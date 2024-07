Judge Reinhold motiva il ritorno di Beverly Hills Cop: "Volevamo regalare risate al pubblico"

Judge Reinhold è uno dei veterani di Beverly Hills Cop e non poteva mancare anche in questo quarto capitolo della saga con protagonista Eddie Murphy nel ruolo di Axel Foley. Reinhold interpreta Billy Rosewood, ex collega di Foley diventato un investigatore privato.

Interrogato sul motivo che ha spinto la produzione a tornare con una nuova avventura, Reinhold ha spiegato che la connessione con il pubblico è sempre uno degli elementi principali che giustificano appieno una scelta di questo tipo.

Risate per il pubblico

"Parlando del mondo in generale e di tutto quanto" ha dichiarato a The Independent "vogliamo soltanto regalare un po' di buone risate. Ne abbiamo parlato. Le persone mostrano affetto per Beverly Hills Cop e vogliamo rispondere a quell'affetto, portando un po' di risate in un periodo molto difficile" ha spiegato il Billy Rosewood dello schermo.

Nonostante il lato comedy molto pronunciato, il film è dotato anche di sfumature più serie:"Tratta di corruzione e di situazioni da salvare, di riprendere ciò che è stato perso a causa dell'avidità. Stiamo davvero combattendo l'avidità. Non voglio andare troppo in profondità sull'argomento ma penso che sia ciò contro cui sta combattendo tutto il mondo. Penso all'avidità come ad una condizione di salute mentale, proprio come la dipendenza dal gioco d'azzardo o dall'alcol. Non mi piace quando gli attori si dilungano ma è pertinente a ciò di cui stiamo parlando" ha proseguito Reinhold "È questa la grande lotta dei nostri tempi che tutti dobbiamo affrontare. Siamo tutti vittime di persone che si preoccupano più del valore per gli azionisti che del valore umano. Questa è la grande lotta. Indirettamente, ci occupiamo anche di questo".

In Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, Eddie Murphy è ancora il poliziotto anticonformista Axel Foley, con John Ashton nei panni del capo John Taggart. Insieme al collega Billy Rosewood (Judge Reinhold), affrontano una banda di poliziotti corrotti a Beverly Hills dopo le minacce nei confronti della figlia di Axel, Jane (Taylour Paige).