli elementi di fantascienza a quelli del genere bellico. Trovarsi dalla relativa pace della guerra fredda nel pieno del secondo conflitto mondiale, con la possibilità di cambiarne gli sviluppi futuri o lasciare che la storia faccia il suo corso: è questa la scelta che i protagonisti del racconto si troveranno davanti. Nel cast, tra gli altri, spiccano Kirk Douglas, Martin Sheen e Katharine Ross. Tra intrecci temporali e una crescente tensione degli eventi, il film è ormai considerato un classico moderno.

3. Déjà vu - Corsa contro il tempo (2006)

Un attentato sconvolge New Orleans: una bomba esplode a bordo di un traghetto fluviale. A indagare sarà l'agente Doug Carlin (Denzel Washington), che presto avrà la conferma che si è trattato di un atto terroristico. Nel frattempo, a Carlin vengono chieste informazioni sul cadavere di una donna, Claire Kuchever, ritrovata senza vita nel fiume. Ma quest'ultima non è una vittima dell'attentato: la sua misteriosa scomparsa risale a un'ora prima dell'esplosione. Così, Doug e l'FBI avranno un elemento in più per far luce sulla vicenda, anche grazie a un'apparecchiatura capace di ricostruire avvenimenti accaduti quattro giorni prima.

Diretto da Tony Scott e scritto da Terry Rossio e Bill Marsili, Déjà vu - Corsa contro il tempo si inserisce nel filone dei thriller a tutto gas degli anni Duemila, ma con degli elementi aggiuntivi di indubbio interesse. Avvalendosi, innanzitutto, della collaborazione per il soggetto del fisico Brian Greene, il quale nei suoi studi si è spesso concentrato sulla possibile esistenza del multiverso, ovvero singoli universi alternativi e paralleli che andrebbero a convergere, componendo la realtà che ci circonda. Nello specifico del film, il déjà vu può rappresentare il rivivere un'esperienza già vissuta e che rammentiamo nitidamente - riscontrando quindi la familiarità per un certo accadimento - o che non ricordiamo affatto e pensiamo di vivere per la prima volta. Nel secondo caso, è possibile percepire un senso di mistero o addirittura di soprannaturale, attribuendo l'esperienza precedente principalmente ad un sogno.

4. Donnie Darko (2001)

È il 2 Ottobre 1988. Un motore d'aereo precipita sulla villetta della famiglia Darko, e precisamente nella camera del giovane Donnie. Egli è un ragazzo "complicato", dal carattere difficile, e con dei precedenti di piromania. Di notte, in preda al sonnambulismo, esce di casa risvegliandosi all'aperto. E così sarà anche nel momento in cui si verifica quell'incidente: ad attrarlo era stata la voce di uno strano personaggio, un coniglio molto alto e dall'aspetto minaccioso. Così, ciò che sembra essere accaduto... appare come non avvenuto. Donnie si ritrova tatuata sul braccio la scritta "28:06:42:12", che altro non è il conto alla rovescia (28 giorni, 6 ore, 42 minuti, 12 secondi) verso la fine del Mondo, preannunciata dall'odioso coniglio.

Dapprima fragoroso flop al botteghino statunitense (non poteva certo essere apprezzata, come svolta narrativa drammatica, quella di un aereo che precipita a breve distanza di tempo dall'11 Settembre 2001) e poi rivalutato in un secondo tempo da critica e pubblico, Donnie Darko è oggi considerato un cult del quale si è detto moltissimo. Scritto e diretto da Richard Kelly (che da allora non ha più toccato le stesse vette autoriali), il film parla di adolescenza e delle vicissitudini che la caratterizzano, fra cui il disagio all'interno della società e della realtà scolastica, ma anche di solitudine e di incomunicabilità. Tutto ciò viene imperniato su diverse teorie fantascientifiche che costituiscono il fulcro della trama, al cui centro vi è l'indecifrabile Donnie interpretato da Jake Gyllenhaal.

Il libro fittizio La filosofia dei viaggi nel tempo descrive, all'interno del film, come il Tempo possa, occasionalmente, venire corrotto, rovinato e condizionato per ragioni sconosciute e dare origine a realtà parallele, ovvero gli Universi Tangenti. Essi rappresentano delle dimensioni profondamente instabili, della durata di non più di qualche settimana e destinate a collassare su sé stesse, ma che possono provocare, se non debitamente chiuse, la ridefinizione dell'esistenza da noi percepita, ormai inevitabilmente stravolta. Attraverso un wormhole o cunicolo spazio-temporale (detto anche ponte di Einstein-Rosen), è teoricamente possibile percorrere una "scorciatoia" da un punto dell'universo a un altro, viaggiando più velocemente di quanto impiegherebbe la luce a percorrere la stessa distanza attraverso lo spazio normale. Affascinante e intrigante, quanto divisivo proprio per la sua indubbia ambizione, Donnie Darko è certamente un film da riscoprire.

5. Edge of Tomorrow - Senza domani (2014)

Per fermare la minaccia dei Mimic, una straordinaria razza aliena capace di invadere la Terra, disintegrare intere città e lasciare dietro di sé solo cadaveri e macerie, le forze di tutti gli eserciti del mondo hanno stretto alleanza, per un ultimo tentativo di difesa sul nemico. Tra i comandanti scelti c'è anche il maggiore William Cage (Tom Cruise) il quale, sprovvisto della necessaria abilità sul campo, viene ucciso all'inizio dello scontro finale. In maniera apparentemente inspiegabile, però, Cage si risveglia dalla morte e si trova a rivivere lo stesso combattimento più volte. Diventando sempre più rapido e resistente, Cage si unisce a Rita Vrataski (Emily Blunt), militare speciale che ha ucciso più alieni di chiunque altro.

Tratto dal romanzo illustrato nipponico All you need is kill e scritto da Christopher McQuarrie, Jez Butterworth e John-Henry Butterworth, Edge of Tomorrow - Senza domani è uno dei film di azione fantascientifica più interessanti dell'ultimo decennio. Diretto da Doug Liman, il film si regge soprattutto sui due eccellenti protagonisti e su effetti visivi altamente spettacolari. Interessante l'esperimento narrativo: la tagline del film Live. Die. Repeat (Vivi, Muori, Ripeti) rende perfettamente l'idea. Il protagonista vive un loop temporale dal quale sembra non uscire più, anche se questo gli garantisce di riprovare a "non morire". È certamente uno degli espedienti narrativi più utilizzati nel cinema di fantascienza: a volte il loop può verificarsi in una singola occasione; in altre ripetutamente, come nel caso di Edge of Tomorrow.

6. Interstellar (2014)

In un prossimo futuro, l'umanità rischia inevitabilmente l'estinzione sulla Terra. Il pianeta ha ormai esaurito la propria capacità di offrire le risorse necessarie all'agricoltura per garantire le scorte alimentari alle generazioni future. Inoltre, il clima è irrimediabilmente rovinato, e renderà impossibile la stessa sopravvivenza nel medio periodo. È la consapevolezza che ha anche Cooper, ex pilota spaziale oggi dedito alla coltivazione del mais. Quando, per una serie di eventi, la NASA riesce a rimettersi in contatto con lui, Cooper decide che è il momento di indossare nuovamente casco e tuta e affrontare, insieme ad una squadra di scienziati, un viaggio interstellare alla ricerca di nuovi mondi abitabili, che saranno la nuova casa dell'umanità. Ma per tentare l'impresa, Cooper dovrà lasciare i suoi figli sulla Terra, in particolare la piccola e intraprendente Murph, la quale ha preso da suo padre la curiosità su ciò che compone l'universo.

Diretto da Christopher Nolan e scritto dal regista britannico insieme al fratello Jonathan, Interstellar è una delle opere più ambiziose e significative del panorama contemporaneo. Se dal punto di vista strettamente cinematografico il film racchiude tutto lo straordinario talento di Nolan (alcune sequenze sono già scolpite nell'immaginario collettivo, suggellate dalla colonna sonora di Hans Zimmer), sul piano fantascientifico Interstellar sembra aver anticipato i tempi rispetto alle ultime scoperte sui buchi neri. Recentemente, infatti, la NASA ha fotografato l'ombra e l'orizzonte di un buco nero supermassiccio (situato al centro della Galassia Messier 87), oltre al quale ogni elemento, compresa la luce, vengono assorbite a causa dell'attrazione gravitazionale. È la prima prova visiva diretta di un fenomeno teorizzato da anni, e al cui approfondimento ha partecipato anche il fisico statunitense Kip Thorne, che aveva collaborato a sua volta al soggetto di Interstellar insieme ai fratelli Nolan. Il film, oltretutto, si avvale delle teorie generali della relatività e focalizza l'attenzione su un aspetto in particolare: il trascorrere del tempo. Sulla Terra noi abbiamo la percezione di come esso ci avvolga e ci accompagni, lo possiamo anche misurare: ma cosa accade all'interno di un buco nero, oltre di esso, magari in un'altra galassia? Interstellar considera come la relatività determini un differente scorrimento del tempo, più lento altrove (ma chissà, dove) rispetto a quanto progredisca nel nostro sistema solare: un aspetto fondamentale che condizionerà i destini dei protagonisti del racconto, in un cast che include Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Casey Affleck, John Lithgow, Ellen Burstyn e i giovani Mackenzie Foy e Timothée Chalamet. Più che un viaggio nel tempo, dunque, Interstellar propone un percorso sul filo del tempo, attraverso galassie e dimensione spazio-tempo quadridimensionale, oltre le nostre conoscenze ma all'interno dell'universo infinito. E con Tenet - di cui abbiamo analizzato il trailer - Christopher Nolan è pronto a stupirci nuovamente esplorando un tema che lo ha da sempre interessato.

7. L'esercito delle 12 scimmie (1996)

Dopo una pandemia provocata da un virus, la popolazione terrestre vive nel sottosuolo, ormai decimata. Per cercare di trovare un antidoto in base all'esperienza maturata a posteriori con la malattia, il detenuto James Cole (Bruce Willis) viene mandato indietro nel tempo. A causa di un errore, però, Cole finisce nell'anno sbagliato e viene rinchiuso in un manicomio. Lì conosce l'affascinante psichiatra Kathryn Rally (Madeleine Stowe) e un animalista pazzoide, Jeffrey Goines (Brad Pitt). Quando infine giungerà nel 1996 (anno nel quale l'epidemia ebbe inizio), per Cole sarà finalmente il momento di mettersi in azione.

Diretto da Terry Gilliam, scritto da David Webb Peoples e Janet Peoples, L'esercito delle 12 scimmie è apertamente ispirato al cortometraggio La jetée (1962) e cita a più riprese La donna che visse due volte di Hitchcock (1958). La regia di Gilliam riprende lo stile del celebrato Brazil (1985) e, attraverso ambientazioni cupe, sporche, astratte dal tempo ma quantomai contemporanee (il 1996 del film non è poi così diverso dalle periferie di tante metropoli), racconta una storia beffardamente futuribile. Il viaggio nel tempo, in questo caso, funge da riflessione su ciò che l'umanità è stata e potrebbe diventare, sopraffatta da sé stessa.

8. L'uomo che visse nel futuro (1960)

La sera del 31 dicembre 1899, il brillante George (Rod Taylor) si trova nella propria casa di Londra in compagnia di quattro amici. Dopo cena, presenta ad essi la sua nuova invenzione, che egli definisce "macchina del tempo" e che gli consentirà di muoversi avanti e indietro tra le epoche. Così, quando azionerà la macchina, George arriverà nel 1917, ma sarà soltanto l'inizio di un viaggio straordinario, che lo condurrà fino all'anno 802701...

George Pal è stato un artista nel senso più ampio del termine: fu un pioniere del cinema d'animazione degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta e divenne famoso per l'utilizzo della tecnica dello stop-motion (che sarà poi ripresa da altri autori più recentemente, pensiamo a Tim Burton), ricevendo per questo diverse candidature agli Oscar. Quando decise di adattare La macchina del tempo di Herbert George Wells, Pal siglò un accordo con Metro-Goldwyn-Mayer per la distribuzione e produsse e diresse un film che è oggi ritenuto un cult della fantascienza. Sceneggiato da David Duncan, L'uomo che visse nel futuro porta sullo schermo un personaggio che altri non è, come nel libro, che lo stesso scrittore. La prodigiosa invenzione, sogno proibito di ogni scienziato, porta George prima a cavallo tra i decenni e poi fino a un mondo impensabile, distantissimo ma apparentemente perfetto per clima e purezza dell'esistenza. In realtà, giù nel profondo, vivono esseri terribili, che rappresentano l'estremo negativo opposto e compongono, idealmente, il contrasto presente in ogni società moderna tra differenti classi sociali. Il film vinse l'Oscar 1961 per i migliori effetti speciali.

9. Looper (2012)

In un prossimo futuro, Joe è un killer professionista al soldo della criminalità organizzata. La sua abilità è uccidere persone utilizzando i viaggi nel tempo: ricevendo precise indicazioni, potrà eliminare gli "obiettivi" dei criminali cogliendo di sorpresa le ignare vittime, rispedite indietro di trent'anni. I sicari come Joe, definiti "looper", dovranno poi disfarsi delle prove. L'arma che in genere utilizzano è il Blunderbuss, una pistola infallibile su un soggetto ravvicinato. Joe sta accumulando ricchezza e prestigio, ma il giocattolo apparentemente perfetto potrebbe rompersi quando, dal futuro, ordinano che il prossimo bersaglio da colpire - per chiudere il loop temporale - sia proprio egli stesso, ma da vecchio.

Ambizioso film scritto e diretto da Rian Johnson: Looper mescola gli elementi del thriller a quelli della fantascienza, grazie ai quali ha ottenuto buoni riscontri da critica e pubblico. Cast di prim'ordine composto da Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Paul Dano, Emily Blunt, Jeff Daniels, Noah Segan e Piper Perabo.

10. Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali (2016)

Il giovane Jack Portman è cresciuto nell'immaginario di storie fantastiche e in particolare quelle sulle avventure dei ragazzi speciali di Miss Peregrine, dotati di peculiari abilità sovrannaturali. Quando ritrova, misteriosamente, il nonno Abraham morente, ha l'unico indizio nelle sue parole: ritrovare "l'anello del 3 settembre 1943". Un giorno, Jack ritrova una cartolina firmata proprio da Miss Peregrine, spedita dalla piccola isola britannica di Cairnholm. Così decide di partire, ma arrivato a destinazione scopre che l'istituto è stato distrutto durante la guerra. Ritrova però i ragazzi speciali, e così scopre che Miss Peregrine era riuscita a metterli in salvo grazie a un anello temporale capace di trasformare il corso degli eventi ed evitare all'infinito che qualcosa accada...

Diretto da Tim Burton, scritto da Jane Goldman e tratto dal libro di Ransom Riggs, Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali ha ottenuto critiche contrastanti e un successo di pubblico più che buono ma minore del previsto. È comunque un film adatto a un pubblico trasversale e non soltanto per gli appassionati del cinema del regista di Burbank. I viaggi nel tempo, in questa pellicola, hanno appunto forma di anelli, in grado di collegare epoche differenti e manipolare accadimenti definiti. In un cast ampio composto da molti ragazzi, spiccano Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson, Judi Dench, Rupert Everett, Terence Stamp e Allison Janney.

11. Non ci resta che piangere (1984)

Sembra un'assolata giornata del 1984. Saverio, un maestro elementare, e Mario, un bidello, prendono una strada secondaria e si fermano a un passaggio a livello. Dopo un'improvvisa tempesta, però, si ritrovano incredibilmente scaraventati indietro nel tempo, sul finire del Quattrocento rinascimentale: proprio l'anno che fece da svolta per la Storia. Ambientatisi più o meno rapidamente, per Saverio e Mario le avventure sono appena iniziate...

Diretto e interpretato da Massimo Troisi e Roberto Benigni e scritto dai due artisti con Giuseppe Bertolucci, Non ci resta che piangere è oggi considerato universalmente un film cult del cinema italiano. Troisi e Benigni, geniali comici ed eccentrici autori, si dedicarono con passione a un progetto che all'epoca venne criticato per le numerose sequenze non necessariamente legate al filo della trama, ma nelle quali il talento di entrambi emerse straordinariamente. Un viaggio nel tempo del tutto particolare, con battute formidabili rese uniche dal genio di due figure fondamentali dello spettacolo italiano.

12. Predestination (2014)

Un agente governativo (Ethan Hawke) utilizza i viaggi nel tempo per inseguire un terrorista, conosciuto come Frizzle Bomber. Dopo essergli sfuggito in più circostanze, l'uomo non potrà più commettere errori, poiché il criminale sta mettendo in pericolo la vita di migliaia di persone. Durante uno dei precedenti scontri, però, l'agente era rimasto sfigurato, tanto da essere costretto al trapianto di un nuovo volto. Questo gli consente di lavorare sotto copertura in un bar. Qui conosce un uomo, John: ma quest'ultimo era stato una donna, Jane, alla quale era stata sottratta la figlia dopo la nascita. L'agente si offre di riportare John nel passato, ed esattamente dove - quando era ancora Jane - aveva incontrato il padre di sua figlia. Ma sarà solo l'inizio di una serie di colpi di scena.

Scritto e diretto da Michael e Peter Spierig e tratto dal racconto di Robert A. Heinlein, Predestination utilizza i paradossi temporali per far convergere i personaggi in scena, svelando poco alla volta ogni tassello per stupire lo spettatore una sequenza dopo l'altra. Come si potrebbe invertire il corso degli eventi all'interno di un unico universo temporale, se si potesse tornare indietro nel tempo cambiando lo svolgimento delle situazioni all'origine degli eventi stessi? E se tutto questo si potesse ipoteticamente realizzare, come potrebbero mai svolgersi gli eventi futuri dai quali si dovrebbe partire?

13. Prince of Persia - Le sabbie del tempo (2010)

Nella Persia di un'epoca passata, l'orfano Dastan entra nelle simpatie del re Sharaman, il quale lo adotta come terzo principe di Persia. Divenuto adulto, Dastan si dirige ad Alamut, insieme ai fratelli Tus e Garsiv, per fermare un traffico illegale di armi. Durante l'attacco, Dastan entra in possesso di un pugnale appartenente alla principessa Tamina, che viene anche imprigionata. Tornato da vincitore, Dastan viene però apertamente ripreso dal padre, il quale teme che aver condotto un'azione contro una città santa quale Azimut possa incrinare i rapporti tra il regno e i suoi alleati. Dastan rende comunque omaggio al re porgendogli una veste che gli era stata lasciata da Tus poco prima: dopo che il sovrano la indossa, essa genera un fuoco che brucia il suo corpo, senza che nessuno possa rimediare. Dastan viene così accusato dell'assassinio senza averne colpa e per questo fugge dalla città insieme a Tamina. Durante una sosta, nottetempo Dastan attiva inavvertitamente il meccanismo del pugnale della principessa, liberando la sabbia e riuscendo a riavvolgere il tempo. Solo chi tiene il pugnale tra le mani può rendersene conto: dietro ad esso si celano molti degli accadimenti recenti...

Diretto da Mike Newell e scritto da Boaz Yakin, Doug Miro e Carlo Bernard, Prince of Persia - Le sabbie del tempo è ispirato alla fortunata serie di videogiochi ideata da Jordan Mechner, aggiungendo comunque degli elementi inediti. Il film utilizza il più classico dei paradossi temporali in uno sfondo narrativo d'avventura: elementi che hanno decretato il buon successo commerciale della pellicola, valorizzata dal cast composto da Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Alfred Molina, Ben Kingsley, Richard Coyle e Toby Kebbell.

14. Questione di tempo (2013)

Tutti gli uomini della famiglia Lake hanno un dono straordinario: stringendo con decisione i pugni in un luogo isolato dagli altri, possono compiere dei salti indietro nel tempo, giungendo nel proprio passato per modificare i presupposti di eventi che si sono già verificati. Un giorno, Bill racconta il segreto al figlio Tim, ormai ventunenne. Dopo aver compreso il potenziale di cui adesso dispone, il ragazzo inizia a cambiare alcuni piccoli eventi della sua vita: azioni che farebbe in maniera diversa, altre che non compirebbe più o altre ancora che vivrebbe in maniera differente. Nonostante il rischio di esagerare sia sempre presente, tra un viaggio e l'altro Tim incontra la bellissima Mary, la quale rappresenterà l'amore che da sempre sognava. Con il tempo, però, Tim comprenderà come non si possa rimediare a qualunque aspetto dell'esistenza.

Scritto e diretto da Richard Curtis, Questione di tempo unisce straordinariamente gli elementi più consoni alla commedia drammatica con quelli del cinema fantastico, mantenendo la linearità narrativa propria del regista e sceneggiatore britannico. Cast di prim'ordine composto da Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy e dalle quasi esordienti Vanessa Kirby e Margot Robbie: l'attrice australiana, immediatamente dopo Questione di tempo, avrebbe poi preso parte a The Wolf of Wall Street, affermandosi nel panorama cinematografico internazionale.

15. Ricomincio da capo (1993)

Il meteorologo televisivo Phil Connors (Bill Murray) deve concludere un servizio sul tradizionale Giorno della Marmotta. Giunto a Punxsutawney, in Pennsylvania, Phil non sembra comunque molto convinto di quello che deve fare. Il giorno dopo, alle 6 in punto, si sveglia nella sua camera, mentre la radiosveglia trasmette I Got You Babe di Sonny & Cher, per poi scrivere a proposito della marmotta e dei festeggiamenti. Quando ritiene di aver concluso, una bufera di neve gli impedisce di ripartire, e lo stesso accade alla collega Rita (Andie MacDowell). La mattina seguente, Phil si accorge che c'è qualcosa di strano: infatti, gli eventi della giornata precedente si ripetono inesorabilmente. All'inizio ne approfitta per divertirsi e tentare di conquistare Rita, ma ben presto si renderà conto che tornare alla realtà è quello che conta davvero.

Diretto da Harold Ramis e scritto dal regista con Danny Rubin, Ricomincio da capo è ormai considerato un cult della commedia americana anni '90. Un successo cresciuto con gli anni grazie soprattutto a una sceneggiatura brillante e ad un personaggio indimenticabile quale il Phil Connors di Bill Murray, incastrato in un loop temporale che gli darà modo di cambiare la propria esistenza. Divertente e profondo, vi è una certa ispirazione dal cinema di Frank Capra. Eppure, nonostante le apparenze, Ricomincio da capo ha avuto una lavorazione molto difficile, a causa di qualche incomprensione tra Ramis e Murray - qui alla loro ultima collaborazione - che portò alla rottura del lungo sodalizio artistico alla fine delle riprese. Tutto questo prima dell'attesissima riappacificazione, avvenuta poco prima della scomparsa del regista nel 2014.

16. La trilogia di Ritorno al futuro

È il 25 ottobre 1985. Marty McFly è uno studente californiano di Hill Valley poco incline all'impegno ma coraggioso, caparbio e pieno di interessi, in particolare la musica. Vive però in una famiglia che difficilmente si potrebbe definire ideale, e Marty non si dà pace soprattutto per il carattere remissivo del padre George, pavido e succube del capoufficio Biff. Emmett Brown, detto Doc, è il migliore amico di Marty ed è uno scienziato a dir poco eccentrico ma a suo modo geniale, che vive di esperimenti assolutamente impensabili e per i quali spesso coinvolge il suo cane Einstein. Stavolta, però, il professor Brown potrebbe aver inventato qualcosa di davvero straordinario: una vera macchina del tempo, adattata dentro una DeLorean DMC-12 sulla quale ha impostato un "flusso canalizzatore", alimentato a plutonio, che può consentire il viaggio nel tempo, in qualunque direzione si desidera...

Diretta da Robert Zemeckis, scritta dal regista insieme a Bob Gale, prodotta da Steven Spielberg, Kathleen Kennedy e Frank Marshall: la trilogia di Ritorno al futuro, giunta nelle sale internazionali nel 1985, 1989 e 1990, ha rappresentato una svolta del cinema americano di quel decennio riscuotendo un successo incredibile in tutto il mondo, coinvolgendo le nuove generazioni e appassionando quelle più mature, divenendo una serie cult con il passare degli anni. Il primo capitolo porta la narrazione dal 1985 al 1955, con Marty che ritrova i propri genitori adolescenti ed un più giovane Doc, e sarà costretto a rimediare ad alcuni imprevisti per salvare il proprio futuro; il secondo capitolo va dal 1985 al 2015, prima di dover nuovamente tornare all'indietro nel tempo per risistemare la situazione; il terzo capitolo avrà invece il gran finale nel vecchio west del 1885. Michael J. Fox e Christopher Lloyd, magnifici protagonisti, svettano in un cast completato (nel primo film) da Lea Thompson, Crispin Glover e Thomas F. Wilson. Le musiche di Alan Silvestri immergono totalmente nel tono avventuroso, divertente e fantascientifico delle tre pellicole. I riferimenti ad altre opere, i particolari delle scenografie e degli oggetti di scena (su tutti la mitica DeLorean), le battute che oggi vengono utilizzate nel gergo comune: ogni aspetto di Ritorno al futuro è iconico, quasi leggendario. Ma rimanendo, con leggerezza, sempre a spasso nel tempo.

17. Source Code (2011)

Il militare Colter Stevens si sveglia improvvisamente nel corpo di un'altra persona, mentre si trova in viaggio su una linea ferroviaria diretta a Chicago. Ma non fa nemmeno in tempo ad accorgersi di quanto sta accadendo, poiché un'esplosione uccide tutti i passeggeri a bordo. Quando riprende conoscenza, l'ufficiale Colleen Goodwin gli spiega che in realtà egli fa parte di un programma chiamato Source Code. Esso consente di rivivere gli ultimi otto minuti dell'esistenza di una persona attraverso una sofisticatissima tecnologia. Così, Stevens viene costretto a rivivere l'accaduto più volte, per indagare sui fatti e risalire agli autori dell'atto terroristico, prima che possano compiere altri eccidi. Ma a Stevens non basta: nonostante gli sviluppatori gli abbiano spiegato che non c'è nessuna possibilità di modificare gli eventi e cambiare il passato, egli tenterà di evitare che la tragedia abbia luogo, anche per mettere in salvo Christina, una ragazza di cui si è innamorato durante la missione.

Diretto da Duncan Jones e scritto da Ben Ripley, Source Code viaggia su due binari paralleli insieme al protagonista, il quale scoprirà, come aveva intuito, che il codice sorgente al cui utilizzo è stato avviato consente non soltanto di tenere a mente i ricordi di ogni nuova ripartenza da otto minuti, ma crea anche universi alternativi alla realtà iniziale che permettono di indirizzare diversamente gli eventi nella linea temporale principale. Ottimo cast composto da Jake Gyllenhaal (specializzato, come abbiamo visto, nei viaggi nel tempo), Vera Farmiga, Michelle Monaghan e Jeffrey Wright.

18. Star Trek - Il futuro ha inizio (2009)

Un'astronave della Federazione Stellare sta per essere distrutta dai Romulani, dotati di un mezzo militare notevolmente superiore: il tenente comandante George Kirk si sacrifica per mettere in salvo il figlio appena nato e il suo equipaggio. Anni dopo, James Tiberius Kirk è ormai un uomo, dall'indole ribelle ma coraggioso e determinato. Durante una rissa in un bar, James incontra il capitano Christopher Pike, amico del padre che rivede nel ragazzo le stesse capacità: così, lo convince ad arruolarsi nell'Accademia della Flotta Stellare. Al termine dell'addestramento e dopo aver superato una prova teoricamente impossibile da completare, viene accusato di disonestà dal vulcaniano Spock, dotato di grande intelligenza e razionalità. Nel frattempo, da Vulcano viene inviato un segnale di richiesta di soccorso. A bordo dell'astronave Enterprise, Kirk si rende conto che è in corso una trappola dei Romulani, ordita dal temibile comandante Nero sulla sua formidabile Narada. Evitato il peggio, dopo l'ennesimo screzio tra Spock e Kirk, quest'ultimo viene accusato di insubordinazione e abbandonato sul pianeta ghiacciato Delta Vega. Qui incontra uno Spock anziano, il quale gli spiega come lui e Nero provengano da un futuro lontano ben 129 anni, epoca in cui una supernova minacciava Romulus (il pianeta natale del capitano della Narada), e di come sia stato risucchiato dal buco nero...

Dire Star Trek è dire fantascienza. La storica serie televisiva e cinematografica ha conosciuto il suo periodo d'oro tra gli anni '60 e '90, prima di vivere una seconda primavera nell'ultimo decennio. L'opera più intrigante e ambiziosa della nuova era è certamente Star Trek - Il futuro ha inizio, diretto e prodotto (insieme a Damon Lindelof) da J.J. Abrams e scritto da Alex Kurtzman e Roberto Orci: un film che ha riscosso il successo di pubblico e critica e rinverdito i fasti dello Spazio, ultima frontiera. Al centro della narrazione, il viaggio nel tempo, con la sovrapposizione tra vecchio e nuovo Spock e con Kirk come chiave di accesso nello straordinario incontro tra le generazioni. Cast di grandissimo profilo che include Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Eric Bana, Karl Urban, Simon Pegg, John Cho, Bruce Greenwood, Winona Ryder e il compianto Anton Yelchin.

19. Terminator (1984)

Due individui giungono dal futuro (anno 2029) fino a Los Angeles, per rintracciare una ragazza di nome Sarah Connor (Linda Hamilton). Hanno però obiettivi diversi: il primo è un Terminator (Arnold Schwarzenegger), un cyborg assassino dall'aspetto umano, che deve eliminare Sarah poiché dalla sua discendenza giungerà la distruzione dell'intelligenza artificiale detta "Skynet", che crea le macchine come lo stesso Terminator. Il secondo è Kyle Reese (Michel Biehn), un soldato che deve invece proteggere Sarah per contrastare indirettamente gli emissari del cyborg.

Diretto da James Cameron e scritto dal regista con Gale Anne Hurd (che sarebbe poi stata sua moglie dal 1985 al 1989), Terminator è il primo capitolo di uno dei franchise di maggior successo dell'ultimo quarantennio cinematografico. Fantascienza e azione condensate in una pellicola intrigante, espressione del talento di un autore innovativo quale Cameron ma che oggi sembra essersi incartato a causa della sua stessa ambizione cinematografica, in attesa degli ampiamente annunciati sequel di Avatar.

20. Tomorrowland - Il mondo di domani (2015)

Il piccolo Frank Walker arriva all'Esposizione mondiale di New York del 1964 per presentare, senza ottenere riscontro, il prototipo di un jet pack. Lì incontra Athena, una strana bambina che gli consegna una spilletta, la quale dà accesso a un passaggio segreto che li porta nel fantastico mondo di Tomorrowland. Diversi anni dopo, la giovane Casey (Britt Robertson) si reca di nascosto a sabotare il cantiere che sta disinstallando la base di lancio per gli Space Shuttle a Cape Canaveral, luogo di lavoro del padre - ingegnere aerospaziale della NASA - purtroppo prossimo alla disoccupazione. Sognatrice e testarda, Casey crede che il mondo possa cambiare in meglio, se solo gli uomini lo credessero come una volta. Proprio per questo Casey viene scelta da Athena, che è in realtà un androide con le sembianze di una bambina di dodici anni proveniente da un luogo e da un'epoca indefiniti. Casey ha così l'opportunità di vedere come sarà la realtà "di domani", ma perderà presto tale potere. L'unico che può aiutarla è proprio Frank (George Clooney), forse l'unico ad aver visto Tomorrowland in passato e adesso genio incompreso e disilluso che coltiva il proprio talento visionario all'interno di un'isolata casa di campagna.

Diretto da Brad Bird e scritto dal regista insieme a Damon Lindelof, Tomorrowland - Il mondo di domani è uno dei titoli più innovativi del panorama Walt Disney Pictures più recente. Un incontro notevole tra fantascienza e avventura sostenuto da una scrittura incredibilmente piena di spunti che forse rappresenta il limite stesso del film soprattutto nella seconda parte: mai come in questo caso, impostare un sequel sarebbe stato sicuramente opportuno. La pellicola ha comunque, tra i suoi numerosi pregi, il merito di far tornare la voglia di sperare in un futuro migliore per il nostro pianeta.

