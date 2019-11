Il 2019 è stato un anno davvero ricco dal punto di vista cinematografico: tra sequel dei grandi franchise, reboot, remake di classici intramontabili e novità assolute, sono tantissimi i film di grande successo che ci ha regalato. Se pellicole come Avengers: Endgame e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker rappresentavano, di certo, due tra i film più attesi dell'anno, il 2019 ha il merito di aver portato sul grande schermo capolavori come Joker, Green Book o il sorprendente Parasite, nonché le ultime opere firmate dai grandi maestri della regia, Martin Scorsese, Quentin Tarantino e Clint Eastwood.

Stilare una classifica è pressoché impossibile quando si ha tra le mani un insieme così variegato di generi: pellicole di animazione, thriller psicologici, esilaranti commedie, horror angoscianti e film in live action dei più bei classici Disney. Possiamo però dirvi, secondo noi, quali sono stati i film imperdibili del 2019, quelli che assolutamente non dovete lasciarvi sfuggire; dalle nuove uscite al cinema alle pellicole sulle più famose piattaforme digitali, ecco la nostra lista di tutti i film da vedere del 2019.

1. La favorita

Rachel Weisz ed Emma Stone ne La favorita

Iniziamo la nostra lista dei film del 2019 da vedere assolutamente con una pellicola in costume, ambientata nella Gran Bretagna di inizio '700, durante la guerra anglo francese: La favorita. La regina Anna (Olivia Colman), seduta sul trono di Inghilterra, è una creatura fragile e influenzabile, sulla quale l'astuta nobildonna Lady Sarah (Rachel Weisz) esercita una fortissima influenza. Ma l'arrivo a corte di Abigail Mashman (Emma Stone), metterà in serio pericolo il ruolo di Sarah come favorita della regina. Diretto da Yorgos Lanthimos e vincitore di un Premio Oscar, un Golden Globe e sette BAFTA, La favorita è un film che, con una discreta ironia, denuncia la difficile condizione femminile all'interno di un mondo fortemente patriarcale.

2. Suspiria

Suspiria: Dakota Johnson in una foto del film

Omaggio all'omonimo capolavoro horror di Dario Argento firmato da Luca Guadagnino, Suspiria racconta di una giovane danzatrice americana, Susie Bannion (Dakota Johnson), arrivata a Berlino nel 1977 con l'obiettivo di entrare a far parte della prestigiosa scuola di ballo Markos Tanz Company. Le insegnanti dell'istituto di danza, però, sono streghe che utilizzano l'energia vitale delle giovani allieve per i loro oscuri propositi; uno di questi prevede di selezionare un'alunna prescelta che compia il rituale di Volk e garantisca la sopravvivenza dell'anziana e mostruosa strega a capo della congrega, Helena Markos (Tilda Swinton).

3. Vice - L'uomo nell'ombra

Christian Bale e Amy Adams in Vice

Diretto da Adam McKay, Vice - L'uomo dell'ombra è un film biografico che segue l'ascesa politica di Dick Cheney (Christian Bale), dagli anni dissoluti dell'Università alla vicepresidenza durante il mandato di George W. Bush (Sam Rockwell). Al fianco di Cheney, la moglie Lynne (Amy Adams), inizialmente ancor più bramosa di potere del marito; come è noto, i due diventeranno l'inarrestabile power couple di Washington, dominando nell'ombra la devastante amministrazione Bush.

4. Il primo re

Il Primo Re: una scena di lotta

Ambientato nel 753 a.C., anno di fondazione della città di Roma, Il primo re di Matteo Rovere è una rivisitazione del famoso mito di Romolo e Remo, rispettivamente interpretati da Alessio Lapice e Alessandro Borghi. Dopo essere stati travolti dall'esondazione del Tevere, i due fratelli, ritrovatisi senza terra né popolo, vengono fatti prigionieri dalle genti di Alba; grazie alla loro astuzia, però, Romolo e Remo riescono a mettersi in salvo, insieme ad alcuni fuggitivi e a una vestale, intraprendendo un epico e brutale viaggio verso il proprio destino.

5. Il corriere - The Mule

Il corriere - The Mule: Clint Eastwood e Manny Montana in una scena

Pellicola del 2019 diretta e interpretata da Clint Eastwood, Il corriere - The Mule si ispira alla vera storia di Leo Sharp, ribattezzato Earl Stone nel film. Earl (Clint Eastwood), novantenne reduce dalla guerra di Corea al quale viene pignorata l'attività da floricoltore, si ritrova, per necessità, ad accettare un lavoro come trasportatore di merci tra Messico e Sati Uniti. Sicuro della sua abilità al volante, il veterano non sa che, suo malgrado, è diventato un corriere della droga per il cartello messicano di Sinaloa. Il corriere - The Mule è un film intimo e struggente nel quale emerge, in modo molto chiaro, il conflitto interiore di un uomo per il quale, la criminalità, rappresenta da un lato la salvezza, dall'altro una disfatta personale.

6. Green Book

Green Book: Viggo Mortensen e Linda Cardellini in una scena del film

Uno dei più bei film del 2019 da guardare è, di certo, Green Book, pellicola diretta da Peter Farrelly che porta sullo schermo una dolorosa pagina di storia americana sdrammatizzata, però, da un irresistibile tocco di humor. Nella New York degli anni '60, Franck "Tony Lip" Vallelonga (Viggo Mortensen), un buttafuori italoamericano, viene assoldato come autista dal pianista afroamericano Don Shirley (Mahershala Ali) per accompagnarlo in un tour di concerti negli Stati Uniti del Sud. Il viaggio, però, si rivelerà solo l'inizio di una splendida amicizia e Tony, trascenderà il suo ruolo di semplice chauffeur per diventare un paladino in lotta contro il razzismo, il pregiudizio e l'ignoranza.

7. Avengers: Endgame

Avengers: Endgame, gli Avengers in azione con le nuove divise

Ultimo capitolo dedicato ai Vendicatori Marvel, Avengers: Endgame riprende da dove ci eravamo fermati, ossia dallo sconvolgente finale del capitolo precedente, Avengers: Infinity War. L'intero universo è rimasto vittima del folle geste del titano Thanos che, con uno schiocco di dita, ha ridotto in cenere più di metà della popolazione di tutte le galassie. Gli Avengers sopravvissuti, Iron-Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Vedova Nera (Scarlett Johansson), Hulk (Mark Ruffalo) e Occhio di Falco (Jeremy Renner), dovranno unire le loro forze con quelle di Captain Marvel (Brie Larson) e Ant-Man (Paul Rudd) per scovare il titano e riportare l'ordine in tutto l'universo. Un finale ad altissimo livello di intrattenimento che chiude in maniera spettacolare un racconto durato undici anni e ventidue film.

8. Il traditore

Il traditore: Pierfrancesco Favino in una scena del film

Film drammatico italiano del 2019 per la regia di Marco Bellocchio, Il traditore segue le vicende del collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino), mafioso pentito che rese possibile, ai giudici Falcone e Borsellino, individuare l'organizzazione di Cosa Nostra e assicurare i suoi capi alla giustizia. Ambientato all'inizio degli anni '80, il film offre un ritratto intenso e fedele della Sicilia di quegli anni, divisa tra famiglie di Cosa Nostra palermitane e corleonesi (capeggiate da Totò Riina), in lotta fra loro per il controllo mondiale del traffico di droga. Il traditore è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar 2020, nella sezione migliori film in lingua straniera.

9. Rocketman

Rocketman: una scena con Taron Egerton

Biopic dedicato alla star della musica britannica Elton John (interpretato da Taron Egerton), Rocketman esplora la giovinezza e l'ascesa al successo del cantante, da quando era solo Reginald Dwight, timido pianista di provincia, fino a diventare un artista pluripremiato della scena musicale internazionale. Dopo aver ereditato la direzione di Bohemian Rhapsody, Dexter Fletcher si trova qui a mettere in scena la travagliata vita di Elton John, produttore stesso della pellicola, dando vita a un racconto in bilico tra realtà e fantasia, accompagnato dalle splendide note dei più grandi successi del cantante.

10. Noi

Noi: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Evan Alex, Shahadi Wright Joseph in un momento del film

Dopo l'incredibile successo di Scappa - Get Out, Jordan Peele è di nuovo alle prese con il genere thriller/horror in questa sua seconda pellicola dal titolo Noi. Adelaide (Lupita Nyong'o) e Gabe Wilson (Winston Duke) decidono di trascorrere una vacanza a Santa Cruz con i figli, in un'abitazione di proprietà della donna. Una volta sul posto, però, Adelaide inizia ad avere terribili incubi che, presto, si trasformeranno nelle apparizioni notturne di quattro loro sosia spettrali, intenti a osservare la famiglia appena fuori la porta di casa. Chi sono queste losche figure e, soprattutto, cosa vogliono dalla famiglia Wilson?

11. Toy Story 4

Toy Story 4: una scena del film

Quarto attesissimo capitolo della serie animata Pixar Toy Story e diretto da Josh Cooley, Toy Story 4 rappresenta il divertente epilogo delle avventure della banda di giocattoli più famosa di sempre. Woody, Buzz, Jessie e tutti i loro amici vivono felici con Bonnie, bambina che ha ereditato i giochi di Andy, ormai troppo cresciuto. Durante il primo giorno d'asilo della bimba, Woody si infila nel suo zainetto per non lasciarla sola e finisce per prendere parte alla costruzione di Forky, giocattolo creato con una forchetta/cucchiaio; lo strano personaggio,però, credendo di essere solo inutile spazzatura, fugge dall'asilo con l'obiettivo di buttarsi via; sarà quindi il coraggioso cowboy a doverlo salvare, intraprendendo un avventuroso viaggio nel quale conoscerà tanti nuovi giocattoli.

12. Spider-Man: Far From Home

Spider-Man: Far from Home - Tom Holland e Jake Gyllenhaal in una scena del trailer del film

Film del 2019 diretto da Jon Watts, Spider-Man: Far From Home rappresenta il seguito del film Spider-Man: Homecoming. Le vicende sono ambientate otto mesi dopo gli eventi di Avengers: Endgame, quando Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland) deve prepararsi ad affrontare nuove minacce, in un'avventura epica che lo vedrà in giro per l'Europa, tra Londra, Berlino e Venezia. Nel cast, anche Jake Gyllenhaal che, da new entry nel mondo Marvel, veste i panni di Misteryo.

13. Midsommar - Il villaggio dei dannati

Midsommar, un inquietante dettaglio nascosto tra gli alberi in una scena del film

Pellicola scritta e diretta da Ari Aster, Midsommar - Il villaggio dei dannati racconta di un viaggio in Svezia che si trasforma, giorno dopo giorno, in una discesa inarrestabile verso gli inferi. Dopo la tragica morte della sorella e dei genitori, Dani (Florence Pugh) decide di accettare l'invito di un gruppo di amici a trascorrere un periodo di vacanza in un curioso villaggio svedese, in occasione dei festeggiamenti per il solstizio d'estate. Quello che i ragazzi non sanno, però, è che si troveranno di fronte a un crescendo di orrori, celati sotto la maschera di abominevoli rituali pagani.

14. Il Re Leone

Il Re Leone: una tenera immagine di Simba

È uno dei film di animazione della nostra infanzia e, da quest'anno, anche uno spettacolare live-action, nel quale tutti i personaggi della savana prendono vita grazie all'animazione computerizzata e a un cast di voci stellari: Donald Glover (Simba adulto), Billy Eichner (Timon), Seth Rogen (Pumbaa), Beyoncé (Nala adulta), John Oliver (Zazu) e molti altri. La trama non ha subito variazioni in questo meraviglioso remake diretto da Jon Favreau; ci ritroveremo, di nuovo, a cantare Hakuna Matata con Simba, Pumbaa e Timon e a piangere disperati per la morte di Mufasa.

15. It: Capitolo 2

It: Capitolo 2, il Club dei Perdenti riunito al ristorante

A ventisette anni di distanza dagli eventi del primo capitolo, i membri del Club dei Perdenti sono ormai adulti e lontani da Derry e dall'incubo di Pennywise. Il risveglio del clown demoniaco, però, costringe il gruppo a fare ritorno nella città natale per mettere fine, una volta per tutte, a quegli orrori che ancora li perseguitano. Diretto da Andres Muschietti e con James McAvoy (Bill), Jessica Chastain (Bev), Jay Ryan (Ben), James Ransone (Eddie), Isaiah Mustafa (Mike), Andy Bean (Stan) e Bill Skarsgård sempre nei panni di Pennywise, It: Capitolo 2 si rivela un buon adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo, degno di critica favorevole anche da parte dello stesso Stephen King.

16. Martin Eden

Martin Eden: Luca Marinelli in una sequenza del film

Liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Jack London e diretto da Pietro Marcello, Martin Eden racconta la storia di un giovane marinaio di origini proletarie (interpretato da Luca Marinelli) che, grazie all'incontro con la giovane borghese Elena (Jessica Cressy), decide di studiare e di realizzare il suo sogno: quello di diventare uno scrittore. Ambientato nella Napoli dei primi anni del '900, lacerata dai nascenti movimenti politici di massa, il film mantiene inalterati i temi portanti del romanzo come il valore della cultura, le differenze tra classi sociali e la rivoluzione industriale.

17. C'era una volta a...Hollywood

C'era una volta a... Hollywood: un'immagine del teaser trailer

Uno dei film del 2019 da vedere senza dubbio alcuno è, di certo, C'era una volta a...Hollywood, ultima fatica cinematografica del regista Quentin Tarantino, con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Sullo sfondo della Los Angeles fine anni '60 di Sharon Tate, Roman Polanski e delle sanguinose vicende legate alla setta di Charles Manson, la pellicola segue le vicessitudini di un attore televisivo, in lotta con l'inarrestabile declino della propria carriera, Rick Dalton e della sua inseparabile controfigura nonché autista tuttofare Cliff Booth.

18. Ad Astra

Ad Astra: una scena con Brad Pitt

In un futuro non troppo lontano, il maggiore Roy McBride (Brad Pitt), figlio del celebre astronauta Clifford McBride (Tommy Lee Jones), parte alla volta della base sotterranea di Marte per cercare di stabilire un contatto con il padre disperso da sedici anni e, allo stesso tempo, fermare i pericolosi picchi di energia che minacciano la Terra. Diretto da James Gray, Ad Astra si rivela un film di fantascienza decisamente credibile grazie alle consultazioni con la NASA e l'utilizzo di location terrestri reali per ricreare ambientazioni spaziali.

19. Joker

Joker: una scena del film con Joaquin Phoenix

Lungometraggio sulle origini di uno dei villain più amati della storia del fumetto e del cinema, Joker di Todd Phillips segue la lenta e inesorabile discesa del comico fallito Arthur Fleck negli abissi della follia. Sullo sfondo di una Gotham City crudele e allo sbando, Arthur, magistralmente interpretato da Joaquin Phoenix, da emarginato e malato mentale si trasforma in un simbolo di rivolta violenta popolare nei confronti dell'arroganza dei ricchi. Probabilmente uno dei migliori film del 2019.

20. El Camino: Il film di Breaking Bad

El Camino: Il film di Breaking Bad, una scena con Aaron Paul

Uno dei film più attesi del 2019 per i fan della serie tv di Vince Gilligan, El Camino: Il film di Breaking Bad racconta la vita di Jesse Pinkman (Aaron Paul) dopo gli eventi della quinta e ultima stagione. Una pellicola che vuole rappresentare un epilogo della serie tv quanto un'operazione nostalgia, benché, la mancanza del suo protagonista principale, Walter White (che compare solo in un breve flashback) si avverta e non poco. Nonostante questo, però, il film approfondisce alcuni aspetti lasciati in sospeso nel finale e riprende molto bene le ambientazioni, i tempi e i dialoghi dell'originale.

21. The Irishman

The Irishman: un'immaigne dal film di Martin Scorsese

Martin Scorsese dirige tre attori del calibro di Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino in questa epopea gangster, adattamento cinematografico del libro L'irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa.

The Irishman racconta la vera storia di Frank Sheeran, mafioso responsabile dell'omicidio del capo del sindacato dei camionisti, Jimmy Hoffa; attraverso lo stratagemma del racconto, Frank, ormai anziano, ripercorre la sua carriera da sicario e i suoi rapporti con la famiglia criminale Bufalino.

22. Parasite

Parasite: i membri della famiglia Kim in una scena

Pellicola sudcoreana diretta da Bong Joon-ho e vincitrice della Palma d'oro al Festival di Cannes 2019, Parasite rappresenta una brillante chiave di lettura dell'epoca moderna, spaziando dal genere commedia al thriller/horror in un climax che dà prova di grande maestria. Il film ruota attorno alla messa a punto di un piano geniale: una famiglia povera che vive in un seminterrato tenta la scalata sociale, spacciandosi per insegnanti di ripetizioni, autista e governante di una famiglia benestante. Le conseguenze, però, saranno davvero imprevedibili.

23. La belle époque

La belle époque: Daniel Auteuil in una scena del film

La belle époque è una commedia del 2019 francese scritta e diretta da Nicolas Bedos. Nel pieno di una tremenda crisi lavorativa e personale, Victor Drummond (Daniel Auteuil) fa la conoscenza di Antoine (Guillaume Canet), imprenditore che offre all'uomo una via d'uscita dall'insoddisfazione che lo pervade: grazie a una ricostruzione storica estremamente realistica, Victor potrà rivivere la sua belle époque personale, ossia il 16 maggio 1974, giorno in cui conobbe la moglie Marianne (Fanny Ardant).

24. Frozen II - Il segreto di Arandelle

Frozen II - Il segreto di Arendelle: Elsa, Anna e Kristoff

Se vi state chiedendo quale sia un film di animazione del 2019 da non lasciarsi assolutamente sfuggire, noi abbiamo la risposta: Frozen II - Il segreto di Arandelle, sequel di Frozen - Il regno di ghiaccio (2013). A distanza di tre anni dagli avvenimenti precedenti, Elsa e Anna devono intraprendere un viaggio insieme ai compagni di sempre Kristoff, Olaf e Sven, per difendere il regno di Arandelle dalla furia degli elementi; durante questa nuova avventura, però, faranno la scoperta di una lontana foresta che cela un incredibile segreto.

25. Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Daisy Ridley è Rey nel film Star Wars: L'ascesa di Skywalker

A concludere la classifica, non poteva certo mancare nella nostra lista dei film da vedere del 2019 il terzo e ultimo capitolo della nuova trilogia di Star Wars di J.J. Abrams (composta da Star Wars: Il risveglio della forza e Star Wars: Gli ultimi Jedi): Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Un anno dopo gli avvenimenti del precedente film, gli ultimi sopravvissuti della Resistenza dovranno nuovamente affrontare il Primo Ordine mentre Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) e Poe (Oscar Isaac) proseguono il loro viaggio. Il degno epilogo per un racconto che appassiona i fan da ben quarantadue anni.

