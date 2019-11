20 film di guerra da vedere su Netflix

Operazione Zero Dark Thirty: un primo piano di Joel Edgerton in uniforme

Dal suo arrivo nel panorama italiano, Netflix ha sempre puntato forte sulla propria proposta di serie tv ma, con estrema regolarità, ha continuato ad ampliare il catalogo dedicato al grande schermo. Uno spazio particolare su Netflix è riservato ai film di guerra, sia per quanto riguarda le produzioni originali che per opere di altre prestigiose case cinematografiche.

Nella selezione che Movieplayer.it vi proporrà di seguito, troverete classici del genere e opere più recenti. Pellicole incentrate sulla Seconda Guerra Mondiale, sui conflitti bellici in Vietnam, in Iraq e sulla lotta al terrorismo internazionale. Andiamo dunque a scoprire i 20 migliori film di guerra su Netflix da vedere assolutamente: una guida che potrà farvi riscoprire opere di grande rilievo, e disponibili a portata di app.

1. American Sniper (2015)

American Sniper: Bradley Cooper nei panni del Navy Seal Chris Kyle in una scena del film

Chris Kyle (Bradley Cooper) è un Navy SEAL statunitense, inviato in Iraq con una missione precisa: proteggere i suoi commilitoni. Kyle è un cecchino infallibile, può contare decine di uccisioni che più volte hanno risolto delle minacce concrete per l'esercito, impegnato in città insidiose e senza copertura sul campo di battaglia. Intanto, la "leggenda" (così verrà soprannominato) si guadagna una reputazione anche dietro le file nemiche, e con essa una taglia sulla sua testa. Tra un proiettile letale e l'altro, Chris tenta di essere un buon marito e padre, quando si trova a casa. Ma il logorio mentale che solo la guerra può provocare inizia a segnare profondamente l'animo di Kyle.

Diretto da Clint Eastwood, scritto da Jason Hall e tratto dalla biografia del protagonista, American Sniper si divide su due piani narrativi incrociati: il Chris Kyle spietato in battaglia e quello estremamente fragile senza la divisa. Se dal punto di vista tecnico il film è ineccepibile, i difetti emergono proprio sul piano della scrittura: la sceneggiatura non riesce a discostarsi da un patriottismo che vorrebbe essere anche critico, ma senza riuscirvi fino in fondo. Candidato a sei Oscar, ha vinto per il montaggio sonoro.

2. Beasts Of No Nation (2015)

Beasts of No Nation: un fotogramma tratto dal film

Quando la guerra civile arriva al suo villaggio, Agu vede fuggire sua madre e assiste al massacro di suo padre e di suo fratello. Lui, spaesato, incontra una milizia asservita a uno dei partiti politici che lottano per il potere. Come moltissimi altri ragazzi, Agu viene arruolato: l'esercito gli dà sostentamento, disciplina e lo educa alla violenza, cambiandolo per sempre. A dare ordini c'è il temibile Commandant, che trasforma i giovani in macchine automatiche, pronte a uccidere.

Scritto e diretto da Cary Fukunaga e con uno straordinario Idris Elba, candidato a BAFTA e Golden Globe, Beasts of no nation, racconta la realtà tragica di molte zone del Mondo, dove l'infanzia e la libertà vengono drammaticamente negate ogni giorno.

3. Black Hawk Dawn (2001)

Ewan McGregor in Black Hawk Down

Un corpo scelto di militari statunitensi viene inviato a Mogadiscio, nell'ottobre del 1993, come sostegno delle operazioni di pace dell'ONU. Per mettere fine alla guerra civile che ha distrutto il Paese, la missione prevede anche la cattura di due luogotenenti del Generale Mohamed Farrah Aidid. Nonostante fossero spinti dalle migliori intenzioni, i militari sono costretti a scendere sul campo di battaglia e a intraprendere uno dei combattimenti più duri dai tempi della guerra in Vietnam. Quando due elicotteri Black Hawk vengono abbattuti, non rimane loro che tentare di salvare i superstiti intrappolati a Mogadiscio.

Diretto da Ridley Scott, scritto da Ken Nolan e tratto dal romanzo di Mark Bowden, Black Hawk Dawn può vantare un cast di prim'ordine composto da Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Eric Bana, William Fitchner e molti altri. Nello stile spettacolare di Scott, un film ad altissima intensità. Candidato a quattro premi Oscar, vinse per il montaggio (Pietro Scalia) ed il sonoro.

4. Castello di sabbia (2017)

Sand Castle: una foto del film

Una produzione originale Netflix per la regia di Fernando Coimbra e la sceneggiatura di Chris Roessner, ispirato a fatti realmente accaduti. Castello di Sabbia prende il via in Iraq, nel 2003. La coalizione internazionale guidata dagli USA invade lo stato mediorientale per sovvertire la dittatura di Saddam Hussein, celando interessi nascosti all'opinione pubblica. Ma la tragedia della guerra rimane sempre la stessa. Il soldato semplice Matt Ocre (Nicholas Hoult), che si era arruolato nell'esercito per pagarsi gli studi, non avrebbe mai immaginato di dover partecipare sul serio a una vera missione di guerra, ma l'11 Settembre 2001 ha cambiato tutto anche per lui. Matt arriva in Medio Oriente con una squadra chiamata a svolgere un'importante missione: riparare un sistema di approvvigionamento idrico a Ba'quba, un pericoloso villaggio alle porte di Baghdad, popolato da ribelli. Naturalmente, gli americani vengono osteggiati, poiché davvero in pochi accettano la loro presenza. Il plotone viene preso di mira dalle forze locali: così, Matt e i compagni Harper, Chutsky e Burton, comandati dal capitano Syverson (Henry Cavill), dovranno far di tutto per concludere la missione e salvare la propria vita.

5. Full Metal Jacket (1987)

Vincent D'Onofrio e R. Lee Ermey in una scena di Full Metal Jacket

Dal campo di addestramento di Parris Island, dopo prove estenuanti, verranno fuori giovani Marines pronti a combattere in Vietnam. Per rendere i soldati dei cecchini infallibili, disposti a uccidere senza pensare, il Sergente maggiore Hartman (R. Lee Ermey) - un uomo severo, intransigente e ultra conservatore - li sottopone a una preparazione fisica e mentale oltre i limiti della sopportazione umana: soltanto pochi saranno "degni" di indossare la divisa. Nel clima di crescente frustrazione creato dal Sergente, il brillante Joker (Matthew Modine) riesce a superare i soprusi quotidianamente subiti, mentre l'ingenuo Palla di Lardo (Vincent D'Onofrio) diviene il bersaglio degli insulti e delle vessazioni di Hartman. Ma anche quest'ultimo diverrà drammaticamente parte del sistema. Giunti in Vietnam, i ragazzi si troveranno di fronte alla tragedia di una guerra assurda e vergognosa.

Diretto da Stanley Kubrick e scritto dal regista con Michael Herr e Gustav Hasford, Full Metal Jacket racconta, con ancora più forza ma pari efficacia rispetto a Orizzonti di gloria, le atrocità della guerra e le sue contraddizioni. Kubrick passò dal Primo conflitto mondiale al catastrofico Vietnam, che ha segnato un'intera generazione di giovani statunitensi: uccisi in battaglia, caduti prigionieri dei nemici, condizionati psicologicamente. La retorica bellica, l'anticomunismo, la corsa alla supremazia politica internazionale degli Stati Uniti contribuirono a costruire dei mostri con il fucile tra le mani, ma crearono uomini fragili che, una volta abbandonati a sé stessi nelle foreste vietnamite, vennero travolti dal dramma collettivo di una guerra senza senso.

6. Fury (2014)

Fury: Brad Pitt con Shia LaBouef, Logan Lerman, Michael Peña e Jon Bernthal in una scena

Aprile 1945. Mentre gli Alleati sferrano l'attacco decisivo ai nazisti in Europa, il sergente Don Collier (Brad Pitt), per tutti "Wardaddy", ha il compito di comandare cinque soldati con una missione quasi impossibile: giungere, a bordo di un carro armato Sherman - detto appunto, Fury - dietro le linee nemiche, nella Germania sull'orlo del baratro. Ogni scontro, per loro, potrebbe essere l'ultimo: dovranno ricorrere alla loro abilità per aprire un varco e favorire l'ingresso dei commilitoni tra una cittadina e l'altra.

Scritto e diretto da David Ayer, Fury mette in scena la parte più sporca e terrificante della guerra, attraverso una regia dall'eccellente precisione e resa visiva.

7. Green Zone (2010)

Matt Damon in una sequenza del film Green Zone

Nel 2003, durante la prima fase dell'occupazione americana in Iraq, l'ufficiale Roy Miller (Matt Damon) viene incaricato di rintracciare le armi di distruzione di massa che si pensa siano nascoste nel deserto. Questa è, infatti, la motivazione che ha giustificato l'invasione statunitense ma, finora, non vi sono stati riscontri in merito. Invece di scovare i micidiali ordigni, Miller e la sua squadra si ritroveranno coinvolti in una serie di losche operazioni, organizzate dai servizi segreti, che finiranno per cambiare completamente l'obiettivo della loro missione.

Diretto da Paul Greengrass e scritto da Brian Helgeland, Green Zone è un film di guerra da vedere su Netflix basato sul libro Imperial Life in the Emerald City del giornalista Rajiv Chandrasekaran. Utilizzando un taglio narrativo simile a quello della trilogia originale di Bourne, Greengrass e Matt Damon si muovono sul terreno del cinema d'azione e di spionaggio mantenendo l'interesse sulle contraddizioni di una guerra pretestuosa.

8. Il banchiere della resistenza (2018)

Una scena de Il banchiere della resistenza

Olanda, durante l'occupazione tedesca nella Seconda Guerra Mondiale. Il banchiere Walraven van Hall deve affrontare l'ennesimo, difficile compito: su richiesta della Resistenza, dovrà utilizzare i suoi contatti finanziari per aiutare economicamente gli oppositori dei nazisti, autori di efferati crimini ad Amsterdam e su tutto il territorio olandese.

Con l'aiuto del fratello maggiore Gijs, Wally organizza un rischioso piano finalizzato al sostegno dei partigiani, attraverso ingenti prestiti che potrebbero però essere facilmente scoperti dai nemici. Oltretutto, le richieste di denaro si faranno sempre più alte. Giunti a un punto di non ritorno, Wally e Gijs decidono allora di tentare un'impresa mai compiuta prima: commettere, in maniera apparentemente legale, la più grande frode bancaria della storia dei Paesi Bassi, rubando decine di milioni direttamente dalla Banca Centrale Tedesca, eludendo i controlli serrati dei burocrati di Hitler. Il banchiere della resistenza è una produzione originale Netflix per la regia di Joram Lürsen, tratta da una storia vera.

9. Il fotografo di Mauthausen (2018)

Una scena Il fotografo di Mauthausen

È il 1941. Nel campo di concentramento di Mauthausen, in Austria, Francisco Boix viene assegnato dal servizio di rilevamento delle S.S. alla gestione del laboratorio fotografico. Nominato assistente ufficiale del nazista Paul Ricken, Francisco viene costretto a fotografare i cadaveri martoriati dei prigionieri, ritenuti delle vere e proprie opere artistiche dagli aguzzini tedeschi. Superato lo shock iniziale, Francisco comprende in fretta che le foto, oltre che macabre testimonianze dell'orrore nazista nei campi di sterminio, rappresentano anche l'incontrovertibile prova delle loro malefatte, dovessero venire giudicati a guerra conclusa.

Nonostante il rischio di venire ucciso a ogni suo possibile errore, Francisco riesce a rubare le foto e a nasconderle agli occhi onnipresenti delle S.S., anche grazie all'aiuto di alcuni suoi compagni. A distanza di anni, arriverà per i nazisti il giorno del giudizio. Quelle immagini giocheranno un ruolo fondamentale durante il processo di Norimberga, dove il resoconto fotografico di Francisco sarà determinante per inchiodare i responsabili. Per la regia di Mar Taragona, Il fotografo di Mauthausen è una produzione originale Netflix che racconta una toccante storia vera.

10. L'ultimo samurai (2003)

Una scena de L'ultimo samurai

La guerra civile e la lunga caccia ai nativi americani hanno profondamente segnato il capitano Nathan Algren (Tom Cruise), il quale antepone l'interesse personale rispetto al sacrificio sul campo di battaglia e ha decisamente smarrito il senso dell'onore. Dall'altra parte del Mondo, Katsumoto (Ken Watanabe) è l'ultimo erede di una dinastia di guerrieri, i samurai, che hanno consacrato la loro vita al servizio dell'Imperatore e del Giappone. Se la modernità ha stravolto il West e fatto perdere l'umanità, così ha sopraffatto anche la tradizione orientale. Le strade di questi due combattenti si incontreranno, alla ricerca di un'ultima battaglia da vincere e di qualcosa da dimostrare.

Quattro nomination agli Oscar e tre ai Golden Globe e un enorme successo al botteghino per L'ultimo samurai, spettacolare film diretto da Edward Zwick e scritto dal regista con John Logan e Marshall Herskovitz. Un ritratto di due mondi che si incrociano alla riscoperta di valori - lealtà, onore, coraggio, amicizia - che sembravano perduti.

11. La battaglia di Jadotville (2016)

Una scena de La battaglia di Jadotville

Diretto da Richie Smith, La battaglia di Jadotville è un film basato su fatti realmente accaduti. Nel Settembre 1961, in piena guerra fredda, la Repubblica Democratica del Congo è dilaniata dagli scontri tra civili, in seguito all'assassinio del Primo Ministro Patrice Lumumba per mano di Moise Ciombe, il quale ha così preso agevolmente il potere. Temendo il peggio, le Nazioni Unite inviano 150 uomini, capitanati dal comandante Patrick Quinlan, per una missione di pace a Katanga, dove dovranno contrastare le violenze e ripristinare la calma.

Ma i valorosi dell'Irish Army si ritroveranno a combattere una guerra che non avrebbero mai immaginato così cruenta. Quinlan e i suoi soldati dovranno difendere strenuamente la zona strategica di Jadotville da migliaia di congolesi - guidati da mercenari francesi e belgi assoldati da alcune aziende minerarie - per realizzare il loro fondamentale obiettivo e restituire la pace al Paese africano.

12. Lone survivor (2013)

Lone Survivor: Taylor Kitsch, Mark Wahlberg e Emile Hirsch in una scena del fillm

Scritto e diretto da Peter Berg, Lone survivor è basato su fatti realmente accaduti ed è tratto dal romanzo Lone Survivor: The Eyewitness Account of Operation Redwing and the Lost Heroes of Seal Team 10. Quattro Navy SEAL, capitanati dal valoroso Marcus Luttrell (Mark Wahlberg), vengono inviati in missione segreta in Afghanistan, con l'obiettivo di neutralizzare un temibile gruppo armato di Al-Qaeda. Ma gli eventi precipitano e i militari finiscono in un'imboscata nemica sulle montagne. Inoltre, dopo essere rimasti isolati e non aver ricevuto soccorsi, devono affrontare una milizia talebana, pronta a ucciderli. Affrontando insieme ogni avversità, i quattro uomini dovranno trovare la forza necessaria per combattere fino alla fine.

13. Mine (2016)

Mine: Armie Hammer punta la pistola contro il nemico

Mike (Armie Hammer), tiratore scelto dei Marines, è in missione in Afghanistan insieme al collega Tommy (Tom Cullen). Dopo aver fallito un obiettivo - eliminare un pericoloso terrorista - il soldato sta tornando al campo base ma, inavvertitamente, posa un piede sopra ad una mina antiuomo, Tommy fa lo stesso e muore tragicamente. L'unica speranza di uscirne vivo è restare fermo. In attesa di soccorsi per due giorni e due notti, dovrà sopravvivere ai pericoli del deserto riuscendo a gestire la situazione fisicamente e psicologicamente. Mine è un film di guerra italo-ispano-statunitense, un thriller su Netflix diretto da Fabio Resinaro e Fabio Guaglione, promettenti registi italiani alla loro opera prima.

14. Missione Anthropoid (2016)

Anthropoid: Jamie Dornan e Cillian Murphy in un furgome militare

Durante le fasi più drammatiche della Seconda Guerra Mondiale, l'operazione Anthropoid fu stabilita per assassinare il generale delle SS Reinhard Heydrich, responsabile comandante del Protettorato di Boemia e Moravia. Da terzo in comando del Reich dopo Hitler e Himmler, Heydrich è stato uno degli architetti della cosiddetta "soluzione finale" e, per la sua efferatezza, ebbe anche il soprannome di "macellaio di Praga". Per mettere fine a quel regno del terrore, i combattenti cecoslovacchi organizzarono una missione che avrebbe segnato l'inizio della lotta alla libertà nel centro Europa contro i nazisti.

Operazione Anthropoid, scritto e diretto da Sean Ellis e Anthony Frewin, segue i preparativi dell'azione contro Heydrich coordinata da Jozef Gabčík e Jan Kubis, interpretati rispettivamente da Cillian Murphy e Jamie Dornan.

15. Operation Finale (2018)

Una scena di Operation Finale

Operation Finale racconta di quando, nel 1960, nelle campagne vicino Buenos Aires viene avvistato - del tutto casualmente - un uomo che corrisponde al profilo del tenente colonnello Adolf Eichmann, architetto spietato della "soluzione finale" contro gli Ebrei, avviata dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Vengono così contattati i servizi segreti israeliani del Mossad, che inviano una squadra ad indagare per accertarsi dell'identità dell'uomo, ed eventualmente portarlo in patria per sottoporlo all'inevitabile processo.

Tra gli agenti in missione troviamo Peter Malkin (Oscar Isaac), che già nel dopoguerra aveva tentato di scovare Eichmann. Quando, per ottenere il trasporto aereo da Buenos Aires a Israele, servirà proprio la firma del criminale nazista, Malkin dovrà raggiungere l'obiettivo ingaggiando una pericolosa sfida psicologica contro Eichmann, mantenendo però il segreto sulle operazioni.

16. Salvate il soldato Ryan (1998)

soldatoryan4

È il 6 Giugno 1944. La squadra del Capitano Miller (Tom Hanks) è attesa al giorno più lungo: lo sbarco in Normandia, l'operazione militare che darà il via all'offensiva determinante degli Alleati contro il nazismo. Dopo la cruenta battaglia contro i tedeschi a Omaha Beach e l'avanzamento nelle campagne francesi, viene recapitato un messaggio all'esercito statunitense, nel quale si ordina che venga tratto in salvo l'ultimo componente della famiglia Ryan, che di quattro figli spediti in guerra ne ha già perduti tre. Così, viene scelta una compagnia di sette uomini e affidata proprio al Capitano Miller, il quale partirà immediatamente alla ricerca del giovane soldato tra borghi devastati e assalti dei nemici

Capolavoro di Steven Spielberg che venne premiato con l'Oscar alla regia ed altre quattro statuette, su undici candidature, giusto per ricordare i principali di una messe di premi complessivi. La lunga sequenza d'apertura racconta lo sbarco in Normandia rivisitando il racconto di quella drammatica battaglia, attraverso riprese spettacolari e con un'intensità straordinaria: indimenticabile. Salvate il soldato Ryan è un film toccante e significativo, che ha ispirato diversi autori e cambiato il genere di guerra contemporaneo.

17. Special Forces - Liberate l'ostaggio (2011)

Djimon Hounsou e Diane Kruger in una 'fredda' scena di Special Forces

La protagonista di Special Forces - Liberate l'ostaggio è Elsa Casanova (Diane Kruger), corrispondente di guerra in Afghanistan, che viene presa in ostaggio dai talebani. Per evitare la sua imminente esecuzione, viene predisposta e inviata un'unità delle forze speciali. La ricerca dell'ostaggio si rivela però più ardua del previsto. I rapitori non vogliono lasciarsi sfuggire l'occasione di mettere in seria difficoltà il nemico, e riportare a casa Elsa sarà un'impresa che soltanto uomini pieni di coraggio potranno realizzare.

18. War Machine (2017)

War Machine: Brad Pitt in una foto del film

Questo film di guerra da vedere su Netflix narra la storia controversa del generale statunitense Glen McMahon, tra realtà e parodia. Tra le forze NATO in missione in Afghanistan, McMahon (interpretato da Brad Pitt) comandava i suoi soldati come fosse una rock star, trascinando gli uomini in battaglia come se il gesto eroico in sé fosse l'unica cosa a contare. Apparentemente carismatico e di successo, McMahon verrà però affrontato da un giornalista senza scrupoli.

Diretto da David Michôd, War Machine esplora la personalità di un leader nato, molto sicuro di sé, ma che imboccò, inevitabilmente, la strada che lo ha inevitabilmente portato alla follia, distrutto dalla sua stessa natura.

19. We Were Soldiers - Fino all'ultimo uomo (2002)

Una scena di We Were Soldiers

Non vi posso garantire che vi riporterò tutti vivi a casa, ma giuro solennemente davanti a voi e a Dio onnipotente che al momento di combattere io sarò il primo a scendere sul campo di battaglia e sarò l'ultimo ad abbandonarlo. E non mi lascerò nessuno di voi alle spalle. Vivi o morti, vi giuro, ritorneremo tutti insieme a casa. E che Dio mi aiuti!

Il colonnello statunitense Harold Moore (Mel Gibson) sprona così i propri uomini sul campo di battaglia vietnamita. Quando 450 paracadutisti americani invadono il territorio della Eye Drang Valley, un luogo conosciuto come "Valle della Morte", vengono circondati da migliaia di soldati nemici. Per guidare le operazioni e cercare di risolvere la situazione a proprio favore, il colonnello dovrà mettere in mostra un eccezionale coraggio per salvare quanti più soldati possibile dall'inferno vietnamita.

Scritto e diretto da Randall Wallace, che aveva già collaborato con Gibson per Braveheart - cuore impavido, We Were Soldiers è un film spettacolare ma attraversato dall'inevitabile retorica che caratterizza le opere dell'attore e regista statunitense.

20. Zero Dark Thirty (2012)

Operazione Zero Dark Thirty: un confronto tra Jessica Chastain e Kyle Chandler

La reazione statunitense agli attentati islamici dell'11 settembre 2011 ha prodotto un'enorme azione militare e di intelligence. La CIA, in tutto il Medio Oriente, ha istituito centri di detenzione dove interroga con metodi illegali e trattamenti degradanti i terroristi sospettati e i loro collaboratori. La giovane agente Maya (Jessica Chastain) assiste non senza disagio e tenta di carpire delle informazioni per arrivare all'obiettivo che si è prefissata: la cattura di Osama Bin Laden, il leader di Al-Qaeda. Nonostante impervie difficoltà, depistaggi, attacchi a sua volta subiti, Maya non molla la preda e con una determinazione straordinaria porta a termine le indagini, sfidando i propri superiori ma ricevendo alla fine il sostegno del governo statunitense. Nel 2011, Bin Laden è più vicino che mai ad essere scoperto e giustiziato. Ma cosa resterà, dopo, per Maya?

Prova straordinaria per Jessica Chastain, candidata all'Oscar e vincitrice del Golden Globe, in un film diretto con superba maestria da Kathryn Bigelow e scritto da Mark Boal. Zero Dark Thirty è la ricostruzione eccellente della caccia all'uomo più complessa della storia contemporanea, in un film di guerra su Netflix che unisce tecnica e grande scrittura. Perfezione cinematografica.